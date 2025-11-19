La receta definitiva del estofado de pollo estilo 'bourguignon'

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:25 Compartir

Reconozco que soy más de los meses solariegos del año que de los meses grises, pero, cuando comienzan los días de primeras lluvias, empiezan a descender las temperaturas y me puedo poner una chaquetita por encima, esos días, me pueden requetechiflar.

Con las mismas ganas, porque he de reconocer que ya andaba un poco cansada de la ropa fresca, cambio el armario de mi casa que la despensa. Me da por comprar setas lo mismo que algún par de botas para estrenar temporada. Despejo jarras de gazpacho de la nevera para darle la bienvenida a las sopas y cremas y lleno el frutero de naranjas y mandarinas.

Pero, si hay una receta que hable de otoño, de casita, de lluvia tras los cristales y de calorcito rico, esa es sin duda, la receta de un buen estofado hecho con mucho cariño y mucho chup-chup. Aroma y calor inundan la cocina y solo se me ocurre despegarme del caldero para ir a comprar pan con el que rebanar el plato y que no quede ni un milímetro de salsita en el plato.

Hoy toca hacerlo con pollo y como a veces soy un poquito rebelde, cambio el vino de Borgoña por un buen Rioja y el resultado no me puede gustar más. Pasen y vean porque, desde que comienza a desprender los primeros aromas en la cocina, este plato es puro espectáculo.

Tiempo de preparación 25 minutos

Tiempo de cocción 1 hora

Tiempo total 1 hora y media

Comensales 4

Difilcultad Fácil Categorías Recetas de otoño Ingredientes 2 kilos de jamoncitos de pollo

150 g de bacon en tiras

Harina

Aceite de oliva

1 cebolla grande

200 g de champiñones

1 zanahoria

2 dientes de ajo

Sal gruesa

Pimienta negra

100 ml de un buen crianza Rioja

250 ml de caldo de pollo Paso 1 Comenzamos salpimentando generosamente los jamoncitos de pollo.

Ampliar Salpimentamos el pollo C7

Paso 2 Disponemos harina en un plato y enharinamos uno a uno los muslitos de pollo.

Ampliar Enharinamos el pollo C7

Paso 3 En un caldero bajo con buen diámetro, doramos uno a uno los jamoncitos de pollo, unos tres minutos por cada lado.

Ampliar Doramos el pollo C7

Paso 4 Mientras tanto, rallamos la zanahoria. Se que lo habitual es cortarla en bastoncitos o en rodajas, pero en casa nos gusta más rallarla porque se integra mucho mejor en la salsa. Reservamos.

Ampliar Rallamos la zanahoria C7

Paso 5 Una vez que tengamos los muslitos dorados, retiramos y reservamos.

Ampliar Reservamos los muslitos de pollo ya dorados C7

Paso 6 Mantenemos tal cual el caldero, no lo lavamos y seguimos con el siguiente paso de la receta, limpiando con un paño húmedo los champiñones.

Ampliar Limpiamos los champiñones C7

Paso 7 Volvemos a poner el caldero al fuego, a temperatura media y sofreímos el bacon.

Ampliar Sofreímos el bacon C7

Paso 8 Desde que el bacon tome color, añadimos la cebolla cortada en brunoise y los ajos en pedacitos sin el germen. Continuamos con la fritura a temperatura media.

Ampliar Añadimos la cebolla y los ajos C7

Paso 9 Desde que la cebolla esté tierna, añadimos la zanahoria rallada. Integramos y dejamos que cocine unos tres minutos más, a temperatura media.

Ampliar Añadimos la zanahoria C7

Paso 10 Pasados los tres minutos de guiso, añadimos los champiñones y mantenemos al calor hasta que mengüen, más o menos, a la mitad de su volumen.

Ampliar Añadimos los champiñones C7

Paso 11 Llegados a ese punto de la cocción, vertemos el vino y subimos al máximo la potencia del calor durante tres minutos, hasta que el alcohol de evapore y sin dejar de remover en ningún momento para evitar que se queme el fondo del estofado.

Vertemos el vino C7

Paso 12 Una vez evaporado el alcohol, volvemos a bajar la potencia del calor a temperatura media-baja y disponemos los jamoncitos de pollo en el caldero sobre la cocción anterior.

Ampliar Colocamos el pollo en el caldero C7

Paso 13 Vertemos el caldo sobre el pollo, tapamos el caldero y mantenemos a potencia media-baja durante una hora. De vez cuando removemos y así liberamos aromas y escuchamos el 'chup-chup' mágico de esta receta.

Vertemos el caldo C7

Paso 14 Una vez finalizada la cocción, dejamos reposar durante unos 5 minutos y ya estará listo para llevar a la mesa. Y recuerden que ese día no falte un buen pan para mojar en la extraordinaria salsa de este otoñal estofado.

Ampliar Estofado de pollo estilo 'bourguignon' C7