De derecha a izquierda, Julian Vega, Susana Griso y Germán López.
De derecha a izquierda, Julian Vega, Susana Griso y Germán López. Arcadio Suárez

Germán López pone el broche musical al ForoCANARIAS7 junto a Susanna Griso

El timplista grancanario sorprendió a los asistentes con una folía y un obsequio final a la periodista

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:17

Comenta

El pasado viernes, el timplista grancanario Germán López tuvo la oportunidad de interpretar una folía como broche final al ForoCANARIAS7, celebrado en la sede del periódico y que tuvo como protagonista a la periodista y presentadora del magazine 'Espejo Público', Susana Griso.

El detalle no pasó desapercibido para los asistentes al acto, entre los que se encontraban Fernando Clavijo, presidente de Canarias, y distintos cargos públicos que no quisieron perderse una jornada de repaso informativo sobre la actualidad y la situación que atraviesa el periodismo.

Tras más de una hora de charla, Germán López sorprendió a los presentes con la dulce melodía del timple. A través de la interpretación de una folía, el intérprete canario avanzó hasta el escenario bajo la mirada expectante de una Susanna Griso que se mostró encantada.

Como detalle final, Juan Vega, artesano del timple interpretado por López, entregó el instrumento a Susanna Griso como obsequio por su asistencia al acto.

canarias7 Germán López pone el broche musical al ForoCANARIAS7 junto a Susanna Griso