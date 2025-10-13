'Día del Hostelero': la Bodega de la Avenida reúne a lo mejor de la hostelería de Gran Canaria

Día del Hostelero en La Bodega de la Avenida

La convocatoria prometía desde que Efrén Guerrero, propietario de La Bodega de la Avenida y El Ronqueo pasó el mensaje de convocatoria. Una fecha que fue marcada como ineludible por todos y cada uno de los convocados porque, pocas veces se da el hecho estar entre 'colegas' de profesión y delante de la barra, no tras ella.

Un encuentro que fue mucho más que un evento, todo un gesto de gratitud por parte de Efrén y de todo su equipo desde donde quisieron rendir homenaje a quienes cada día dan vida a los restaurantes, bares y hoteles de la isla.

Efrén Guerrero a la derecha de la imagen junto a Manuel Martín de Bodegas Torres

Una jornada llena de camaradería y el mejor sabor de este sensacional local, donde su chef ejecutivo, Álex Santana, agasajó a lo mejor del panorama gastronómico de Gran Canaria, con platos icónicos del local como sus niguiris, su salmorejo o un cuidado repertorio de las carnes que ofrecen.

Platos servidos durante el evento

Las grandes marcas no quisieron perderse la cita

Champagne Roederer

La cita contó además con el apoyo de primeras marcas del sector que quisieron sumarse a este particular y especial homenaje: Bodegas Torres con sus vinos y cavas, Cadiex, con sus primeras marcas como Matarromera, Vodka Blat o Ginebra Hendricks; en materia de cerveza, Dorada Especial también estuvo presente, así como el reconocido champagne Roederer; Ron Aldea no quiso perderse el encuentro donde además ofrecieron una cata de sus exclusivos rones entre los asistentes.

Jean Leon de Bodegas Torres, cata de Ron Aldea y vinos de Matarromera

Tampoco faltaron los jamones La Joya, de Frimancha que se convirtieron por sabor y por corte impecable en grandes protagonistas de este evento único.

Jamones La Joya en La Bodega de la Avenida

Rostros clave de la hostelería grancanaria

Durante todo el encuentro, las conversaciones se multiplicaban desde el mismo denominador común: la pasión por una profesión que vive uno de sus momentos más creativos y vibrantes y el empeño de los asistentes por seguir remando juntos para que la gastronomía grancanaria siga brillando tanto dentro como fuera de las islas.

Entre los asistentes destacaron los nombres propios de la gastronomía y hostelería de como Teresa Moon y Rohit Shrestha de El Bento y Mizu Club, Manolo Vilariño, propietario del Grupo Támbara, Carmelo Florido de El Equilibrista, José Rojano del Bodegón del Pueblo Canario, Kike Espino del Grupo Kikong, Fran Acosta de El Trastero y San Marzano, Mario Gil de El Churrasco, Rey y Sandra del restaurante Maná 264, Jeannise Ferrari de Qué Leche!, Adal Santana de El Pote, Ayoze Valido de El Bejeque, Rafael Bueno de Embarcadero y otros tantos rostros conocidos del sector como José Cristo Cruz y Aníbal Falcón de Frimancha Canarias y Manuel Martín y Ayoze Sánchez de Bodegas Torres, entre otros muchos. Y si algo pusieron en común fue la unión de un sector que sigue creciendo gracias al trabajo conjunto, la admiración mutua y el compromiso con la excelencia.

Teresa Moon y Rohit Shrestha de El Bento y Mizu Club
Mario Gil de El Churrasco y Fran Acosta de San Marzano y El Trastero
A la izquierda, Manolo Vilariño de Grupo Támbara
José Rojano de Bodegón del Pueblo Canario y Carmelo Florido de El Equilibrista
Jeannise Ferrari de Qué Leche! y Rafael Bueno de Embarcadero

José Cristo Cruz de Frimancha Canarias a la izquiera y Ayoze Valido de El Bejeque
Fran Acosta y Kike Espino de Grupo Kikong
Luis Rivero de El Ronqueo y Adal Santana a la derecha de El Pote
Aníbal Falcón de Frimancha Canarias a la derecha de la imagen

Con todo ello, La Bodega de la Avenida volvió a demostrar por qué es uno de los espacios más queridos de la capital: por su cocina, por su ambiente y, sobre todo, por su capacidad para reunir a quienes hacen grande la gastronomía de Gran Canaria y dejando de manifiesto que la unión, la complicidad y el respeto mutuo por un oficio que no se compite, sino que se comparte.