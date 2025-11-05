La receta que no puede faltar en otoño: pan de calabaza
No existe desayuno o merienda más sabrosa que la que organizas cuando preparas tú mismo el pan en casa, así que, manos a la obra porque con esta receta elaborarás, de manera muy sencilla, un pan absolutamente delicioso
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:32
Hay dos panes que preparamos en casa cuando llega el otoño y el invierno. El de calabaza ya se estaba haciendo de rogar porque, con esto de las temperaturas que no terminan de refrescar, nos parecía que no pegaba todavía meter las manos en la masa, pero, nos equivocamos de pleno.
Llegó la primera calabaza a casa y no podíamos demorarnos más con el ingrediente estrella del otoño y, lo primero en la lista de cosas por hacer: el pan de calabaza. Receta que, para nosotros, inaugura como ninguna esta estación del año y que es tan fácil de hacer como de comer, porque, te lo puedes disfrutar solo, sin añadirle nada de nada y te encantará, te puedes montar tu tosta o sándwich y ser de lo más creativo que también suspirarás por repetir y hasta le puedes poner la siempre deseable crema de cacao o cualquier otro capricho que entonces te comerás el pan de una sentada, de principio a fin.
Y por ir haciendo algo de 'spoiler', el otro pan es el de nueces, pero en su día prometí que solo lo cocinaría en Navidad y, hasta la fecha, sigo siendo cocinera de palabra.
Tiempo de preparación
20 minutos
Tiempo de cocción
50 minutos
Tiempo total
1 hora y 10 minutos
Comensales
6
Dificultad
Fácil
Categorías
Panes y masas
Ingredientes
250 g de puré de calabaza
200 g de harina de trigo
2 cucharaditas de canela en polvo
2 cucharaditas de jengibre en polvo
2 cucharadas de aceite de girasol
1 cucharada de miel
1 nuez de mantequilla
1 cucharadita de bicarbonato
3 huevos
Paso 1
Comenzaremos pelando la calabaza y cortándola en trozos.
Paso 2
En un caldero alto, dispondremos la calabaza y la cubriremos de agua sin que sobrepase. Añadimos al agua 1 de las cucharaditas tanto de canela como de jengibre.
Paso 3
Llevaremos a ebullición y coceremos durante 10 minutos a temperatura media. Una vez pasado el tiempo de cocción dejaremos la calabaza reservada en un escurridor.
Paso 4
En una fuente amplia, dispondremos los ingredientes secos, esto es: la harina, el bicarbonato y las cucharaditas restantes de canela y jengibre. Mezclamos bien y reservamos.
Paso 5
En otra fuente dispondremos los huevos.
Paso 6
Añadimos a los huevos las cucharadas de aceite de girasol. Si lo prefieren pueden emplear de oliva, pero dará como resultado un sabor más intenso.
Paso 7
Por último, añadimos a esta mezcla la cucharada de miel.
Paso 8
Batimos bien hasta integrar todo y hasta que apreciemos burbujitas en la mezcla.
Paso 9
Lo siguiente será hacer un puré con la calabaza que teníamos reservado mientras se escurría. Con ayuda de un tenedor lo haremos de manera muy sencilla.
Paso 10
Añadimos el puré de calabaza a la mezcla de los huevos, aceite y miel. Batimos hasta integrarlo completamente.
Paso 11
Esta mezcla, la añadiremos a la mezcla de harina que teníamos reservada.
Paso 12
Con ayuda de una espátula de silicona, integraremos todo hasta conseguir una mezcla absolutamente homogénea.
Paso 13
Engrasaremos un molde, ser posible de silicona para que nos sea más sencilla desmoldarlo después.
Paso 14
Vertemos toda la mezcla en el molde, repartiéndola bien para que el pan quede del mismo tamaño.
Paso 15
Meteremos el molde en el horno, previamente caliente, a 180º, calor arriba y abajo durante 50 minutos y una vez horneado, retiramos y dejaremos atemperar por completo antes de desmoldarlo.
Paso final
Y ya estará listo para comértelo como más te apetezca, en casa, la combinación que más nos uta es con queso crema, tomate y unas hojas de albahaca, pero también los hay que lo prefieren con tomate, pavo, lechuga y mayonesa.