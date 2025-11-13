Llega Momoi Sushi a Las Palmas de Gran Canaria: el buffet asiático a la carta que cambia las reglas del juego

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de noviembre 2025, 23:17 Compartir

En la calle General Vives acaba de encenderse el neón de Momoi Sushi y, aunque podría parecer 'otro buffet asiático más', viene precisamente a desmontar ese cliché: aquí no se viene a competir por quién come más, sino a disfrutar de una cocina asiática pensada con calma, calidad y cabeza.

Detrás del proyecto hay un grupo de socios, aunque el local lo regentan dos de ellos: Weihuang Kie y Kangroung Lin quienes se reparten sala y cocina y, desde antes de montarlo tenían clara la idea: en la isla ya existían diversos conceptos de buffet asiático, bajo la etiqueta 'all you can eat', sí, pero faltaba un algo distinto. Un formato de buffet a la carta, con cantidades controladas, donde lo importante fuera probar, descubrir y repetir lo que te enamora, sin bandejas dando vueltas por el local ni montañas de comida que acaban en desperdicios.

Un buffet asiático con alma japonesa y algo más

Momoi Sushi se define como una fusión asiática: hay guiños a distintas latitudes del continente, pero su columna vertebral es la cocina japonesa, con una gran barra de sushi que domina la sala. Allí, un equipo de no menos de cinco personas, corta, enrolla y monta bandejas de sushi y sashimi al momento, mientras van llegando los pedidos desde las mesas.

En la carta, más de 150 platos para elegir: rolls, sashimi, nigiris, entrantes calientes, platos de wok, sopas, guisos, opciones más clásicas, otras más creativas, y una selección de especialidades de la casa que se pueden añadir con un pequeño sobrecoste para quienes quieran ir un paso más allá. La filosofía es clara: raciones más pequeñas, pensadas para compartir, picar y probar muchas cosas distintas o para volver varias veces hasta recorrerse la carta completa.

Tablet en la mesa, robot camarero y cero intermediarios

Aquí no hay carreras al buffet ni platos que pasan por demasiadas manos. Cada mesa cuenta con una tablet desde la que el comensal va configurando su propio menú. Las fotografías y descripciones facilitan el pedido incluso a quienes no son expertos en cocina japonesa: todo es muy visual, muy intuitivo, muy 'pulsa y prueba'.

Los platos salen directamente de cocina o de la barra de sushi hacia la mesa. Y, cuando la sala lo permite, hace su aparición uno de los detalles que más sonrisas arranca: un robot camarero que se acerca con las comandas, una pieza de domótica que refuerza esa sensación de estar en un local moderno, tecnológico y, sobre todo, muy controlado en tiempos y recorridos.

La idea de los socios es sencilla pero contundente: lo que se cocina, se come. No hay comida 'de exposición' ni bandejas que van y vienen hasta quedar secas. Cada bocado nace con destino claro: la mesa de quien lo pidió.

420 metros cuadrados pensados para quedarse un rato

El local, de unos 420 metros cuadrados, tardó un año en reformarse. El resultado es un espacio amplio, cómodo, con distintos ambientes y una capacidad aproximada para 120 comensales. Hay zonas de reservado para grupos de hasta diez personas y una sala principal donde conviven parejas, familias y grupos de amigos.

La decoración también habla el lenguaje que querían sus creadores: confortable, agradable, con mucha atención al detalle y con esos ositos gigantes, tan populares en China, que se han convertido en casi un símbolo pop del lugar. Nada en la sala está dejado al azar: desde la iluminación hasta la bodega, donde no faltan buenas referencias de vinos y espumosos para quien quiera elevar el momento.

No buscan el ruido de un buffet ni por uso ni por sensación. Buscan que la gente se siente, respire, mire alrededor y entienda que, aunque el formato sea buffet, el fondo es el de un restaurante donde se viene a estar y a disfrutar.

Un equipo de 20 personas y un buffet sin prisas

Entre sala y cocina, en Momoi Sushi trabajan unas 20 personas. Se nota en el ritmo: los platos van llegando a la mesa a buen compás, la sala se atiende con cercanía y el ambiente muy cuidado hace que uno se sienta atendido y no simplemente 'servido'.

Otra de las claves es el tiempo. Aquí no hay cronómetro mental de «come rápido y vete». Al contrario: la idea es que el cliente sepa que tiene margen para pedir y volver a pedir, para repetir ese roll que le encantó, para atreverse con algo que no conoce, para descansar entre tanda y tanda, levantar la vista y seguir disfrutando.

En estos primeros días de apertura, el equipo está muy pendiente de qué se pide, qué se repite y qué triunfa para ajustar la oferta. La carta no es un documento cerrado: la intención es ir incorporando nuevas creaciones y adaptar el viaje por Asia al gusto de quienes se sientan en sus mesas.

Horario, ubicación y cómo vivir la experiencia

Momoi Sushi está en Calle General Vives, 47 de la capital grancanaria a pocos pasos de una de las zonas más transitadas de la ciudad. Además, cuentan con la ventaja añadida de ofrecer una hora de parking gratuito para quienes van en coche, un detalle nada menor en esta parte de la capital.

Abren todos los días, con servicio de mediodía de 13:00 a 16:00 y cena de 20:00 a 23:30 horas. Por ahora, y dada la avalancha de curiosos en su primera semana, trabajan sin reservas en la sala general y organizan el flujo de entradas desde la propia puerta, aunque cuentan con espacios de reservado para grupos que se coordinan directamente con el equipo.

El precio se ajusta a la idea de «buffet cuidado, pero para todos los bolsillos»: un all you can eat a la carta, donde la cuenta no se dispara y donde el único peligro real es querer probarlo todo en una única visita.