Tasarte guarda el mejor secreto sobre la ropa vieja de pulpo

Paca Rosa es la propietaria y alma máter del restaurante Oliva, en plena playa de Tasarte. Allí se sirve cada fin de semana uno de los platos más queridos y célebres de la gastronomía local, la ropa vieja de pulpo. Su historia es tan fascinante como la admiración que causa, pues el número de visitantes que recibe el restaurante cada sábado y domingo hace que las existencias se agoten rápidamente, para pesar de todos aquellos que ya no consiguen llegar a tiempo tras el largo trayecto.

Paca Rosa no es muy amiga de hablar con los medios de comunicación, tal y como confiesa, pues una vez hace años alguien publicó una receta de su plato emblemático y muchos negocios se dedicaron a copiarlo, aunque no consiguen hacerlo igual «pues no saben todos los secretos» que lleva, tal y como apunta la creadora.

Visitar esta singular playa de La Aldea de San Nicolás es una experiencia enriquecedora, pues supone iniciar un camino hacia uno de esos puntos de Gran Canaria donde el ritmo cambia radicalmente, el entorno te invita a cambiar el chip y a disfrutar plenamente de lo que la naturaleza allí ofrece.

Situada a unos quince minutos del pueblo de Tasarte, el camino que dejamos atrás hacia la bucólica playa está repleto de fincas con productos locales donde el sector primario juega un papel clave en la economía local. De ahí, de ese sector, viene precisamente Paca Rosa y su familia, antes de iniciar el negocio que actualmente mantiene con el restaurante. «Teníamos fincas de tomates, pero eso ya no daba para vivir en aquella época», confiesa.

Ella, que ahora tiene 65 años, recuerda cómo era este pequeño pueblo de La Aldea durante su juventud, «una zona totalmente aislada donde solo habían fincas y poco movimiento de gente, salvo los vecinos y algún despistado que pasaba por allí».

Los padres del marido de Paca Rosa, ya fallecido, que habían tenido un bar en la casa donde se ubica actualmente el Oliva, les ofrecieron el inmueble para que retomaran la actividad hostelera y así poder ingresar algo más de dinero por la dificultad para hacerlo con los productos de la finca. Iniciaba así una dura aventura de superación, paciencia y finalmente éxito, con la dificultad de la lejanía, casi totalmente aislada cuando reabrió el bar hace unos cuarenta años.

El gran plato

Antes de abrir las puertas del Oliva, Paca Rosa preparaba en su casa algunos de los platos que tenía previsto poner en la carta del negocio. Un día, «mi padre y un primo mío me avisaron de que venían de visita a mi casa desde Veneguera, de donde somos». Al no tener gran cosa en la despensa, y para no tener que ir a la tienda «pues no estaba muy cerca ni siempre había dinero», la anfitriona recibió a su padre y a su primo con un plato que realizó con lo que tenía por casa, «unos garbanzos, unas zanahorias, algún pimiento…y pulpo».

Con eso decidió hacer una ropa vieja con lo que allí tenía, y salió un plato que con el paso de los años se convertiría en uno de los más famosos de Gran Canaria, la ropa vieja de pulpo.

«Mi primo, al probarlo, lo primero que dijo fue: esto está bueno, coño». Ya no había dudas, ese plato estaría en el restaurante que estaba a punto de abrir, empezando así la leyenda. Cuando abrió el restaurante Oliva el movimiento era casi nulo. Salvo los vecinos «y algún turista despistado», por allí pasaba poca gente. «La ropa vieja de pulpo cogió fama rápido y comenzó el boca a boca y a llegar a más gente, que poco a poco fueron viniendo a Tasarte a probarla».

La pella, otro de los platos emblemáticos y más demandados. / C7

Así, con el paso de los años, lo que en un principio fue una arriesgada aventura empresarial se ha convertido en uno de los puntos de la isla más transitados los fines de semana, donde los hambrientos peregrinos sueñan con el destino final y el plato de ropa vieja. «Ahora viene gente de todos lados, incluso de fuera de Gran Canaria, que nos dicen que les llegó la información de la ropa vieja de pulpo y se presentan aquí», se enorgullece Paca Rosa.

El restaurante Oliva se encuentra en primera línea de mar, y en sus paredes guarda multitud de historias y recuerdos

Uno de los secretos está precisamente en el pulpo, según detalla la creadora, aunque ahora lamenta la importante subida de precios producto de la inflación, que también le afecta a su negocio. «El precio está por las nubes, y eso me lo pone más difícil, pero aquí seguiremos». La ropa vieja, de un gran sabor y textura, está muy bien surtida del pulpo, algo que los comensales agradecen enormemente.

«Cuando se acaba el caldero se acaba la ropa vieja, por lo que es mejor avisar y le guardamos una ración, porque no reservamos mesa», apunta Paca Rosa, que lamenta que «muchas veces hemos reservado mesas y la gente no ha aparecido, y eso perjudica al resto de comensales, que se quedan sin mesa y sin comer».

Así que lo mejor, además de iniciar el trayecto hacia una de las playas más especiales de Gran Canaria y cambiar radicalmente de escenario, es llamar al restaurante Oliva, reservar unas raciones de ropa vieja y de paella y de paso conocer su fascinante historia.