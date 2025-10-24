Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Cata-Maridaje en El Ronqueo C7
Los espumosos de Juvé & Camps brillan en El Ronqueo bajo la dirección de Ale Santana

Una cata de altura que reafirma el pulso gastronómico de Gran Canaria

Vanesa Delgado Caballero

Vanesa Delgado Caballero

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 24 de octubre 2025, 23:19

Los restaurantes El Ronqueo y La Bodega de la Avenida, ambos bajo la dirección de Efrén Guerrero y el chef ejecutivo Ale Santana, volvieron a convertirse en el epicentro de la escena gastronómica de la isla con una cata exclusiva de los espumosos más selectos de Juvé & Camps. Una noche donde el vino, la cocina y el público se fundieron en un mismo lenguaje: el del placer compartido.

Un encuentro entre la excelencia y la complicidad

El Ronqueo, situado en el corazón de Las Palmas de Gran Canaria, acogió una experiencia sensorial que confirmó su papel como uno de los espacios más activos y refinados del panorama gastronómico local.

A su lado, La Bodega de la Avenida continúa siendo la prolongación natural de esa misma filosofía: cuidar el producto, respetar los tiempos y entender que cada copa y cada plato deben dialogar.

Bajo la batuta de Ale Santana, el equipo volvió a demostrar una sincronía impecable entre cocina y bodega, ofreciendo una velada donde la técnica se puso al servicio de la emoción. Los asistentes —clientes fieles y amantes del buen vino— disfrutaron de una cata guiada que exploró la riqueza y diversidad de la firma catalana Juvé & Camps, emblema de los cavas de alta gama y referente de la elegancia burbujeante. Y todo ante la presencia de Enrique Durández, Área Manager de la marca.

Cavas con alma, bocados con identidad

Durante la cata, se descorcharon algunas de las etiquetas más especiales de la casa, cada una maridada con una propuesta culinaria diseñada para resaltar sus matices.

La velada arrnacó desde un 'Essential Xarel-lo' y se acompañó de un pan pasiego con bacon ahumado albardado con morcilla de arroz, caviar de Beluga y albahaca fresca.

Pan pasiego C7

La armonía entre texturas, temperaturas y aromas logró un equilibrio que no siempre se alcanza: la cocina como eco del vino, el vino como espejo del plato, como en los siguientes maridajes: un 'Reserva de la Familia Rosé' junto a un niguiri crujiente de carabinero y un 'Milesimé Chardonnay que acompañó un puerro confitado a la brasa.

Niguiri crujiente de carabinero C7

Más que una degustación, lo que se vivió en El Ronqueo fue una conversación de altura entre dos universos que se entienden sin palabras, como así se expresó entre copas de 'Gran Juvé & Camps' y el pimiento confitado de Piquillo con cochinillo segoviano prensado. Al que le siguió el plato fuerte de la jornada con un chuletón de raza Barrosa acompasado por 'Pagos de Anguix Prado Lobo'.

Cochinillo segoviano prensado C7

El valor de la continuidad

Con esta cita, El Ronqueo y La Bodega de la Avenida confirman su papel como puntos de referencia en la alta gastronomía de Gran Canaria, no solo por la calidad de sus propuestas, sino por su capacidad para reunir a un público que busca experiencias auténticas.

La noche cerró con el aplauso unánime de los asistentes por una celebración cargada de oficio, talento y pasión.

Carnes de la Barrosa C7

En tiempos donde la gastronomía se mide tanto por el impacto como por la emoción, encuentros como este recuerdan que el éxito está en los detalles y así, las burbujas de Juvé & Camps no solo brindaron por una gran velada, sino por una manera de entender la cocina que Ale Santana y su equipo han sabido elevar hasta llevarla a la categoría de arte.

