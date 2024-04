Emma Colao corta en directo tras la confusión de género del presentador

Son las cosas del directo: problemas de conección, errores de contenido, incidencias imprevistas o confusiones del propio presentador. Esta es la situaciónq ue vivió Ibán Padrón durante el espacio Conecta Canarias, en la televisión autonómica cuando debía presentar a Emma Colao para tratar el problema de la salud mental en el trabajo.

El conductor del espacio no reconoció a la activista transgénero y presidenta del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, y al creer que no casaba el nombre con el rostro en pantalla, aseguraba que había un error en la conexión con la invitada. «Parece ser que hablamos de otra persona, ¿verdad? ¿compañeros?«, cuestionó. »No, no, hablamos de mí«, insistió Colao.

Para más inri, en un segundo intento, quiso salvar el error atribuyéndolo nuevamente a un error de conexión, pero la activista, que ya mostraba visiblemente su descontento, le cortó. «Lo que ha ocurrido es que aquí se han equivocado de género y, sinceramente, me parece tan aberrante lo que acaba de pasar que tengo que cortar la emisión», sentenció.