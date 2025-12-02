Los 'otros fantásticos' de Karbón Kale: más allá de los arroces y las carnes Este restaurante ha logrado afinar su propuesta con una carta versátil y técnica, pensada para funcionar a cualquier hora del día sin renunciar al sabor de siempre

Durante años, decir Karbón Kale era pensar en esas brasas siempre candentes y en una fórmula que parecía infalible: excelente producto, arroces serios y carnes que han ido creando parroquia. Hoy, asentado ya en la gastronómica calle Cano, en pleno corazón de la ciudad, el apellido sigue siendo el mismo, pero el relato es otro: el de un restaurante que ha también se valora por sus otros fantásticos platos.

Porque sí, las brasas siguen mandando, pero no están solas. En Karbón Kale han ido tejiendo, casi en silencio y a base de prueba-error y mucha constancia, una colección de recetas creativas donde conviven técnica y memoria, donde la cocina se afila sin perder el sabor reconocible de siempre. Esa ecuación, que sobre el papel suena sencilla, aquí está milimétricamente trabajada. La casa se define como parrilla y arrocería, pero es también núcleo de irresistibles aperitivos, picoteos largos y mesa donde se respira cocina pensada, sin espacio a la improvisación.

De la brasa a la creatividad sin perder el hilo

Aquí la seña de identidad no se negocia: el fuego marca el ritmo del local. Pero alrededor de esas brasas han construido un pequeño universo de platos pensados para disfrutar más allá del clásico chuletón o del arroz.

Ahí están, por ejemplo, sus puerros carbonara, un guiño a la salsa italiana que aquí se convierte en bocado goloso y profundo, que reconcilia al más escéptico, demostrando con un solo mordisco que la verdura siempre ha sido tan protagonista como cualquier carne o pescado.

O ese tataki de lomo bajo, ponzu y maracuyá con alcachofa en tempura y chipotle que se ha convertido en uno de los platos más comentados y valientes de la casa: carne delicadamente marcada, pura mantequilla en textura, bañada en una salsa ponzu que solemos asociar a otros registros y que aquí demuestra lo bien que se lleva con la carne.

Como remate final y que nadie debería perderse sus alcachofas a la parmigiana tan delicadas como sorprendentes. Tan adictivas como exclusivas. Un plato que imprime el recuerdo de la experiencia en Karbón Kale: crujiente, sabrosa y sin pesadez. Unos de esos bocados que explican muy bien todo lo que está pasando tras sus puertas: cocina afinada, muy bien ejecutada y sin disfraces innecesarios.

El reino del picoteo con fundamento

Antes de llegar a los grandes pases, la carta propone una entrada en materia muy seria: tabla de embutidos, conservas, encurtidos y un jamón 5J que marca el tono desde el primer corte. Desde ahí, la cocina se anima con platos de caldero y de cuchara –como unos judiones con chorizo y panceta que saben a comida de domingo– y arroces que miran al monte, al mar y sobre todo a las brasas., consiguiendo que la cocina de Karbón Kale sea pura cocina confortable.

También registran capítulos más canallas que definen la amplia versatilidad del local con sus burgers de ternera madurada con costilla ibérica a baja temperatura, jugos e intensa.

Los más clásicos asentirán, mientras tanto, ante sus alcachofas confitadas al carbón con migas de jamón y huevo, otra vuelta de tuerca a ese producto que se ha convertido en uno de los hilos conductores de la casa, pero, si quieres medir la creatividad del local desde un primer bocado de arranque, no te pierdas ni una sola de sus versiones de las irresistibles gildas: de boquerón, de alcachofa, de piparra, de anchoa, de cecina e incluso de huevo de codorniz.

El mar también pasa por la brasa

Si el relato de Karbón Kale siempre ha orbitado alrededor de los arroces y las carnes, en el capítulo de pescados y frituras han ganado metros hasta colocarse en la conversación de los imprescindibles.

En carta conviven los calamares fritos de toda la vida, trabajados con mimo y regularidad, con una vuelta de tuerca muy interesante: el calamar tamaño M a la brasa. Una pieza con menos agua, más sabor concentrado y un punto de cocción muy medido que le sienta de maravilla al carbón. De esos platos que llegan a la mesa y que, sin grandes discursos, se entienden solos: producto bien elegido, fuego bien empleado y un resultado que, sencillamente, apetece repetir.

Un local que funciona a cualquier hora

La experiencia no se queda en el plato. El espacio acompaña y explica por qué Karbón Kale se ha consolidado como uno de los restaurantes más versátiles e imprescindibles de Las Palmas de Gran Canaria.

Su terraza invita al aperitivo espontáneo, al primer vino del día que se alarga con sus paltos de 'solo para picar'. La sala interior, con diferentes alturas, recoge bien las sobremesas largas y las cenas que empiezan tímidas y acaban en tardeo. Un local que funciona igual de bien para una comida de trabajo –no son pocos los encuentros empresariales que ya se celebran allí– como para una celebración en familia, tanto en grupos grandes como en mesas pequeñas donde lo que se busca es, simplemente, comer bien y estar a gusto.

La atención en sala, cercana, profesional y atenta, ayuda a que uno se sienta en casa desde que arranca el servicio de pan con su golosa mantequilla. Una opción siempre cómoda y apetecible a cualquier hora del día.

Premio al trabajo bien hecho

Detrás de esta evolución hay mucho más que una carta de platos extraordinarios. Karbón Kale lleva tiempo trabajando en una idea muy clara: ajustar la propuesta a la realidad de la ciudad, a lo que pide el cliente de hoy, sin traicionar su esencia: la brasa como corazón de su cocina. Años, de pruebas, rectificaciones, escucha activa para volver a probar y refinar cada receta hasta conseguir una oferta que se adapta a todo tipo de paladares y a cualquier momento del día.

Un trabajo silencioso que tiene ahora su recompensa porque Karbón Kale se ha confabulado como uno de los imprescindibles de la capital grancanaria. Un lugar donde, por supuesto, siguen mandando los arroces y las carnes, pero donde sería un error sentarse a la mesa y no dejarse sorprender por 'los otros fantásticos' que han ido construyendo alrededor del fuego.

Porque, a estas alturas, ya no se trata solo de dominar la brasa, sino de contar, desde ella, una cocina que soprende y que es capaz de penetrar en la memoria del comensal. Y en Karbón Kale esa historia ya está escrita en la carta para que cada cual vaya eligiendo su propio capítulo favorito.