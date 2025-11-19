La receta definitiva del estofado de pollo estilo 'bourguignon'
Empieza a oler a otoño por todas partes y este estofado es el mejor aroma para nuestra mesa
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:25
Reconozco que soy más de los meses solariegos del año que de los meses grises, pero, cuando comienzan los días de primeras lluvias, empiezan a descender las temperaturas y me puedo poner una chaquetita por encima, esos días, me pueden requetechiflar.
Con las mismas ganas, porque he de reconocer que ya andaba un poco cansada de la ropa fresca, cambio el armario de mi casa que la despensa. Me da por comprar setas lo mismo que algún par de botas para estrenar temporada. Despejo jarras de gazpacho de la nevera para darle la bienvenida a las sopas y cremas y lleno el frutero de naranjas y mandarinas.
Pero, si hay una receta que hable de otoño, de casita, de lluvia tras los cristales y de calorcito rico, esa es sin duda, la receta de un buen estofado hecho con mucho cariño y mucho chup-chup. Aroma y calor inundan la cocina y solo se me ocurre despegarme del caldero para ir a comprar pan con el que rebanar el plato y que no quede ni un milímetro de salsita en el plato.
Hoy toca hacerlo con pollo y como a veces soy un poquito rebelde, cambio el vino de Borgoña por un buen Rioja y el resultado no me puede gustar más. Pasen y vean porque, desde que comienza a desprender los primeros aromas en la cocina, este plato es puro espectáculo.
-
Tiempo de preparación
25 minutos
-
Tiempo de cocción
1 hora
-
Tiempo total
1 hora y media
-
Comensales
4
-
Difilcultad
Fácil
Categorías
Recetas de otoño
Ingredientes
-
2 kilos de jamoncitos de pollo
-
150 g de bacon en tiras
-
Harina
-
Aceite de oliva
-
1 cebolla grande
-
200 g de champiñones
-
1 zanahoria
-
2 dientes de ajo
-
Sal gruesa
-
Pimienta negra
-
100 ml de un buen crianza Rioja
-
250 ml de caldo de pollo
Paso 1
-
Comenzamos salpimentando generosamente los jamoncitos de pollo.
Paso 2
-
Disponemos harina en un plato y enharinamos uno a uno los muslitos de pollo.
Paso 3
-
En un caldero bajo con buen diámetro, doramos uno a uno los jamoncitos de pollo, unos tres minutos por cada lado.
Paso 4
-
Mientras tanto, rallamos la zanahoria. Se que lo habitual es cortarla en bastoncitos o en rodajas, pero en casa nos gusta más rallarla porque se integra mucho mejor en la salsa. Reservamos.
Paso 5
-
Una vez que tengamos los muslitos dorados, retiramos y reservamos.
Paso 6
-
Mantenemos tal cual el caldero, no lo lavamos y seguimos con el siguiente paso de la receta, limpiando con un paño húmedo los champiñones.
Paso 7
-
Volvemos a poner el caldero al fuego, a temperatura media y sofreímos el bacon.
Paso 8
-
Desde que el bacon tome color, añadimos la cebolla cortada en brunoise y los ajos en pedacitos sin el germen. Continuamos con la fritura a temperatura media.
Paso 9
-
Desde que la cebolla esté tierna, añadimos la zanahoria rallada. Integramos y dejamos que cocine unos tres minutos más, a temperatura media.
Paso 10
-
Pasados los tres minutos de guiso, añadimos los champiñones y mantenemos al calor hasta que mengüen, más o menos, a la mitad de su volumen.
Paso 11
-
Llegados a ese punto de la cocción, vertemos el vino y subimos al máximo la potencia del calor durante tres minutos, hasta que el alcohol de evapore y sin dejar de remover en ningún momento para evitar que se queme el fondo del estofado.
Paso 12
-
Una vez evaporado el alcohol, volvemos a bajar la potencia del calor a temperatura media-baja y disponemos los jamoncitos de pollo en el caldero sobre la cocción anterior.
Paso 13
-
Vertemos el caldo sobre el pollo, tapamos el caldero y mantenemos a potencia media-baja durante una hora. De vez cuando removemos y así liberamos aromas y escuchamos el 'chup-chup' mágico de esta receta.
Paso 14
-
Una vez finalizada la cocción, dejamos reposar durante unos 5 minutos y ya estará listo para llevar a la mesa. Y recuerden que ese día no falte un buen pan para mojar en la extraordinaria salsa de este otoñal estofado.