La receta que no puede faltar en otoño: pan de calabaza

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:32

Hay dos panes que preparamos en casa cuando llega el otoño y el invierno. El de calabaza ya se estaba haciendo de rogar porque, con esto de las temperaturas que no terminan de refrescar, nos parecía que no pegaba todavía meter las manos en la masa, pero, nos equivocamos de pleno.

Llegó la primera calabaza a casa y no podíamos demorarnos más con el ingrediente estrella del otoño y, lo primero en la lista de cosas por hacer: el pan de calabaza. Receta que, para nosotros, inaugura como ninguna esta estación del año y que es tan fácil de hacer como de comer, porque, te lo puedes disfrutar solo, sin añadirle nada de nada y te encantará, te puedes montar tu tosta o sándwich y ser de lo más creativo que también suspirarás por repetir y hasta le puedes poner la siempre deseable crema de cacao o cualquier otro capricho que entonces te comerás el pan de una sentada, de principio a fin.

Y por ir haciendo algo de 'spoiler', el otro pan es el de nueces, pero en su día prometí que solo lo cocinaría en Navidad y, hasta la fecha, sigo siendo cocinera de palabra.

Tiempo de preparación 20 minutos

Tiempo de cocción 50 minutos

Tiempo total 1 hora y 10 minutos

Comensales 6

Dificultad Fácil Categorías Panes y masas Ingredientes 250 g de puré de calabaza

200 g de harina de trigo

2 cucharaditas de canela en polvo

2 cucharaditas de jengibre en polvo

2 cucharadas de aceite de girasol

1 cucharada de miel

1 nuez de mantequilla

1 cucharadita de bicarbonato

3 huevos Paso 1 Comenzaremos pelando la calabaza y cortándola en trozos.

Ampliar Cortamos en pedazos la calabaza C7

Paso 2 En un caldero alto, dispondremos la calabaza y la cubriremos de agua sin que sobrepase. Añadimos al agua 1 de las cucharaditas tanto de canela como de jengibre.

Ampliar Guisamos la calabaza C7

Paso 3 Llevaremos a ebullición y coceremos durante 10 minutos a temperatura media. Una vez pasado el tiempo de cocción dejaremos la calabaza reservada en un escurridor.

Ampliar Escurrimos la calabaza C7

Paso 4 En una fuente amplia, dispondremos los ingredientes secos, esto es: la harina, el bicarbonato y las cucharaditas restantes de canela y jengibre. Mezclamos bien y reservamos.

Ampliar Mezclamos los ingredientes secos C7

Paso 5 En otra fuente dispondremos los huevos.

Ampliar Disponemos los huevos C7

Paso 6 Añadimos a los huevos las cucharadas de aceite de girasol. Si lo prefieren pueden emplear de oliva, pero dará como resultado un sabor más intenso.

Añadimos el aceite C7

Paso 7 Por último, añadimos a esta mezcla la cucharada de miel.

Añadimos la miel C7

Paso 8 Batimos bien hasta integrar todo y hasta que apreciemos burbujitas en la mezcla.

Ampliar Batimos C7

Paso 9 Lo siguiente será hacer un puré con la calabaza que teníamos reservado mientras se escurría. Con ayuda de un tenedor lo haremos de manera muy sencilla.

Ampliar Hacemos puré la calabaza C7

Paso 10 Añadimos el puré de calabaza a la mezcla de los huevos, aceite y miel. Batimos hasta integrarlo completamente.

Ampliar Añadimos el puré de calabaza C7

Paso 11 Esta mezcla, la añadiremos a la mezcla de harina que teníamos reservada.

Ampliar Añadimos esta mezcla a la harina C7

Paso 12 Con ayuda de una espátula de silicona, integraremos todo hasta conseguir una mezcla absolutamente homogénea.

Ampliar Integramos bien C7

Paso 13 Engrasaremos un molde, ser posible de silicona para que nos sea más sencilla desmoldarlo después.

Ampliar Engrasamos el molde C7

Paso 14 Vertemos toda la mezcla en el molde, repartiéndola bien para que el pan quede del mismo tamaño.

Ampliar Vertemos la mezcla en el molde C7

Paso 15 Meteremos el molde en el horno, previamente caliente, a 180º, calor arriba y abajo durante 50 minutos y una vez horneado, retiramos y dejaremos atemperar por completo antes de desmoldarlo.

Ampliar Horneamos C7

Paso final Y ya estará listo para comértelo como más te apetezca, en casa, la combinación que más nos uta es con queso crema, tomate y unas hojas de albahaca, pero también los hay que lo prefieren con tomate, pavo, lechuga y mayonesa.

Ampliar Sándwiches con pan de calabaza casero C7

