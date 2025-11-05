Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Tarta de la abuela con Chocolate La Isleña C7

Tarta de la abuela con chocolate La Isleña: el postre que sabe a nuestra infancia

Hay postres que guardan nuestra niñez en cada bocado y esta tarta es uno de ellos

Imagen patrocinio
Vanesa Delgado Caballero

Vanesa Delgado Caballero

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:32

No hay quien no conozca esta tarta y quien no la haya elaborado alguna vez, eso sí, cuando se prepara con el chocolate La Isleña, nos inundan los recuerdos porque cada porción nos lleva directos a esas meriendas en casa, a los cumpleaños de nuestra niñez y a la hora del postre en los encuentros familiares alrededor de una mesa.

Muchas eran las casas donde el chocolateLa Isleña siempre estaba presente, como esa recompensa que te ganabas al portarte bien o esos pedacitos que robabas cuando nadie te veía y te apurabas por dejar el papelito en idénticas condiciones antes de meterte el cuadradito en la boca.

Muchas vivencias durante muchos años porque, desde sus inicios en Arucas como fábrica de chocolate y gofio, La Isleña ha evolucionado con la familia Megías al frente, manteniendo un compromiso con la textura y el sabor auténtico del cacao canario y, todavía hoy, son muchos sus productos los que siguen enalteciendo las recetas, tanto las de toda la vida como las que aparecen en el panorama gastronómico y se convierten en tendencia.

Hoy toca preparar esta tarta, la misma que las abuelas cocinaban como nadie y que sirvieron para pedir miles y miles de deseos al soplar las velas de cumpleaños. Una tarta que es todo un tributo a la presencia, siempre fiel, de los chocolates La Isleña que daban y siguen dando como resultado un postre ya eterno y cargado de cariño.

  • Tiempo de preparación

    20 minutos

  • Tiempo de cocción

    10 minutos

  • Tiempo total

    30 minutos más 2 horas de frío

  • Comensales

    6

  • Dificultad

    Muy fácil

Categorías

Postres

Ingredientes

  • 4 tabletas de chocolate con leche La Isleña

  • 4 tabletas de chocolate negro La Isleña

  • ½ litro de leche entera

  • 80 g de mantequilla sin sal

  • 500 g de galleta hojaldrada

Paso 1

  • Dispondremos la 'mise en place' para que no seas más cómodo elaborar la receta.

Disponemos los ingredientes necesarios C7

Paso 2

  • Emplearemos dos calderos para aplicar la técnica del baño maría. Uno mayor donde llenaremos de agua hasta la mitad más o menos, y otro donde dispondremos los chocolates La Isleña. Llevaremos el agua a hervor suave, el chocolate nunca se debe derretir a temperatura alta.

Llevaremos el agua a hervor suave C7

Paso 3

  • Una vez y comiencen las primeras burbujas, colocaremos el caldero pequeño dentro del grande con los chocolates La Isleña troceados, tanto el de leche como el negro, en el caldero y añadiremos la mantequilla.

Dispondremos en el caldero superior los chocolates y la mantequilla C7

Paso 4

  • Dejaremos que los chocolates La Isleña se vaya derritiendo y, mientras tanto, forraremos un molde para tartas con papel vegetal.

Forramos el molde con papel vegetal C7

Paso 5

  • Cada cierto tiempo iremos removiendo los chocolates La Isleña hasta que se derriten por completo. Este proceso llevará unos 15 minutos así que, durante este tiempo, podremos ir remojando las galletas una a una en la leche para formar la base de la tarta.

Remojamos las galletas en la leche
Remojamos las galletas en la leche C7

Paso 6

  • Cubriremos con las galletas toda la base del molde de la tarta.

Cubrimos la base del molde con las galletas remojadas. C7

Paso 7

  • Cuando tengamos el chocolate fundido e integrado, podremos empezar a montar la primera capa de chocolate sobre las galletas.

Chocolate fundido C7

Paso 8

  • Iremos cubriendo hasta que las galletas no se aprecien ayudándonos con una espátula de cocina, preferiblemente de silicona.

Cubrimos las galletas con el chocolate fundido.
Cubrimos las galletas con el chocolate fundido. C7

Paso 9

  • A partir de este momento, iremos alternando, capa de galletas remojadas en lecha y sobre esta, capa de chocolate. Lo ideal es levantar la tarta unos 3 o cuatro pisos de galletas y chocolate, dejando la capa de chocolate más gruesa para la superficie. Una vez terminemos, taparemos y dejaremos reposar en la nevera para que se compacte bien durante toda la noche.

Vamos montando capas de galletas y chocolate hasta terminar con capa de chocolate C7

Paso 10

  • Pasadas dos horas, cuando la tarta se haya estructurado ya podremos disfrutarla con los cinco sentidos, sobre todo, porque esta es una tarta que nos llevará a los recuerdos más entrañables de nuestra vida.

Tarta de la aburla con Chocolates La Isleña C7

