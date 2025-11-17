Rancho canario con fideos La Isleña, el sabor de toda la vida

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:25 Compartir

Desde 1870, en Arucas, la familia Megías transformó un humilde molino en la fábrica que hoy conocemos como La Isleña y nos será imposible encontrar a alguien que no recuerde abrir la despensa de su casa y encontrar en ella las pastas de La Isleña o sus chocolates.

Más de siglo y medio alimentando, generación a generación, con sus fideos o sus macarrones, llenado la mesa de miles de recetas como este rancho, hoy por hoy todo un homenaje y símbolo a la gastronomía canaria que disfrutamos como una valiosa herencia llena de sabor y del calor de las cocinas de siempre. Porque el rancho canario no solo alimenta, sino que, desde la primera cucharada esta receta abraza el alma y nos hace revivir los recuerdos más entrañables.

El rancho canario, además, era la receta perfecta para alimentar a muchos miembros de una familia y que no les faltaran nutrientes y allí ya estaban los fideos de La Isleña como protagonistas de un plato que con los años se ha convertido en una elaboración de valor patrimonial, social y cultural incalculable.

Un recuerdo común a todos, como el paquete de fideos La Isleña es un pasaje de vuelta a casa y al sabor de siempre, porque, desde hace más de 150 años que estos fideos nos alimentan, pero que también nos pellizcan el corazón porque no hay existe mejor rancho canario que el que se elabora con fideos La Isleña.

Tiempo de preparación 25 minutos

Tiempo de cocción 2 horas

Tiempo total 2 horas y 30 minutos

Comensales 6

Dificultad Media Categorías Cocina canaria Ingredientes 250 g de fideos nº 4 La Isleña

1 tomate

1 cebolla

2 dientes de ajo

1 cucharadita de pimentón

Unas hebras de azafrán

100 g de garbanzos

1 chorizo

1 pedazo de morcillo

1 costilla de cerdo

3 litros de agua

Sal gruesa

2 papas medianas

2 cucharadas de aceite de oliva Paso 1 Comenzaremos dejando los garbanzos en remojo desde la noche anterior.

Ampliar Garbanzos en remojo C7

Paso 2 A la mañana siguiente, escurriremos esa agua y enjuagaremos los garbanzos. Dejaremos escurrir y reservamos.

Ampliar Enjuagamos los garbanzos C7

Paso 3 Cortaremos en pedacitos la cebolla y los ajos.

Ampliar Cortamos ajos y cebolla C7

Paso 4 En un caldero con buen fondo, calentaremos el aceite y sofreiremos la cebolla y los ajos.

Ampliar Sofreímos ajos y cebolla C7

Paso 5 Mientras se hace el sofrito, escaldaremos el tomate durante un minuto en agua hirviendo porque así nos será más sencillo pelarlo.

Ampliar Escaldamos el tomate C7

Paso 6 Pasado el minuto, pelamos, retiramos las semillas y cortamos el tomate en pedazos.

Ampliar Pelamos el tomate C7

Paso 7 Añadimos el tomate al sofrito y mantenemos la temperatura a potencia media baja y así será durante todo el tiempo de guiso.

Ampliar Añadimos el tomate al sofrito C7

Paso 8 Seguidamente, retiramos la piel al chorizo y lo cortamos en rodajas.

Ampliar Cortamos el chorizo C7

Paso 9 Añadimos el chorizo a la fritura.

Ampliar Añadimos el chorizo C7

Paso 10 Salamos ligeramente el morcillo y lo añadimos junto con la costilla al caldero.

Ampliar Añadimos el morcillo y la costilla C7

Paso 11 Añadimos también el pimentón y las hebras de azafrán.

Ampliar Añadimos el pimentón y el azafrán C7

Paso 12 En este momento, vertemos el agua.

Vertemos el agua C7

Paso 13 Esperaremos a que rompa en hervor suave y, mientras tanto pelaremos las papas y las chascaremos en pedazos.

Ampliar Pelamos y cortamos las papas C7

Paso 14 Desde que el agua rompa a hervir, añadiremos los garbanzos que teníamos reservados.

Añadimos los garbanzos C7

Paso 15 A partir de este momento, manteniendo la cocción a temperatura media-baja, calcularemos 80 minutos y, una vez pasado ese tiempo, retiraremos las carnes y las desmenuzaremos.

Ampliar Desmenuzamos las carnes C7

Paso 16 Devolveremos las carnes al guiso y añadiremos las papas. A partir de este momento y, a la misma temperatura, calcularemos 30 minutos más.

Añadimos las papas C7

Paso 17 Una vez pasados los 30 minutos, añadiremos los fideos N.º 4 de La Isleña, esenciales en esta receta y seguiremos las indicaciones que marcan el paquete. Si le gusta el fideo al dente serán 22 minutos y si le gusta más suave, serán 23 minutos.

Añadimos los fiedeos La Isleña C7

Paso 18 Aprovecharemos en este paso para probar el punto de sal y añadiremos al gusto.

Ampliar Rectificamos de sal C7

Paso final Una vez terminada la cocción de los fideos La Isleña, retiramos del calor y dejaremos reposar unos 5 minutos antes de servirlo y llevar una auténtica fiesta a la mesa.

Ampliar Rancho canario con fideos La Isleña C7