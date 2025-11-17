Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 18 de noviembre de 2025
Rancho canario con fideos La Isleña C7

Rancho canario con fideos La Isleña, el sabor de toda la vida

Esta receta es mucho más que un plato | Es un puente que nos conecta con nuestras raíces y nos lleva directos a nuestro hogar

Imagen patrocinio
Vanesa Delgado Caballero

Vanesa Delgado Caballero

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:25

Desde 1870, en Arucas, la familia Megías transformó un humilde molino en la fábrica que hoy conocemos como La Isleña y nos será imposible encontrar a alguien que no recuerde abrir la despensa de su casa y encontrar en ella las pastas de La Isleña o sus chocolates.

Más de siglo y medio alimentando, generación a generación, con sus fideos o sus macarrones, llenado la mesa de miles de recetas como este rancho, hoy por hoy todo un homenaje y símbolo a la gastronomía canaria que disfrutamos como una valiosa herencia llena de sabor y del calor de las cocinas de siempre. Porque el rancho canario no solo alimenta, sino que, desde la primera cucharada esta receta abraza el alma y nos hace revivir los recuerdos más entrañables.

El rancho canario, además, era la receta perfecta para alimentar a muchos miembros de una familia y que no les faltaran nutrientes y allí ya estaban los fideos de La Isleña como protagonistas de un plato que con los años se ha convertido en una elaboración de valor patrimonial, social y cultural incalculable.

Un recuerdo común a todos, como el paquete de fideos La Isleña es un pasaje de vuelta a casa y al sabor de siempre, porque, desde hace más de 150 años que estos fideos nos alimentan, pero que también nos pellizcan el corazón porque no hay existe mejor rancho canario que el que se elabora con fideos La Isleña.

  • Tiempo de preparación

    25 minutos

  • Tiempo de cocción

    2 horas

  • Tiempo total

    2 horas y 30 minutos

  • Comensales

    6

  • Dificultad

    Media

Categorías

Cocina canaria

Ingredientes

  • 250 g de fideos nº 4 La Isleña

  • 1 tomate

  • 1 cebolla

  • 2 dientes de ajo

  • 1 cucharadita de pimentón

  • Unas hebras de azafrán

  • 100 g de garbanzos

  • 1 chorizo

  • 1 pedazo de morcillo

  • 1 costilla de cerdo

  • 3 litros de agua

  • Sal gruesa

  • 2 papas medianas

  • 2 cucharadas de aceite de oliva

Paso 1

  • Comenzaremos dejando los garbanzos en remojo desde la noche anterior.

Garbanzos en remojo C7

Paso 2

  • A la mañana siguiente, escurriremos esa agua y enjuagaremos los garbanzos. Dejaremos escurrir y reservamos.

Enjuagamos los garbanzos C7

Paso 3

  • Cortaremos en pedacitos la cebolla y los ajos.

Cortamos ajos y cebolla C7

Paso 4

  • En un caldero con buen fondo, calentaremos el aceite y sofreiremos la cebolla y los ajos.

Sofreímos ajos y cebolla C7

Paso 5

  • Mientras se hace el sofrito, escaldaremos el tomate durante un minuto en agua hirviendo porque así nos será más sencillo pelarlo.

Escaldamos el tomate C7

Paso 6

  • Pasado el minuto, pelamos, retiramos las semillas y cortamos el tomate en pedazos.

Pelamos el tomate C7

Paso 7

  • Añadimos el tomate al sofrito y mantenemos la temperatura a potencia media baja y así será durante todo el tiempo de guiso.

Añadimos el tomate al sofrito C7

Paso 8

  • Seguidamente, retiramos la piel al chorizo y lo cortamos en rodajas.

Cortamos el chorizo C7

Paso 9

  • Añadimos el chorizo a la fritura.

Añadimos el chorizo C7

Paso 10

  • Salamos ligeramente el morcillo y lo añadimos junto con la costilla al caldero.

Añadimos el morcillo y la costilla C7

Paso 11

  • Añadimos también el pimentón y las hebras de azafrán.

Añadimos el pimentón y el azafrán C7

Paso 12

  • En este momento, vertemos el agua.

Vertemos el agua
Vertemos el agua C7

Paso 13

  • Esperaremos a que rompa en hervor suave y, mientras tanto pelaremos las papas y las chascaremos en pedazos.

Pelamos y cortamos las papas C7

Paso 14

  • Desde que el agua rompa a hervir, añadiremos los garbanzos que teníamos reservados.

Añadimos los garbanzos
Añadimos los garbanzos C7

Paso 15

  • A partir de este momento, manteniendo la cocción a temperatura media-baja, calcularemos 80 minutos y, una vez pasado ese tiempo, retiraremos las carnes y las desmenuzaremos.

Desmenuzamos las carnes C7

Paso 16

  • Devolveremos las carnes al guiso y añadiremos las papas. A partir de este momento y, a la misma temperatura, calcularemos 30 minutos más.

Añadimos las papas
Añadimos las papas C7

Paso 17

  • Una vez pasados los 30 minutos, añadiremos los fideos N.º 4 de La Isleña, esenciales en esta receta y seguiremos las indicaciones que marcan el paquete. Si le gusta el fideo al dente serán 22 minutos y si le gusta más suave, serán 23 minutos.

Añadimos los fiedeos La Isleña
Añadimos los fiedeos La Isleña C7

Paso 18

  • Aprovecharemos en este paso para probar el punto de sal y añadiremos al gusto.

Rectificamos de sal C7

Paso final

  • Una vez terminada la cocción de los fideos La Isleña, retiramos del calor y dejaremos reposar unos 5 minutos antes de servirlo y llevar una auténtica fiesta a la mesa.

Rancho canario con fideos La Isleña C7

