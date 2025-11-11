Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Restaurante La Perla C7

Restaurante La Perla: un nuevo imprescindible en el muelle de Mogán

Un local recién inaugurado que dará mucho que hablar en el enclave único de la punta del muelle de Mogán

Vanesa Delgado Caballero

Vanesa Delgado Caballero

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:35

Lo primero que llama la atención, y mucho, es su decoración porque impresiona gratamente desde que se traspasa su puerta. Esa mezcla entre la calidez orgánica mediterránea y el envolvente encanto balinés, llena de elementos nobles, como la madera o los siempre agradables tejidos naturales, las lámparas de fibras a lo largo y ancho del local y sus cuidadas vajillas, son la mejor carta de presentación que invita a quedarse. Así que, la experiencia comienza antes incluso del primer bocado.

Solomillo asado con verduritas en La Perla C7

A partir de aquí dan paso a su carta: dinámica y sabrosa con protagonismo absoluto al pescado fresco de la costa de Mogán, que llega cada mañana directo del puerto. Pero también guardan espacio a carnes seleccionadas y a variados platos populares, esos que siempre funcionan y donde se hace casi imposible que no encuentres tu comida favorita.

Pescado a la sala en La Perla C7

Un local que se transforma

Al caer la tarde, La Perla se transforma. La luz del atardecer tiñe de naranja el cielo moganero convirtiendo a este restaurante en el escenario perfecto para disfrutar de un espectáculo de la naturaleza.

Atrasdecer desde La Perla C7

Detrás de este precioso proyecto está Lee, un curtido empresario hostelero del sur grancanario, que llega hasta este precioso rincón de la isla para demostrar que sabe exactamente lo que busca el público: comer bien en lugares bonitos.

Un local que invita a quedarse

Desde las once de la mañana, su amable y hospitalario personal está dispuesto a abrir las puertas de La Perla, ofreciendo su propósito desde bien temprano: un lugar de lo más agradable, donde las prisas no traspasan sus puertas y donde comer y beber bien con criterio.

Espacio en La Perla C7

Un local lleno de ventajas, sin excesos y sin clichés, donde lo mismo saben llenar la mesa de atractivos platos para compartir, como sus croquetas, sus montaditos o sus langostinos que preparan un pescado de costa a la sal o un perfecto solomillo asado al que no le faltan deliciosas guarniciones.

Pinchitos, croquetas y papas asadas al romero
Imagen principal - Pinchitos, croquetas y papas asadas al romero
Imagen secundaria 1 - Pinchitos, croquetas y papas asadas al romero
Imagen secundaria 2 - Pinchitos, croquetas y papas asadas al romero

Buscan gustar por encima de todo

Su variada propuesta gastronómica, fruto de los años de experiencia de Lee en el sector, dan preferencia al producto local y lejos de buscar artificios prefieren centrarse en hacer bien y presentarlo igual de bien, lo que saben que gusta y funciona.

Platos de La Perla C7

Una carta dinámica, que invita a compartir y a repetir y que todo esté rico y como propina, solo aceptan que al comensal siempre le apetezca regresar, así que también dan espacio a platos de pastas, pizzas variadas y arroces, dentro de su afán por agradar, por encima de todo.

Tampoco falta la coctelería

Vista de La Perla C7

En La Perla todo el público es bienvenido porque, si lo que te apetece es tomar una copa bajo el cielo maravilloso de Mogán, la coctelería está a la altura del lugar. Bien resuelta, colorida y con ese punto fresco que encaja con la luz del puerto y con la brisa del mar. Ideal para alargar la sobremesa o disfrutar de uno de los atardeceres más bonitos de la isla y todo ello, desde un servicio tremendamente cercano y eficaz que no se olvida de lo esencial: disfrutar de un ratito mágico, desde que llegas y hasta que te vas.

