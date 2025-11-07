Vegueta estrena nuevo proyecto gastronómico: así es Machete

Paula F. Rodríguez-Borlado Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:57 Comenta Compartir

Un concepto único ha llegado a la zona de Vegueta, en concreto en la calle Mendizábal, frente al Mercado. Y aunque tras un primer vistazo parece un local como otro cualquiera, nada más entrar se encuentra un espacio único, equipado con barras en lugar de mesas, tanto altas como bajas. Decorado al más puro estilo tasca y con el ritmo andaluz: social, alegre y espontáneo. Machete es la nueva apuesta de Kike Espino, un enamorado de su profesión y que no puede dejar escapar ni una sola oportunidad.

Con una gran trayectoria profesional a sus espaldas, Kike acumula no solo este nuevo local si no otros tres restaurantes-Triciclo, Manuela Jiménez y Morro Colorao-, ninguno igual ya que pretende dar a cada local una personalidad distinta y ubicados en la calle Pelota a escasos metros de este.

Comenzó en el mundo de la hostelería bastante mas lejos del escalafón que ocupa ahora y que de una manera u otra, le ayudaron a ser el empresario que es a día de hoy. Como él mismo admite, ha ido experimentando por todos los puestos que se pueden abarcar en este sector, desde «freganchin» en sus inicios a camarero en sala, aunque desde luego su corazón siempre estará en la cocina.

Kike y algunas de las estancias de Machete. Arcadio Suárez

Fueron muchos los años trabajando en los mejores hoteles de lujo en el sur de la isla lo que le llevaron a formarse como chef de cocina y poco a poco, en el empresario que es a día de hoy. «Si yo no hubiese pasado por todos y cada uno de los puestos que puede llegar a haber en este gremio no sabría todo lo que sé a día de hoy. Me parece importante que el dueño de un local se haya remangado desde dentro, dónde se cuece todo de verdad».

Todo esta hecho al detalle en Machete, desde las cartas -diseñadas por Kike- hasta los diseños de platos, vasos, etc, incluso los cuchillos que se ofrecen en cada servicio imitan al cuchillo que da nombre al local.

Todo de acero inoxidable, tanto las barras, que son las que le proporcionan esa personalidad al local, como muchos de los platos dónde se sirven muchos de sus aperitivos, como sus gildas. Aunque sin duda, uno de los conceptos más especiales, es una terraza interior con un estilo retro inconfundible que son capaces de transportarte a cualquier tarde de verano frente al mar.

Gracias a su alma viajera ha conseguido una gran cantidad de aprendizajes gastronómicos que más tarde, readaptados en conceptos propios, se han convertido en todo un éxito. Su principal objetivo es ofrecer un tapeo tradicional con producto de calidad, inspirado en una mezcla entre el tradicional andaluz, los pintxos vascos y el aperitivo madrileño.

Espacios de Machete y la carta del local. Arcadio Suárez

Para él una cosa es clara, la materia prima debe estar cuidada con lupa, por ello todos los mariscos y pescados son frescos, algunos de marca local y otros viajan desde Galicia o incluso Francia. En cocina se experimenta con los sabores para que sean potentes y divertidos por lo que se fusionan con salsas japonesas o americanas e incluso han creado la suya propia para acompañar a los mariscos. A fin de cuentas es lo que buscan, un concepto de ultramarinos que combine productos de fuera y de dentro de la isla.

Asimismo, en Machete prestan mucha atención a lo líquido por lo que disponen de una selección inicial de vinos canarios tintos y blancos, así como otros tantos de la península como Verdejo, Rioja o Ribera, además de vermú de barrica que les llega desde Barcelona. De esta manera, pretenden democratizar el consumo del vino sin perder calidad por el camino, ofreciendo así buen vino a un precio por copa desde 2,80 euros. Los barriles son visibles incluso desde fuera del local y forman parte de la personalidad y la estética de este.

La fórmula es clara, solo hace falta sentarse y disfrutar, una vez hecho eso comienza la diversión como el mismo Kike dice: «yo no quería un bar más, si no un proyecto divertido, por eso el concepto de las barras, que puedas incluso venir solo, sentarte y empiezas a hablar con el de tu derecha, con el de tu izquierda, porque todo está conectado».

Por ello, al pedir la bebida te ofrecen un aperitivo, que puede ir desde unas gildas - hay nueve tipos distintos, entre ellas la Cántabra, Andaluza, Canariona o Vasca y cada una basada en productos típicos de su región- hasta embutidos, sardinas ahumadas o encurtidos del día.

Ampliar Gildas. Arcadio Suárez

Aunque si lo que se quiere es disfrutar de la experiencia al completo recomiendan disfrutar de la barra acompañados de sus mejores tapas. Entre ellas, algunas estrellas como los mejillones tigres con aroma de curry, tortillas abiertas al mas puro estilo «pizza», sus «papas chifladas» que no son otra cosa que una readaptación gourmet de las famosas papas locas.

Algunas de los platos de Machete. Arcadio Suárez

En cuanto a lo verde, en carta se encuentran la mítica ensalada césar en la cual presentan los cogollos abiertos junto con su relleno y para comerlo solo hace falta envolverlo como si de un burrito se tratase. También disponen de bocadillos brioche y huevos rellenos, o como a ellos les gusta denominar, «escondidos», ya que se sirven bajo una capa de revuelto de mariscos. También sus papas con mojo, que no son arrugás pero que seguro que tras probarlas, no importará que no lo sean.

Elaboraciones de Machete. Arcadio Suárez

Hace solo dos días que están abiertos pero ya sienten el calor de la gente. «No hemos tenido una gran inauguración porque ya he pasado por eso y no quería hacerlo igual con este proyecto, quería ver la respuesta poco a poco». Y sin necesidad de ello, ya han conseguido que cliente que entra, cliente que se siente como en casa.