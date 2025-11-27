La receta del burrito de pollo que querrás comer todos los días

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:12 Compartir

Me encanta compartir tres cosas con mis amigas: un vino, tiempo y recetas. Y ellas lo saben porque cuando me llaman y me cuentan que han preparado algo novedoso y que el resultado ha sido espectacular, ellas controlan a la perfección como pongo mis cinco sentidos, saco papel y lápiz y mi atención se centra en lo que vayan a contarme.

No me malinterpreten pero como normalmente mi tiempo es escaso, a menudo suelo andar haciendo otras cosas en lo que hablo con ellas como sacar la ropa de la secadora, apuntar cosillas pendientes en la agenda, preparar la ropa que me vaya a poner al día siguiente, hacer repaso de la despensa pero es que, en cuanto dicen alguna de las tres palabras mágicas, yo dejo todo lo que esté haciendo y sin van juntas, entonces mi mundo para de girar: «vamos a quedar, nos tomamos un vino y te cuento cuál fue mi última receta».

Entonces me invade esa palabra que está tan de moda, o eso es lo que dicen mis hijos que me sucede: me invade el 'FOMO', o lo que es lo mismo: «Fear of Missing Out» que viene a significar en español: «Miedo a perderse algo».

Pues así soy y por cosillas como estas ustedes tienen esta receta: me llamó mi amiga Dolores, me contó que había preparado este burrito y mi 'FOMO' me llevó derechita al supermercado porque yo, este burrito tenía que hacerlo sí o sí.

Y, ¿qué quieren que les diga? Que viva mi 'FOMO' si me arrebata y me invade para resultados como este.

Tiempo de preparación 20 minutos

Tiempo de cocción 10 minutos

Tiempo total 30 minutos

Comensales 6

Difilcutad Fácil Categorías Recetas fáciles Ingredientes 3 pechugas de pollo

4 cucharadas de mayonesa envasada

2 cucharadas de kétchup

1 cucharada de mostaza

2 cucharaditas de ajo en polvo

2 cucharaditas de pimentón picante o paprika

Sal gruesa

Pimienta negra

2 pepinillos

1 limón

1 cebolla morada

12 tomates cherry

Unas hojas de cilantro fresco

4 hojas de cogollos de lechuga

6 tortillas de maíz o de trigo para envolver los burritos Paso 1 Comenzamos disponiendo las pechugas de pollo sobre una tabla de corte.

Ampliar Pechugas de pollo C7

Paso 2 Cortamos las pechugas en pedacitos, algo más pequeños que tamaño bocado.

Ampliar Cortamos en pedazos C7

Paso 3 Disponemos los trocitos en una fuente amplia.

Ampliar Los colocamos en una fuente C7

Paso 4 Añadimos una de las cucharadas de la mayonesa, una de las cucharaditas de ajo en polvo, una de las cucharaditas de pimentón, la sal y la pimienta.

Ampliar Añadimos la mayonesa, el ajo y el pimentón C7

Paso 5 Mezclamos bien y a conciencia hasta que todo el pollo quede bien impregnado de la salsa. Reservamos en la nevera hasta que lo tengamos que emplear.

Ampliar Mezclamos bien C7

Paso 6 El siguiente paso de la receta será elaborar la salsa, para ello, mezclamos en un recipiente, tres cucharadas de mayonesa, las dos cucharadas de kétchup, la cucharada de moztaza y las dos cucharaditas restantes de ajo en polvo y pimentón.

Ampliar Disponemos los ingredientes de la salsa C7

Paso 7 Mezclamos bien hasta que todos los ingredientes estén bien integrados.

Ampliar Mezclamos C7

Paso 8 Picamos muy menudos los pepinillos y los añadimos a la salsa y añadimos unas gotas de limón.

Añadimos los pepinillos y el limòn C7

Paso 9 Mezclamos bien y ya tenemos la salsa. Reservamos hasta el momento de untarla al burrito.

Ampliar Reservamos en nevera C7

Paso 10 Y ya solo nos queda montar el pico de gallo con el que daremos aún más sabor a nuestro burrito. Comenzamos cortando la cebolla morada en brunoise.

Ampliar Cortamos la cebolla C7

Paso 11 Seguidamente cortamos los tomates en pedacitos y los añadimos junto con la cebolla.

Ampliar Cortamos los tomates C7

Paso 12 Haremos lo mismo con las hojas de cilantro: picamos y añadimos a la cebolla y los tomates.

Picamos y añadimos el cilantro C7

Paso 13 Y para terminar el pico de gallo, añadimos sal y el zumo de un limón.

Añadimos sal y limón C7

Paso 14 Mezclamos bien y reservamos.

Ampliar Mezclamos y reservamos C7

Paso 15 Como último añadido a nuestro burrito, lavamos las hojas de lechugas y las secamos bien.

Ampliar Lavamos y secamos las lechugas C7

Paso 16 Las cortamos en tiras finas y reservamos hasta emplearlas en el montaje del burrito.

Ampliar Cortamos en tiras finas C7

Paso 17 Solo nos quedará, comenzar el montar el burrito, para ello, salteamos el pollo que habíamos macerado en la salsa hasta que quede bien hecho.

Ampliar Salteamos el pollo C7

Paso 18 Mientras se va haciendo el pollo, untaremos la tortilla con la salsa que hemos elaborado.

Ampliar Untamos la tortilla con la salsa C7

Paso 19 Por encima colocaremos el pollo.

Ampliar Colocamos el pollo C7

Paso 20 Como cierre, añadimos pico de gallo y pedacitos de lechuga, al gusto.

Coronamos con pico de gallo y lechuga C7

Paso final Y ya solo nos quedará cerrarlo bien y darle un buen mordisco. No se imaginan lo delicioso que está.

Ampliar Burrito de pollo C7

Temas

Recetas

Tomates

pollo