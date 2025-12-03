Patés variados con solo 7 ingredientes: el aperitivo perfecto para la cena de Navidad
Anchoas, atún, berberechos y mejillones son los grandes protagonistas que llenan de sabor estas untuosas cremas |Muy fáciles de hacer y en tiempo récord
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:22
Se abre la veda a las recetas navideñas que ya empezamos a atesorar para conformar los menús que serán los grandes protagonistas de nuestros almuerzo y cenas navideñas y, nada mejor que estos cuatro patés, para dar la bienvenida a los comensales que nos acompañarán en cada velada.
Aparte de estar deliciosos, todos y cada uno de ellos, arrancar el encuentro con esta variedad será algo así como coronarnos como reinas y reyes de las cocinas, pero, espera a que descubras lo sencillos que son de hacer, los pocos ingredientes que necesitarás y lo rápido que terminarán con ellos porque son altamente sabrosos y adictivos.
Solo tendrás que garantizar un pan crujiente cerca y un buen cuchillo con el que untar de manera generosa cada rebanada porque lo siguiente que llegará será toda una ovación de aplausos.
Y lo mejor de todo, en esta selección tienes los más atractivos y sabrosos, pero por límite dejo paso a tu imaginación porque yo los he llegado a hacer de jamón ibérico y hasta de salmón ahumado.
Lo que sí que está claro es que esto no ha hecho más que empezar y estos patés son el mejor ejemplo de cómo dar la bienvenida a una de las épocas más deliciosas del año. Y como dato, si te sobrara algo, cosa que dudo, prueba a desayunarlos untados en pan de sándwich y tendrás un desayuno extraordinariamente sabroso.
-
Tiempo de preparación
15 minutos
-
Tiempo de cocción
0
-
Tiempo total
15 minutos
-
Comensales
6
-
Dificultad
Fácil
Categorías
Recetas para Navidad
Ingredientes
-
150 g de queso crema por cada paté
-
20 g de mayonesa por cada paté
-
Unas gotas de limón por cada paté
-
Para el paté de anchoas, añadir 30 g de anchoas
-
Para el paté de mejillones, añadir 60 g de mejillones en escabeche
-
Para el paté de atún, añadir 60 g de atún en aceite de oliva
-
Para el paté de berberechos, añadir 50 g de berberechos
Paso 1
-
Disponemos los ingredientes con las cantidades necesarias de cada uno y, a cada ingrediente principale le escurrimos el agua, el aceite o el escabeche, según sea cada caso.
Paso 2
-
En un vaso de batidora comenzamos disponiendo los 150 g de queso crema. Esta cantidad será la misma para cada sabor de paté.
Paso 3
-
A continuación, añadimos las anchoas, procurando guardar dos de ellas como decoración final. Añadimos también la mayonesa.
Paso 4
-
Para finalizar, añadimos unas gotas de limón.
Paso 5
-
Y ya solo nos quedará batir, hasta obtener una crema untosa, como si fuera un auténtico paté.
Paso 6
-
Lo colocamos en un recipiente desde donde nos sea sencillo cogerlo para untarlo y decoramos con las anchoas reservadas. Eso también nos ayudará a marcar el sabor el paté.
Paso 7
-
La misma acción la repetimos con los mejillones: 150 g de queso crema, 20 g de mayonesa, unas gotas de limón y los mejillones escurridos del escabeche. Recuerden reservar dos como decoración. Batimos hasta integrar y conseguir una pasta cremosa.
Paso 8
-
Al igual que en el caso anterior, colocamos en el recipiente donde vayamos a servirlo y decoramos.
Paso 9
-
A continuación, repetimos todo con el ingrediente principal del atún en aceite, pero, recuerdan escurrir el aceite y reservar algo de atún para marcar el sabor del paté.
Paso 10
-
Y ya solo nos quedará culminar estos irresistibles aperitivos navideños con los berberechos. Batimos con el queso, la mayonesa y el limón y guardamos alguno como decoración.
Paso 11
-
Colocamos en el recipiente y decoramos. Una vez tengamos los cuatro, los guardamos tapados en la nevera hasta el momento de consumirlos porque cogerán aún más y mejor consistencia.
Paso final
-
Y solo nos quedará seleccionar nuestro pan bizcochado favorito, aunque si lo prefieres puedes cortar bastoncitos de crudités, como zanahoria, apio o pepino y a disfrutar como si no hubiese un mañana que la Navidad no ha hecho más que comenzar.