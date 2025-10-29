Tres territorios, una experiencia única: cena a seis manos en Muxgo Ciudad Real, Guadalajara y Gran Canaria se unen para cocinar un menú irrepetible el próximo miércoles 26 de noviembre con Borja Marrero y Muxgo como anfitrión de una noche muy especial

El próximo miércoles 26 de noviembre a las 20:00h, el restaurante Muxgo (Las Palmas de Gran Canaria) acogerá una cena a seis manos que reunirá a tres referentes de la alta cocina española en torno al disfrute del comensal con la firme intención de traer un poco de cada tierra llevado al plato en una ocasión que se anticipa única y muy especial.

Para ello, Borja Marrero y su Restaurante Muxgo hace de anfitrión y acoge en la isla de Gran Canaria, dentro del incomparable marco que ofrece el Hotel Santa Catalina a Royal Hideaway, a dos representantes del primer nivel de unas gastronomías poco conocidas en la isla como son la de Ciudad Real y Guadalajara.

Comenzando por Ciudad Real (Torre de Juan Abad) se desplaza para la ocasión José Antonio Medina, Chef del Restaurante El Coto de Quevedo (1 Estrella Michelin). Según destaca del mismo la propia Guía Michelin «su cocina ensalza las materias primas de proximidad y los sabores propios de la comarca del Campo del Montiel encontrando en los productos cinegéticos como la perdiz, el jabalí, el corzo o el conejo su seña de identidad».

Por otra parte, desde Sigüenza (Guadalajara) se desplazará Samuel Moreno, Chef del Restaurante El Molino de Alcuneza (Estrella Verde y 1 Estrella Michelin) de quien junto a su hermana Blanca la Guía Michelin resalta que «plantean una cocina moderna, de base tradicional, centrada en sacar a la luz los maravillosos productos de temporada de la serranía de Sigüenza, dando protagonismo a las setas, a la caza y a las verduras u hortalizas de su propia huerta».

Por parte de Gran Canaria tendremos al gran anfitrión, Borja Marrero, (Estrella Verde y 1 Estrella Michelin), chef del Restaurante Muxgo, restaurante premiado por su filosofía de kilómetro cero y su trabajo en torno al territorio grancanario.

Juntos, ofrecerán un menú degustación de 14 pases, en el que fusionarán los territorios, productos y raíces que definen sus cocinas. Un recorrido sensorial por tres paisajes gastronómicos distintos, unidos en un solo menú y una sola noche; «Queremos crear un viaje gastronómico donde cada plato hable de nuestras tierras, nuestros productos y nuestra manera de entender la cocina. Tres territorios, una sola mesa.»

El evento, que tendrá lugar solo por una noche, ofrece una experiencia completa con maridaje de vinos incluido, por un precio de 180 euros por persona. Las plazas son muy limitadas, por lo que la reserva anticipada es imprescindible si no se quieren perder esta inmejorable ocasión de degustar como se fusionan tres cocinas tan apasionantes que tienen el producto de cercanía por bandera.

■ Restaurante Muxgo (Hotel Santa Catalina a Royal Hideaway)– Las Palmas de Gran Canaria

■ Miércoles, 26 de noviembre de 2025 – 20:00h

■ 180 € (cena y maridaje incluido)

■ Reservas Tfno: 828 150 028.

■ www.muxgo.es

■ Instagram: @muxgo_restaurante