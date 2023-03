Vegetopía Experience, el paraíso del sabor sin artificios

Subiendo la calle Luján Pérez no le será difícil guiarse por el olfato para llegar hasta este humilde local, donde todo lo que sucede, de cocina para dentro, es absolutamente soberbio.

Nos recibe Rubén Nuez que, junto con su pareja, Stefano Carusi, timonean, de lunes a sábado, ofreciendo a toda su clientela, cocina vegetal, salud vibrante y toda un experiencia 100% vegana.

El goteo de clientes es continuo y, nos llama la atención, la cantidad de público extranjero que acude a recoger los saludables y deliciosos menús, por tan sólo 35€ semanales, con 5 platos combinados, uno para cada día y con su correspondiente galleta de avena de postre.

Los aromas que inundan el local no dejan que reposen nuestros sentidos y, al igual que a nosotros, podrá sucederle que las tortillas, sobre todo la de chorizo, expuesta en el mostrador, les estará llamando desde esa otra dimensión que existe en la alimentación, cuando se cocina sano, sin ningún tipo de sufrimiento animal, porque existe ese mundo y Vegetopía es el mejor lugar para acercarse a ello.

Ampliar Tortilla 100% vegana y deliciosa de Vegetopía C7

¿Por qué cocina vegana?

Rubén, chef de Vegetopía nos cuenta que hacerse vegano fue una decisión que tomó de forma unilateral y personal, hace ya 8 años. Los cambios físicos y emocionales fueron, casi desde el principio, notablemente positivos y adecuó, con ética y conciencia, todos los alimentos que tomaba.

Y ese precisamente fue el comienzo de Vegetopía. Un sueño que hoy se materializa, no solo como una forma de vida, sino para ofrecer al público elaboraciones donde no echarán nada de menos. Por el contrario, las sorpresas llegarán en forma de una cucharada tras otra porque al comensal le dará una especie de cortocircuito gustativo. Todo es sano, todo es equilibrado y no sentirá ningún tipo de nostalgia por la proteína animal.

«Cuando decidí ser vegano, me cansé de salir por ahí y que tan solo me ofrecieran hamburguesas vegetales y ensaladas» Y esa fue precisamente la palanca que levantó a Rubén de su zona de confort. Dejó un trabajo atrás para dedicarse, en cuerpo y alma, a la cocina vegana llevada hasta su máximo exponente. Sin descanso.

Ampliar Una fajita de Vegetopía C7

Sorprendentes elaboraciones

Nos cuenta Rubén que, casi de manera sistemática, los amantes de la proteína animal suelen rechazar, sin probar, la cocina vegana. Afortunadamente, una nueva tendencia, que llega cada vez con más fuerza, está cambiando la norma.

Ropa vieja, falafel casero, estofado Thai, lasaña, humus de ajo negro, gazpacho afrutado, crumble de manzanas, tortillas de papas con y sin chorizo, fabada, rehogado de lentejas, brownie, fajitas y un gran etcétera esperan a diario por nuevos paladares, a los que sin duda sorprenderán en sabor, elaboración, presentación y, mientras tanto llenando su organismo de salud y el posterior bienestar que ello conlleva.

Ropa vieja, lasaña y estofado thai, todo absolutamente vegano C7

Rubén, un pequeño genio

El respeto máximo a la cocina tradicional es el principio por el que Rubén, cada mañana enciende hornos y fogones. «No se trata de una cocina de sustitución. Lo que pretendo comunicar con mi cocina es, que existe otra manera de hacer las cosas, que está buena, que es sana y que el resultado puede ser tan bueno, como cualquier otro, sin que nadie eche nada de menos».

Valorar la cocina de Rubén y todas las elaboraciones de Vegetopía, es darse un pequeño viaje por las cocinas más famosas del mundo. Ningún plato ha aterrizado por casualidad en sus pistas. Entre Rubén y Stefano han logrado dotar de personalidad propia, por ejemplo, a una auténtica lasaña, cocinada desde la base con el genuino ragú y sin un gramo de proteína animal. Les garantizamos que, si nadie les dijera que están en un local vegano, no diferenciarían la lasaña de Vegetopía de otra tradicional.

Y es que, tal y como lo define Stefano, Rubén es un pequeño genio.

Ampliar Ala izquierda Rubén, a la derecha Stefano en Vegetopía C7

El truco es que no le gustan los trucos

«Lo que en Vegetopía defendemos es que el cliente no establezca comparaciones, sino que disfrute de la comida vegana en sí misma, siendo capaces de admirar y valorar una gastronomía respetuosa con los seres sintientes»

Para lograr una tortilla jugosa y absolutamente maravillosa, Rubén nos confiesa que pasó sus días y sus noches, hasta que quedó satisfecho con el resultado. Hoy por hoy, son casi incontables las tortillas que salen cada semana desde Vegetopía. Porque el local, en sí, es un perfecto y cómodo take-away (comida para llevar), aunque dispone de un agradable espacio, donde los clientes pueden sentarse a disfrutar de su pedido.

Ampliar Quesos veganos en Vegetopía C7

Lo que no debería perderse

La ropa vieja de Vegetopía está tardando en ser mandamiento en cualquiera de las múltiples publicaciones de recomendaciones gastro que existen en nuestra ciudad. El humus de ajo negro, siempre en disposición de salida en el mostrador de Vegetopía, pasará a ser algo así como indispensable en todo picoteo que se precie. El estofado Thai, advertimos que es adictivo y, si el día les sonríe, quizás consigan hacerse con un pedazo de la ya famosa Lasaña de Vegetopía.

Pero muchas más son las sorpresas que les esperan y no hay excusas porque a través de la plataforma Just Eat, podrán acercárselo a casa.

Ampliar Pizza de Vegetopía C7

Un mundo de sabores e ingredientes para ser probados

Soja texturizada, proteína de guisantes, caldos, harina de garbanzos, muchos vegetales, muchas frutas, leche de coco, tofu, heura, frutos secos y un sinfín de nuevos ingredientes que, por su calidad, sus beneficios y su aportación a nuestro organismo, solo nos queda darles más protagonismo en nuestra alimentación.

Y, si además esos ingredientes se preparan con el respeto, el cariño, la dedicación y el tiempo que emplean locales tan auténticos y honestos como Vegetopía, quizás nos suceda que de la prueba pasemos al escalón definitivo de una gastronomía deliciosa, diversa y sorprendente, sin que nada ni nadie, tenga que sufrir por ello.

Rubén nos promete sorprendernos en breve con quesos 100% veganos y, esperemos qe a la mayor brevedad, abra los días especiales donde pizzas, hamburguesas, tacos y demas delicias, se convertirán en auténticos festivales de exquisitos sabores veganos.