Colombia en estado puro con Carlos Gaviria y Pedro Nel Restrepo en Etéreo

«La cocina no tiene pasaporte y es de los escasos aspectos de la vida en los que no te piden visado para disfrutar, aquí y ahora, de cualquier producto o receta del planeta…». Categórica aseveración de Pedro Nel Restrepo cuando ya está consolidada en el calendario, concretamente los próximos días 12 y 13 de junio, otra más de las deslumbrantes experiencias a las que acostumbra el chef del restaurante Etéreo.

Con Carlos Gaviria como chef invitado, ambos pondrán en liza buena parte de lo que representa la gastronomía de raíz en el país originario de ambos cocineros y que Gaviria define como «rica, con identidad e historia».

Cabe remarcar, antes que nada, que Carlos Gaviria es considerado uno de los grandes mentores de aquellos compatriotas que en el plano coquinario por todo el mundo deleitan con el acento de las distintas regiones de aquellas latitudes. Como muchas veces refresca Pedro Nel Restrepo, «no es que la nuestra sea una cocina estrictamente de arepas. sino de amasijos». Por tanto, habrá oportunidad de impregnarse, en la isla de Tenerife, de la sabiduría de este maestro y sesudo investigador de los fogones tradicionales y autor de un compendio acerca de las arepas que fue Mejor Libro Gourmand de Cocina Profesional del Mundo entregado en China.

Desayuno de trabajo con los medios. Como ya es tradición, y cumplido el quinto aniversario del espacio gastronómico de la capital tinerfeña, Pedro Nel Restrepo presentará al insigne invitado y el contenido del menú degustación durante un desayuno de trabajo con representantes de los medios especializados y periodistas, además de autoridades y empresarios. Está previsto para este día 9 de junio en el mismo restaurante capitalino.

En sesiones de almuerzo y cena, las jornadas abarcarán buena parte de la geografía colombiana con referencias vitícolas seleccionadas de El Gusto por el Vino, con Toño Armas al frente.

Ampliar Pedro Nel.

Como ya se avanzó, la amplia secuencia gastronómica de comienzos de la próxima tocará distintas regiones de Colombia con platos que servirán de relato y en los que han estado coordinados el chef invitado y el anfitrión para un despliegue sin precedentes. Entre algunos de las platos resaltan, como ejemplo:

Angelito y pescado: uno de las más de 60 tipos de arepas colombianas. La «arepita de angelito» es fija de las tradiciones y celebraciones del 1 de noviembre (Día de los Santos Difuntos); se convierte en un montadido con un pescado curado en aguardiente de remolacha y acompañado de suero (crema agria colombiana) y hojas verdes que representan las montañas andinas.

Tamalito de berenjenas: bocado que se prepara a partir de la técnica de cocinar hojas que nos lleva a la Costa Caribe colombiana, en concreto a la población de Lorica donde a finales del siglo XIX llegan las primeras colonias provenientes de Siria y Líbano que propiciaron el mestizaje con la cocina e incorporándola a la ancestral e indígena.

El menú degustación, en su totalidad, será revelado en el mencionado encuentro informativo de este viernes 9.

Detalles con antelación

Como resulta lógico, esta convocatoria ha sido minuciosamente preparada con meses de antelación, de ahí que no haya sido «nada fácil de sincronizar –subraya el jefe de cocina anfitrión-, pues son incontables los elementos de logística y de todo tipo para que estas jornadas, como otras anteriores que hemos organizado en Etéreo, sean impecables y dejen un marcado recuerdo». En este sentido, y refiriéndose a Colombia, cabe recordar el impacto que tuvieron precisamente las jornadas con la experta e influencer Lucero Vílchez.

Figura relevante y mentor

En este caso, Restrepo se ha empeñado en traer a Tenerife a uno de los cocineros colombianos más relevantes: académico y escritor culinario de diferentes libros y publicaciones; asimismo, investigador de la cocina y profesor universitario, además de consultor de diferentes restaurantes y hoteles, y colaborador gastronómico en medios de comunicación.

Carlos Gaviria define la cocina de Colombia como un mestizaje de cuatro etnias. «No podemos hablar de cocina sino de cocinas de 'afros', indígenas, árabes y españoles; todas ellas confluyen, empiezan a integrarse y a mezclarse de una manera increíble para lograr una explosión de materia prima y de sabores en un país que es el segundo más biodiverso del planeta después de Brasil».

Gaviria mira hacia México y Perú como ejemplo a seguir. «Yo creo que Colombia también tiene esas oportunidades y cuenta con elementos suficientes que debemos hacer visibilizar», como así lo procura Pedro Nel. «Yo no me puedo dedicar –continúa- a cocinas foráneas; tenemos una 'denominación de origen' y, como otros colegas, tenemos la misión de transmitir y sentirnos orgullosos por ello».

El invitado que desarrollará con el equipo las inminentes jornadas de Etéreo By Pedro Nel hace hincapié en que «Colombia se puede definir con dos ideas fundamentales: una cocina de hojas y otra de arepas; elementos que funcionan como hilo conductor de todo el país y para también hacernos conocer. Pero no por ello creamos que no existe una infinita cantidad de posibilidades: al cantante lo conocen por una canción y hay que cantarla muchas veces hasta que el tema se vuelve famoso».

Ampliar Sala de Etéreo.

Etéreo By Pedro Nel, Santa Cruz de Tenerife. Con la incorporación de Camilo Galindo, todo un baluarte en la cocina, y la solvencia en la Sala de Viviana Sarria y Olga Esanu (directora), Pedro Nel y su equipo al completo siguen preparando con rigor este potente acontecimiento coquinario en la capital tinerfeña. Además de numerosos reconocimientos, Etéreo cuenta con un Sol de la Guía Repsol, Recomendado de la Guía Michelín y en 2023 fue nombrado Mejor Restaurante de Canarias de la Guía Qué Bueno.

En anteriores jornadas, han pasado por el establecimiento santacrucero prestigiosos cocineros como Simone Milico (Don Giovanni, Madrid), Seve Díaz (El Taller de Seve, Puerto de la Cruz), Juan Perdomo (El Risco, Lanzarote) o la citada Lucero Vílchez.