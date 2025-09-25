El sándwich que querrás cenar todos los días
Las recetas que te cuento ·Salami, higos y burrata conforman un trío de sabores únicos y sorprendentes así que no te pierdas esta receta porque seguro que no la harás solo una vez
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:33
En casa nos encantan los inventos culinarios y más si se trata de mezclar aquellos productos que más nos seducen. Sobre todo, las musas nos visitan a eso de las 7 de la tarde, justo cuando empiezan a sonar los jugos gástricos y no nada previsto en la nevera que solo sea servir y listo.
Lo que sí que encontré fue una espléndida cajita llena de higos, que por cierto me encantan y me vino a la mente una cena de hace algunos años donde, el aperitivo estrella eran unos higos abiertos en cruz y dentro, una loncha de salami en dobladita en forma de flor.
Como verán, jamás olvidé aquel bocado y tanto fue lo que me sedujo que aquí está prueba de aquel recuerdo persistente. Así que me lancé, al vacío y sin paracaídas y para no defraudar a mi instinto, me inventé este sándwich, al que, además, había que añadirle su 'hidratación' para que al morder el pan no se hiciera bola.
Dicho y hecho, le 'robé' a mi hijo Pablo una de sus tarrinas de burrata, y digo robé porque él mismo se encarga de írselas a comprar casi a diario para sus creativas ensaladas que pueden no llevar lechuga ni tomate, pero la burrata nunca le falta.
Tras mi asalto con alevosía, me puse manos a la obra y desde el primer mordisco, este sándwich y yo nos hemos prometido que volveremos a vernos muy a menudo. No puede estar más bueno y no puede ser más sencillo de hacer.
-
Tiempo de preparación
6 minutos
-
Tiempo de cocción
2 minutos
-
Tiempo total
8 minutos
-
Comensales
2
-
Dificultad
Súper fácil
Categorías
Sándwiches
Ingredientes
-
4 rebanadas de pan integral
-
1 bola de mozzarella tipo burrata
-
2 higos
-
8 lonchas de salami
Paso 1
-
Comenzaremos tostando el pan en tostadora convencional. Reservamos.
Paso 2
-
Escurriremos y secaremos bien la burrata y la lonchearemos.
Paso 3
-
Calentaremos durante unos minutos una sartén y mantendremos la burrata al calor durante 1 minuto. La idea es que se funda ligeramente y no se asusten si suelta algo de agua, la retiramos y listo.
Paso 4
-
Una vez la tengamos lista, la repartiremos por una de las rebanadas del pan que previamente hemos tostado. Reservamos.
Paso 5
-
Pelamos lo higos y también los cortaremos en rodajitas.
Paso 6
-
Sobre la burrata, repartiremos las lonchas de salami hasta que se cubra toda la superficie del pan.
Paso 7
-
Y ya, por último, coronaremos con las rodajas de higo.
Paso 8
-
Tapamos nuestro sándwich con la otra rebanada y a disfrutar de una combinación deliciosa y absolutamente diferente.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.