D´Melian Grill: el arte de la carne a la brasa en el corazón de Triana Lo que nació en plena pandemia como un sueño compartido entre dos cocineros es hoy un proyecto gastronómico que combina producto de primera, cercanía y una pasión inagotable por hacer las cosas bien

Paula F. Rodríguez-Borlado Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:35 Comenta Compartir

Si están buscando un buen sitio donde disfrutar de la carne a la brasa, dejen de hacerlo. En Triana ya tienen la solución. Desde hace casi seis años, D´Melian presume de ofrecer uno de los mejores productos, tratados de una forma inmejorable.

Ubicado en la calle Constantino, 14, el barrio de Triana los ha visto crecer durante estos años. Sus dueños, Daniel Melián y Gustavo Martín, decidieron emprender este proyecto en un momento de total incertidumbre: en plena pandemia, a pocos meses del fin del confinamiento y cuando la hostelería aún enfrentaba numerosas restricciones para abrir sus puertas.

Sin embargo, apostaron por su sueño y se arriesgaron, aunque reconocen que su pequeña terraza fue un gran alivio. La motivación estaba clara: las ganas de emprender y apostar por algo propio pese a las dificultades.

Sala de D´Melian. Arcadio Suárez

Ambos se conocieron trabajando en un restaurante y enseguida vieron en el otro un compañero con quien compartir la misma visión. Daniel era jefe de cocina, especializado en parrilla de carbón, y Gustavo ayudante de cocina. Este cóctel de talentos y personalidades dio como resultado su propio negocio, especializado en carne al grill.

Con la filosofía de mantener la esencia y la calidad desde el primer día, y con el objetivo de ofrecer un servicio cercano y especializado, decidieron lanzarse con ilusión.

«Creo que el hecho de que los clientes nos vean aquí, trabajando y atendiéndoles, les da una cierta tranquilidad. Ver el esfuerzo y la dedicación de los dueños del local es un éxito asegurado», afirma Daniel.

El protagonista de su cocina es, sin duda, el horno, encargado de cocinar carnes y pescados a la parrilla de carbón y leña, logrando ese sabor único que los diferencia.

El restaurante presenta un concepto muy abierto, donde la sala y la terraza prácticamente se fusionan, tal y como ellos querían: un espacio sin grandes divisiones, que ofrece la sensación de estar «dentro pero al aire libre». Su cocina también es visible para los clientes, separada solo por un cristal. Esta transparencia, explican, fortalece la confianza con los comensales, que pueden observar todo el proceso y comprobar qué y cómo se prepara su comida.

Tienen claro que la clave de su éxito es el equipo, tanto en cocina como en sala, con el que trabajan mano a mano y sin jerarquías rígidas. «Si algún camarero o cocinero considera que puede aportar una idea para que todo funcione mejor, se le escucha, y viceversa», explican. Con un equipo formado y con experiencia, Daniel coordina la cocina y Gustavo la sala.

En cuanto a materias primas, la calidad es innegociable. Utilizan carne de primera categoría proveniente de Uruguay, Alemania y España, con una maduración máxima de 30 días, tal como indica la normativa.

Proceso de cómo se trata la carne en D´Melian. Arcadio Suárez.

Los cortes se preparan al peso y se cocinan a la parrilla de carbón. Entre los más destacados están los chuleteros —de tres tipos: Nueva York, Alemania y nacional—, además del solomillo, entrecot y lomo alto. Aunque sin duda, el plato estrella es el Chateaubriand, servido en plato caliente para terminarlo en mesa.

Ampliar Carne a la brasa acompañada de papas y pimientos. Arcadio Suárez

Por otro lado, apuestan también por los productos locales, colaborando con empresas canarias para las verduras que acompañan muchas de sus carnes y que también protagonizan otros platos. Y aunque se especializan en carne, ofrecen opciones vegetarianas como hamburguesas veganas (de verdura y soja), parrillada de verduras o pasta salteada.

Además, cuentan con alternativas para intolerantes y celíacos, garantizando la ausencia de contaminación cruzada y gestionando las comandas mediante un sistema automatizado con alerta de alergias.

Los meses de noviembre y diciembre llegan cargados de trabajo para D´Melian, ya que muchas empresas y grupos de amigos y familiares confían en ellos para sus comidas y reuniones navideñas. Por eso, durante este periodo trabajan exclusivamente con reserva previa.

Las claves de su éxito se resumen en cuatro pilares fundamentales: identidad propia, pasión por la calidad, servicio cálido y cercano, y una constancia inquebrantable. Cada plato, cada detalle y cada sonrisa son el reflejo de ese compromiso diario.

Ampliar Daniel trabajando en cocina. Arcadio Suárez

D´Melian Grill es mucho más que un restaurante: es una experiencia con identidad, sabor auténtico y un trato profundamente humano. Representa el espíritu del emprendimiento local que supo superar los desafíos de la pandemia con esfuerzo, pasión y trabajo constante

