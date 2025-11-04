Cocina mediterránea y encanto total: así es Noema, el restaurante que triunfa en Las Palmas de Gran Canaria Este es el nuevo restaurante imprescindible en la capital y su principal e irresistible encanto es su esencia mediterránea

Abrió en febrero y en solo diez meses se ha convertido en una de las direcciones más comentadas de la capital grancanaria por su propuesta de cocina mediterránea con especial acento griego y su evocadora y preciosa decoración.

Fachada de Noema C7

Un proyecto joven, impulsado por el empresario de origen libanés William Hani, que ha sabido darle continuidad al local que antes ocuparon conceptos asiáticos y el secreto del éxito radica en la potente identidad mediterránea, donde no faltan las recetas más reconocibles como la mousaka, el falafel o el humus con atractivas variantes.

Un mediterráneo muy comentado

Lo que se cuenta en su sala es que Noema nace con la idea de traer el Mediterráneo al plato, jugando con recetas reconocibles de la franja griega, con presencia de hummus, mezzes, carnes y pescados trabajados desde una revisión mucho más actual.

Una propuesta clara y perfectamente definida donde consiguieron, nada más abrir, colgar el cartel de 'no quedan plazas'.

Una carta revisada

Si bien los ingredientes esenciales de la cocina helena son los protagonistas de su propuesta, no está exenta de añadidos que la hacen aún más sugerente. Así podemos encontrar el hummus con solomillo y hasta con chistorra, pero no dejan de lado el falafel y el kebbe esas originarias recetas mediterráneas que en Noema ejecutan a la perfección y las acompañan de la misma manera. Pero, si quieres probarlo todo de entradas, lo mejor es lanzarse a por su 'trío de mezzes' donde las reconocibles salsas griegas despliegan toda su intensidad: hummus, tzatziki y babaganoush.

Falafel, hummus y kebbe en Noema C7

A sus ensaladas no les falta el famoso queso feta, pero complementan la propuesta con elaboraciones más creativas, como la de frijoles, almendras, hierbas frescas y uvas.

La granja y el mar

Tratándose como se trata de un restaurante eminentemente mediterráneo, los famosos calamares fritos no escapan de su carta y el pulpo a la parrilla se configura como uno de los platos favoritos del local, al que acompañan con un pesto de hierbas.

Ampliar Calamares fritos en Noema C7

Pero 'su granja' también está repleta de atractivas elaboraciones y aquí, sí que se hace imprescindible probar sus pinchos, sobre todo el de pollo que llega la mesa para deleite de un sabor y una textura absolutamente formidables.

Ampliar Pincho de pollo y secreto en Noema C7

Cordero, moussaka deliciosa, pollo al estilo griego y hasta un lomo alto son otros de los platos por los que han valido la fama que les precede y, adelantamos que, sobre todo en fin de semana se hace imprescindible reservar mesa.

Ampliar Jugoso y sabroso pollo al estilo griego en Noema C7

Terraza, sala y otras 'monerías'

Noema juega con dos espacios: terraza exterior y sala interior decorada con mucho mimo y un buen gusto desbordante que invite a que te quedes porque seguro que harás una estupenda sobremesa.

Sala de Noema C7

Mesas altas y bajas, así como rincones de lo más confortables, aparte de preciosos son otros de sus tantos encantos que solo se ven superados por dos aspectos tan importantes como todo lo anterior: el servicio es de lo más atento y agradable, haciéndose eco de esa hospitalidad mediterránea y su baño, quizás sea ya uno de los rincones más fotografiados de Instagram en la capital grancanaria.