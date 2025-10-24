'El secreto de Aída', uno de los rincones más deliciosos de Santa Brígida ¿Quién no recuerda Mano de Hierro? ¿Y Casa Bernardino? | Si te pellizca la nostalgia al leer ambos nombres, te gustará saber que tras las puertas de este restaurante encontrarás a Aída González, custodiando fiel las recetas más icónicas de estos locales que aún permanecen en la memoria de todos

Viernes, 24 de octubre 2025

Hace más de un año que Aída, junto con su nuera se aventuró a abrir su propio local en la preciosa Villa de Santa Brígida. Ella, para quien la cocina no le esconde ningún secreto, llegó cargada de experiencia, la misma que comenzó desde muy joven como pinche en las cocinas de Mano de Hierro y la misma que la llevó a consagrar Casa Bernardino como una auténtica casa de comidas donde cada guiso que salía de sus calderos sabia a hogar.

Hoy, en su local propio, Aída sigue cocinando todo aquello que aprendió entra las faldas de su madre y que siguió practicando en dos restaurantes que, de seguro, nunca más se repetirán en la isla.

Nada falta y nada sobra en los calderos de Aída

Si bien su cocina es casera y no hay receta que se le resista, muchos son los 'peregrinos' que se acercan hasta su local para seguir disfrutando de un auténtico codillo, con su intenso y sabroso chucrut y su auténtica ensalada de papas alemana. Esa que no lleva mayonesa y donde el vinagre, las buenas papas y cebollas son los únicos protagonistas.

Pero ella, que solo ha sabido sumar a lo largo de su vida, también sigue ofreciendo las míticas salchichas alemanas dentro de su sabrosísimo repertorio y otras tantas deliciosas comidas de las que se hacen en caldero y a fuego lento.

Los inolvidables platos de cuchara de Aída

Si bien los pasos de Aída siempre ganaron fama por la singular cocina alemana, a ella, no hay plato de cuchara que se le resista, pero también lleva a la práctica el famoso refrán «Del cerdo hasta los andares» porque sus torreznos son bocado celestial.

Para los amantes de la cuchara, a diario encontrarán en este rincón garbanzada, fabada, potaje de berros sin que le falte su correspondiente escaldón de gofio y hasta lentejas con chipirones y, si se trata de desvelar sus secretos, apunten en la comanda: carne de cabra, caracoles en salsa, carne de cochino y carajacas.

Eso sí, los vítores y aplausos se los llevan sus carnes guisadas con su codillo absolutamente incomparable y el plato tinerfeño por definición: costilla, papas y piñas.

Entrantes y postres que nadie se puede perder

Aida es de esas cocineras a las que todo se le da bien, pero, sobre todo, de las que saben abrigar el corazón con su cocina. Y lo hace desde que tomas asiento con un pan calentito y crujiente y su alioli casero correspondiente.

A ellos le siguen sus entrantes y ensaladas, llenas de apetecibles elaboraciones como sus croquetas o sus berenjenas con miel y tres ensaladas, sin que falte la especialidad de la casa: la alemana, conforman esa bienvenida que solo se percibe cuando te corresponden en la mesa con recetas como las de Aída.

Ya en materia de postres, elaboran desde el siempre presente flan hasta el mus de chocolate, pero, si quieren comenzar un idilio con este local y que definitivamente sea para siempre, lo mejor será que puedes su sorbete de fruta de temporada bañado en chocolate casero crujiente. Puro estallido de sabor.

Como cierre, dos advertencias: su tortilla de papas a partir de las 10:00 de la mañana es la mejor con la que empezar el día porque lo normal es que se agote y nunca llegue a mediodía y, como dato, solo abren de miércoles a domingo de 10:00 a 16:30 pero, si quiere ir por la noche, llame y pregunte si puedes reservar.