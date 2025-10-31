Esta es la historia de un napolitano que trajo el alma de su ciudad al calor del Atlántico A escasos metros de Playa Chica ha abierto sus puertas La Vera Napoli, un local que pretenden acercar a los grancanarios su respeto por la tradición y calidad

La verdadera influencia napolitana, La Vera Napoli, ha llegado a Las Palmas en el emplazamiento de Playa Chica de la mano de Cristian, su socio Mario y de su equipo de cocineros que al igual que él, pretenden demostrar cuál es la verdadera pizza italiana. Recién abierto hace apenas dos semanas, su misión es clara, ofrecer una experiencia real con productos y técnica tradicional.

Lleva a sus espaldas una gran trayectoria en el mundo de la gastronomía italiana ya que, en su tierra natal comenzó a trabajar a los 12 años. Llegó a la isla hace ya tres años y se metió de lleno en un negocio, El Cucurucho, a escasos metros también del italiano, especializado en pescado frito y mariscos frescos. Ahora, con La Vera Napoli, pretende diferenciarse de las imitaciones que pretenden parecerse a la verdadera pizza napolitana.

A la hora de llevarlo a cabo, para él era imprescindible un equipo formado y criado en los fogones de su querida Nápoles. Para ello, cuenta con Alessandro, pizzero y amigo de Cristian desde hace 30 años que también ha estado mostrando su arte durante los últimos años en Nueva York y ahora se encuentra al mando del gran horno napolitano que protagoniza su cocina.

Además, en cocina se encuentra Ciro, quien lo dejó todo en cuanto su amigo lo necesitó para su negocio. Sin embargo, conscientes de las dificultades del idioma, su personal de sala es local de la isla.

En su apuesta por la autenticidad y respeto al producto, una de las cosas más importantes y a la que no pensaban renunciar era a la calidad del mismo, importados directamente desde Italia.

Con esto y aunque la gran distancia es un gran handicap, ha llegado a acuerdos con sus proveedores italianos, para así intentar la mayor frescura en sus productos. Los pedidos llegan normalmente dos veces por semana, como es el caso del jamón de Parma, burrata de Puglia, mozzarella di bufala campana, friarielli, tomates del Vesubio, alcaparras a la sal, etc.

Pese a ello, no olvida la calidad indiscutible que también ofrecen los productos locales, por lo que también integra otros, en un intento de hacer una fusión italiana-canaria, con materias primas como la ricotta de cabra canaria, miel de la isla, pistachos sicilianos, verduras del mercado de San Mateo.

La masa: el alma de la pizza

Hecha «como hace mil años» según Christian, con harina 100% italiana importada desde Nápoles. Una de sus características esenciales es que su textura es muy ligera y de esta manera las digestiones no son tan pesadas. «Es una masa que permite comerte la pizza entera sin dejar un trozo», confiesa entre risas Christian.

Aunque admite que él no sabe cuál es la clave de este arte, todo está en las manos de Alessandro, que es quien dispone del verdadero secreto. «Nuestro objetivo es que el cliente disfrute de hasta la última mordida».

Entre las propuestas de su carta se encuentran desde las más simples como la margarita de siempre hasta algunas más elaboradas como su propuesta más innovadora, la pizza Póker, ideal para los indecisos ya que en una misma masa, puedes incorporar cuatro sabores diferentes al que le añaden un calzone relleno de ricotta, jamón y pimiento.

Ampliar Pizza Póker. Juan Carlos Alonso

Otra de sus esenciales es la pizza napolitana tradicional, equipada con tomates cherry amarillos y rojos, anchoas, ajo y alcaparras.

Ampliar Pizza napolitana tradicional. Juan Carlos Alonso

También son especialistas en pastas, la favorita de su chef, la paccheri alla norma con berenjena, ricotta, parmesano, albahaca y un espolvoreado de pimienta.

También disponen de entrantes fríos, uno de sus estrellas es el higo con ricotta de cabra, miel canaria y pistacho de Bronte.

Ampliar Higo con ricotta de cabra, miel canaria y pistacho de Bronte. Juan Carlos Alonso

Sin embargo, todavía no disponen de opciones sin gluten -están trabajando en ello- ya que la mayoría de masas sin gluten deben traerla congelada y se perdería la calidad, sí que ofrecen de opciones vegetarianas con pizzas y verduras rebozadas con miel canaria.

Para aquellos que les gustaría disfrutar de una buena cocina napolitana en casa, no tendrán que esperar mucho, ya que próximamente se abrirá la posibilidad del formato delivery mediante la aplicación Glovo.

Una unión entre la cocina napolitana y la esencia canaria, que se caracteriza por la tradición, la pasión y un producto auténtico. Y como bien reivindica Christian, «en La Vera Nápoli, cada bocado cuenta una historia: la de un napolitano que trajo el alma de su ciudad al calor del Atlántico.»