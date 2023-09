Se acaba la temporada estival, los tres meses de calor intenso dentro del restaurante van llegando a su fin y ese pantalón negro tupido o el vaquero que se te pega a la piel como si formara parte de tu epidermis va despegándose y lo mejor de todo… ¡empieza la cuenta atrás para la vuelta al cole!

Muchas veces se me ha notado y es que no lo puedo evitar, bueno, ni yo ni los compañeros con los que he trabajado durante estos años. Hay quien incluso en esos momentos de notable incomodidad me lo ha dicho «como se nota que no tienes hijos» o «tú y los niños no hacen buenas migas, eh». Que sabrán los clientes si tengo hijos o no, si me gustan o me dejan de gustar, no se trata de eso.

A lo que voy es que mi lugar de trabajo no es el patio del cole o el jardín de tu casa, donde se producen con cierta frecuencia situaciones que nos recuerdan a «Junior» aquel film de los noventa «Este chico es un demonio» donde las travesuras y «maldades» del niño hacían que sus padres adoptivos por momentos quisieran devolverlo al orfanato.

Por supuesto que son niños inocentes corriendo por el restaurante, entre mesas y comensales, con sus juguetes por el suelo, encima de los sillones con los zapatos puestos, pintando manteles o haciendo experimentos con la comida y el refresco potingues dignos de un trabajo de química que luego habrá que limpiar. Pero… ¿acaso el cliente de al lado tiene que aguantar a tus retoños? ¡Y yo! ¿Qué pasa conmigo? ¿Debo hacer malabares para que la bandeja cargada de copas y botellas o los platos que ya de por si tienen un peso considerable no caigan sobre la inocente cabeza de tu hijo?

Y es que los niños no son conscientes de la incomodidad que supone trabajar esquivándolos o aguantando sus gritos en un comedor, ellos «son tan solo niños». Son los padres, pobres y fatigados tras estos tres largos meses de verano de un lado para otro, los que no saben que hacer ya, ni dónde meterlos ni que darles de comer. Nótese mi empatía, pero no podemos ocupar un papel, el de «Mary Poppins» que no nos corresponde.

La realidad que pretendo acercar no es la de unos niños maleducados, que a veces también ocurre, sino la de unos padres pasotas, que pretenden que el camarero los vigile, los entretenga o incluso esperan que los demás clientes toleren los juegos, gritos o la musiquita de la tablet a todo volumen. ¡Claro! el camarero es un antipático, «ya verás cuando tengas hijos», «ya te tocará».

Quizá yo a mis hijos no los llevaría a un restaurante donde el tipo de local no es el más adecuado para llevar niños, bien por el tipo de comida, ambiente o espacio físico, y si lo hiciera, igualmente no daría lugar a ciertas conductas que no tolero en mi casa o en mi puesto de trabajo si tuviera que llevarlos conmigo al banco o al despacho.

Cierto es que muchas veces los padres no pueden evitar que los hijos se aburran y es normal, se les ve agobiados con la situación e incluso sobrepasados, en ese momento cualquier ayuda es buena incluso la del camarero, el cual normalmente siempre echa una mano, pero hay que mantener unos limites de coherencia y educación hacia el trabajo del personal y el disfrute de los demás clientes cosa que no siempre ocurre.

Pero, en fin, bienvenida la vuelta al cole ansiada y deseada por muchos. Necesaria para descanso de padres y madres, abuelos y abuelas que siempre están ahí ayudando con todo y cómo no para los camareros y camareras. Nos vemos el próximo verano, salud y suerte profesores.