Recuerdo cuando de pequeño mis padres me llevaban al médico, salas de espera con un mobiliario anticuado, sillones de sky negro cuarteados por el uso y números de revistas pasadas de fecha amontonadas unas encima de otras. Largas tardes donde la cita de las cuatro con la digestión a medio hacer se hacía eternas, para que media hora después, en el mejor de los casos, te dieran entrada en la consulta del médico. Allí se encontraba el especialista, rodeado de pisapapeles y títulos colgados en una pared blanca de gotelé.

Nunca observé a nadie pedir una hoja de reclamación, ni montar un espectáculo, ni poner una mala crítica en ninguna red social del momento por ese tiempo en la sala de espera. Tampoco lo observo en el banco, cuando tienes la cita con el director con el fin de negociar la hipoteca de la casa y te recibe cuando puede. O cuando vas al cine y haces esas colas para comprar las «palomitas» que te comerás frías con la película ya empezada. Y así en multitud de situaciones en grandes negocios de ropa, alimentos, etc.

Recuerdo a un grupo de amigos en el restaurante que después de su «chupito de la casa» tras haber finalizado su almuerzo me pidió la cuenta. Ciertamente tardé en llevársela, quizás lo olvide o había mucho trabajo en ese momento, incluso me la tuvo que volver a pedir, ¡gran fallo por mi parte! Uno de ellos se levantó enfurecido de la silla y con voz alta y firme me dijo; «me voy sin pagar ¡Hombre! llevo esperando más de cinco minutos». ¡Más de cinco minutos!, ¿en serio? Que sí, que tiene razón, me olvidé, pero… ¿son las formas?, ¿era tan grave el error?

Son muchas las ocasiones en la cual los camareros soportamos faltas de educación y respeto hacia nuestro oficio. La rutina te enseña a gestionarlo lo mejor posible en el mejor de los casos y en otras nos golpea y aguantamos el tirón. Sin embargo, esta vez no podía tomar ninguna de estas opciones, así que, fui hacia él y de la forma más educada posible le dije; «¿Cuándo usted va a la consulta médica por una dolor o malestar y le hacen esperar media hora en la sala de espera, se dirige del mismo modo al doctor y le dice que se va a ir sin pagar?»

Ir a un restaurante, cafetería o bar, debe ser un momento de placer y tranquilidad. Cierto es que no siempre disponemos de ese tiempo o no estamos precisamente relajados, pero nada justifica perder las formas o presentar una exigencia de tal magnitud. La famosa frase «cuando puedas» repetida sin cesar al camarero debe ser real, y usted debe entender que quizás no he podido atenderle porque estoy con otra mesa o realizando una función que no puedo dejar en ese momento.

Vivimos en la sociedad de la inmediatez, de lo quiero ya, rápido, bonito y barato. Queremos llegar al restaurante, pedir y que la comida este servida en la mesa casi de inmediato, el vino en la copa y el pan calentito. Los comensales nos exigen un ritmo de trabajo que choca directamente con las premisas de un buen servicio y una elaboración correcta del menú. Me pregunto si en sus puestos de trabajos son tan autoexigentes y detallistas.

Pagamos por un servicio, que esperamos sea de calidad y eficaz. Pero por favor no olviden que tratan con personas y no con robots, «por ahora». Traten de relajarse y disfrutar del momento, aunque solo sea para tomarse ese café descafeinado con leche tibia desnatada sin lactosa con azúcar morena servido en vaso de cristal.