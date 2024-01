Etéreo by Pedro Nel refuerza su sala con el fichaje estelar de Ángela Peña

También titulada en Winset Nivel 3 en 2021 con calificación Pass with Merit, Peña aceptó trasladarse a Tenerife para dirigir la parcela vitivinícola del espacio gastronómico que lidera Pedro Nel Restrepo Osorio (un sol Repsol, recomendado de la Guía Michelín).

El chef, que persigue sin descanso la excelencia en la cocina y en la sala, incorpora a la sumiller que afianzará la gestión de la cava (actualmente con unas 300 referencias); refuerza, asimismo, al equipo conformado por Olga Esanu, directora de Sala; Camilo Galindo, jefe de cocina, y Viviana Sarria, a cargo de la línea dulce del restaurante.

Los primeros pasos profesionales de Ángela Peña se sitúan en Aramendi Berria, como jefa de Sala, y de ahí pasó a afrontar otro importante peldaño al frente de la sumillería del Grupo Etxanobe (una estrella Michelín) en dos referencias bilbainas: Atelier y La Despensa, con «una experiencia del todo enriquecedora».

Sala de Etéreo. C7

Desafíos que merecen la pena. «Emprendo con mucha energía y óptimas vibraciones el nuevo reto en tierras tinerfeñas, una vez que conversé con Pedro Nel Restrepo y analizar su propuesta. Mantengo mi compromiso con su lema de «nuestro mejor secreto es ponerle mucho amor a todo lo que hacemos». «Particularmente, apuesto por los vinos con alma; no marcas o etiquetas concretas sino por la autenticidad, coherencia, respeto a los viñedos frente a las modas o la supuesta originalidad», asevera la sumiller.

«Esos condicionantes –agrega- no entienden de denominaciones de origen, variedades o tipologías de vino, por lo que mi propuesta está siempre viva y abierta a nuevas ideas. Algunos afirman que no parezco una sumiller o quizás que no tengo la imagen o cliché que se tiene de este desempeño profesional de la sala; pero, generalmente sí afirman que veo en cada comensal una oportunidad de sorprender y acertar con la propuesta del vino y así completar la experiencia gastronómica».

Etéreo cuenta con una gran bodega. C7

Sumar en busca de renovados objetivos. Ángela Peña, que se muestra «muy ilusionada de sumar enteros para Etéreo By Pedro Nel», procura que la elección del vino «sea una experiencia fácil, divertida y un plus amplificador a la secuencia culinaria. En este sentido, me identifico al cien por cien con la filosofía de Pedro Nel y Camilo Galindo con ese respeto al producto como protagonista que hace sentir al cliente como en casa».

«Mi labor es la más agradecida del mundo. Soy facilitadora de momentos mágicos, memorables, a veces irrepetibles y simplemente por el hecho de compartir mis propias experiencias con los vinos que he catado; todo ello con naturalidad y discreción sinfonía y al servicio de la propuesta de cocina del espacio gastronómico santacrucero», argumenta la flamante sumiller de Etéreo By Pedro Nel.