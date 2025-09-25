El sándwich que querrás cenar todos los días

Salami, higos y burrata conforman un trío de sabores únicos y sorprendentes así que no te pierdas esta receta porque seguro que no la harás solo una vez

En casa nos encantan los inventos culinarios y más si se trata de mezclar aquellos productos que más nos seducen. Sobre todo, las musas nos visitan a eso de las 7 de la tarde, justo cuando empiezan a sonar los jugos gástricos y no nada previsto en la nevera que solo sea servir y listo.

Lo que sí que encontré fue una espléndida cajita llena de higos, que por cierto me encantan y me vino a la mente una cena de hace algunos años donde, el aperitivo estrella eran unos higos abiertos en cruz y dentro, una loncha de salami en dobladita en forma de flor.

Como verán, jamás olvidé aquel bocado y tanto fue lo que me sedujo que aquí está prueba de aquel recuerdo persistente. Así que me lancé, al vacío y sin paracaídas y para no defraudar a mi instinto, me inventé este sándwich, al que, además, había que añadirle su 'hidratación' para que al morder el pan no se hiciera bola.

Dicho y hecho, le 'robé' a mi hijo Pablo una de sus tarrinas de burrata, y digo robé porque él mismo se encarga de írselas a comprar casi a diario para sus creativas ensaladas que pueden no llevar lechuga ni tomate, pero la burrata nunca le falta.

Tras mi asalto con alevosía, me puse manos a la obra y desde el primer mordisco, este sándwich y yo nos hemos prometido que volveremos a vernos muy a menudo. No puede estar más bueno y no puede ser más sencillo de hacer.

Tiempo de preparación 6 minutos

Tiempo de cocción 2 minutos

Tiempo total 8 minutos

Comensales 2

Dificultad Súper fácil Categorías Sándwiches Ingredientes 4 rebanadas de pan integral

1 bola de mozzarella tipo burrata

2 higos

8 lonchas de salami Paso 1 Comenzaremos tostando el pan en tostadora convencional. Reservamos.

Ampliar Tostadmos el pan en tostadora C7

Paso 2 Escurriremos y secaremos bien la burrata y la lonchearemos.

Ampliar Secamos y cortamos la burrata C7

Paso 3 Calentaremos durante unos minutos una sartén y mantendremos la burrata al calor durante 1 minuto. La idea es que se funda ligeramente y no se asusten si suelta algo de agua, la retiramos y listo.

Ampliar Damos un poco de calor a la burrata C7

Paso 4 Una vez la tengamos lista, la repartiremos por una de las rebanadas del pan que previamente hemos tostado. Reservamos.

Ampliar Repartimos la burrata en el pan C7

Paso 5 Pelamos lo higos y también los cortaremos en rodajitas.

Ampliar Pelamos y cortamos los higos C7

Paso 6 Sobre la burrata, repartiremos las lonchas de salami hasta que se cubra toda la superficie del pan.

Ampliar Disponems el salami sobre la burrata C7

Paso 7 Y ya, por último, coronaremos con las rodajas de higo.

Ampliar Coronamos con los higos C7

Paso 8 Tapamos nuestro sándwich con la otra rebanada y a disfrutar de una combinación deliciosa y absolutamente diferente.

Ampliar Sándwich de salami, higos y burrata C7

