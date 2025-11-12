Flan salado de espinacas y atún: la receta que conquistarás sin ningún esfuerzo

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:22 Compartir

Me encanta preparar este tipo de recetas porque suelen ser muy fáciles de hacer, se salen de lo común y por lo general, todas estas 'fruslerías' están deliciosas.

Además, esta en particular, lo tiene todo: es ligera, se elabora con productos nutritivos y no contiene sobre exceso de calorías, así que se convierte en una receta casera de lo más saludable.

En casa nos encantó probarla tibia, no recién sacada del horno porque si no, al desmoldarla se puede romper con facilidad si no la atemperamos un ratito antes. En total, nos salieron 6 flanes de espinacas para esta cantidad de ingredientes y casi dejamos de hablarnos porque a dos les tocó repetir bocado y otros dos nos quedamos mirando al techo para no desconsolarnos.

Pero, si me quedo con algo por encima de todo, no solo es el hecho de que este flan sea un entrante perfecto que lo es, sobre todo de cara a la temporada que ya nos acecha a la vuelta de la esquina con las infinitas comidas y cenas que tocará preparar por Navidad sino porque, mi hijo Juan es el enemigo público número uno de las espinacas y se zampó el flan como si no hubiera un mañana. Y el acontecimiento fue de tal magnitud que fue de los afortunados (y rápidos) de casa que alcanzó dos flanes para él solito..

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 30 minutos

Tiempo total 50 minutos

Comensales 3

Dificultad Fácil Categorías Entrantes Ingredientes 200 g de espinacas lavadas y sin tallo grueso

50 ml de nata para cocinar

½ cebolla

80 g de atún en conserva

1 cucharada de salsa de tomate (mejor si es casera)

1 cucharada de aceite de oliva

50 g de queso parmesano rallado

2 huevos

Sal gruesa

Pimienta negra Paso 1 Comenzaremos disponiendo la mise en place para que nos sea más cómoda la elaboración de la receta.

Ampliar Ingredientes para elaborar los flanes C7

Paso 2 Calentaremos la cucharada de aceite y sofreiremos la cebolla cortada en brunoise.

Ampliar Sofreimos la cebolla C7

Paso 3 Una vez que la cebolla comience a tomar color, añadiremos las espinacas.

Ampliar Añadimos las espinacas C7

Paso 4 Saltearemos las espinacas hasta que reduzcan a la mitad.

Ampliar Salteamos las espinacas C7

Paso 5 Una vez listo, pasaremos esta mezcla por la batidora.

Ampliar Batimos C7

Paso 6 Una vez integradas, iremos añadiendo el resto de los ingredientes comenzando por el atún.

Ampliar Añadimos el atún C7

Paso 7 Seguidamente añadiremos la salsa de tomate.

Ampliar Añadimos la salsa de tomate C7

Paso 8 Añadimos también la nata.

Ampliar Añadimos la nata C7

Paso 9 Y, por último, los dos huevos y el toque de sal y pimienta negra. Volvemos a batir hasta que todo quede absolutamente integrado.

Ampliar Añadimos los huevos y batimos C7

Paso 10 Engrasaremos ligeramente el molde donde dispondremos la mezcla, además de colocarlo dentro de una bandeja con agua porque los flanes se cocerán al baño maría en el horno.

Ampliar Engrasamos y colocamos en una bandeja con agua C7

Paso 11 Verteremos con cuidado el contenido de la mezcla en cada flanera.

Ampliar Rellenamos las flaneras C7

Paso 12 Y ya solo nos quedará llevarlo al horno, previamente caliente a temperatura 170º, calor arriba y abajo, durante 30 minutos. Una vez pasado el tiempo de cocción, retiraremos del horno y lo mantendremos durante 15 minuto dentro de la bandeja con el agua.

Ampliar Horneamos C7

Paso final Y ya solo nos quedará desmoldarlo con cuidado y espolvorear el queso rallado sobre cada flan, llevarlos a la mesa y a disfrutar de un bocado delicioso

Ampliar Flanes de espinacas y atún C7

