Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 25 de septiembre de 2025
Sándwich de salami, higos y burrata C7
Receta de la semana

El sándwich que querrás cenar todos los días

Las recetas que te cuento ·

Salami, higos y burrata conforman un trío de sabores únicos y sorprendentes así que no te pierdas esta receta porque seguro que no la harás solo una vez

Vanesa Delgado Caballero

Vanesa Delgado Caballero

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:33

En casa nos encantan los inventos culinarios y más si se trata de mezclar aquellos productos que más nos seducen. Sobre todo, las musas nos visitan a eso de las 7 de la tarde, justo cuando empiezan a sonar los jugos gástricos y no nada previsto en la nevera que solo sea servir y listo.

Lo que sí que encontré fue una espléndida cajita llena de higos, que por cierto me encantan y me vino a la mente una cena de hace algunos años donde, el aperitivo estrella eran unos higos abiertos en cruz y dentro, una loncha de salami en dobladita en forma de flor.

Como verán, jamás olvidé aquel bocado y tanto fue lo que me sedujo que aquí está prueba de aquel recuerdo persistente. Así que me lancé, al vacío y sin paracaídas y para no defraudar a mi instinto, me inventé este sándwich, al que, además, había que añadirle su 'hidratación' para que al morder el pan no se hiciera bola.

Dicho y hecho, le 'robé' a mi hijo Pablo una de sus tarrinas de burrata, y digo robé porque él mismo se encarga de írselas a comprar casi a diario para sus creativas ensaladas que pueden no llevar lechuga ni tomate, pero la burrata nunca le falta.

Tras mi asalto con alevosía, me puse manos a la obra y desde el primer mordisco, este sándwich y yo nos hemos prometido que volveremos a vernos muy a menudo. No puede estar más bueno y no puede ser más sencillo de hacer.

  • Tiempo de preparación

    6 minutos

  • Tiempo de cocción

    2 minutos

  • Tiempo total

    8 minutos

  • Comensales

    2

  • Dificultad

    Súper fácil

Categorías

Sándwiches

Ingredientes

  • 4 rebanadas de pan integral

  • 1 bola de mozzarella tipo burrata

  • 2 higos

  • 8 lonchas de salami

Paso 1

  • Comenzaremos tostando el pan en tostadora convencional. Reservamos.

Tostadmos el pan en tostadora C7

Paso 2

  • Escurriremos y secaremos bien la burrata y la lonchearemos.

Secamos y cortamos la burrata C7

Paso 3

  • Calentaremos durante unos minutos una sartén y mantendremos la burrata al calor durante 1 minuto. La idea es que se funda ligeramente y no se asusten si suelta algo de agua, la retiramos y listo.

Damos un poco de calor a la burrata C7

Paso 4

  • Una vez la tengamos lista, la repartiremos por una de las rebanadas del pan que previamente hemos tostado. Reservamos.

Repartimos la burrata en el pan C7

Paso 5

  • Pelamos lo higos y también los cortaremos en rodajitas.

Pelamos y cortamos los higos C7

Paso 6

  • Sobre la burrata, repartiremos las lonchas de salami hasta que se cubra toda la superficie del pan.

Disponems el salami sobre la burrata C7

Paso 7

  • Y ya, por último, coronaremos con las rodajas de higo.

Coronamos con los higos C7

Paso 8

  • Tapamos nuestro sándwich con la otra rebanada y a disfrutar de una combinación deliciosa y absolutamente diferente.

Sándwich de salami, higos y burrata C7

Espacios grises

