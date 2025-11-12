Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Flanes de espinacas y atún C7
Receta de la semana

Flan salado de espinacas y atún: la receta que conquistarás sin ningún esfuerzo

Descubre cómo preparar este delicioso flan salado | Una receta sencilla, ligera y con una presentación de lo más vistosa así que guárdatela como idea de plato navideño

Vanesa Delgado Caballero

Vanesa Delgado Caballero

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:22

Me encanta preparar este tipo de recetas porque suelen ser muy fáciles de hacer, se salen de lo común y por lo general, todas estas 'fruslerías' están deliciosas.

Además, esta en particular, lo tiene todo: es ligera, se elabora con productos nutritivos y no contiene sobre exceso de calorías, así que se convierte en una receta casera de lo más saludable.

En casa nos encantó probarla tibia, no recién sacada del horno porque si no, al desmoldarla se puede romper con facilidad si no la atemperamos un ratito antes. En total, nos salieron 6 flanes de espinacas para esta cantidad de ingredientes y casi dejamos de hablarnos porque a dos les tocó repetir bocado y otros dos nos quedamos mirando al techo para no desconsolarnos.

Pero, si me quedo con algo por encima de todo, no solo es el hecho de que este flan sea un entrante perfecto que lo es, sobre todo de cara a la temporada que ya nos acecha a la vuelta de la esquina con las infinitas comidas y cenas que tocará preparar por Navidad sino porque, mi hijo Juan es el enemigo público número uno de las espinacas y se zampó el flan como si no hubiera un mañana. Y el acontecimiento fue de tal magnitud que fue de los afortunados (y rápidos) de casa que alcanzó dos flanes para él solito..

  • Tiempo de preparación

    10 minutos

  • Tiempo de cocción

    30 minutos

  • Tiempo total

    50 minutos

  • Comensales

    3

  • Dificultad

    Fácil

Categorías

Entrantes

Ingredientes

  • 200 g de espinacas lavadas y sin tallo grueso

  • 50 ml de nata para cocinar

  • ½ cebolla

  • 80 g de atún en conserva

  • 1 cucharada de salsa de tomate (mejor si es casera)

  • 1 cucharada de aceite de oliva

  • 50 g de queso parmesano rallado

  • 2 huevos

  • Sal gruesa

  • Pimienta negra

Paso 1

  • Comenzaremos disponiendo la mise en place para que nos sea más cómoda la elaboración de la receta.

Ingredientes para elaborar los flanes C7

Paso 2

  • Calentaremos la cucharada de aceite y sofreiremos la cebolla cortada en brunoise.

Sofreimos la cebolla C7

Paso 3

  • Una vez que la cebolla comience a tomar color, añadiremos las espinacas.

Añadimos las espinacas C7

Paso 4

  • Saltearemos las espinacas hasta que reduzcan a la mitad.

Salteamos las espinacas C7

Paso 5

  • Una vez listo, pasaremos esta mezcla por la batidora.

Batimos C7

Paso 6

  • Una vez integradas, iremos añadiendo el resto de los ingredientes comenzando por el atún.

Añadimos el atún C7

Paso 7

  • Seguidamente añadiremos la salsa de tomate.

Añadimos la salsa de tomate C7

Paso 8

  • Añadimos también la nata.

Añadimos la nata C7

Paso 9

  • Y, por último, los dos huevos y el toque de sal y pimienta negra. Volvemos a batir hasta que todo quede absolutamente integrado.

Añadimos los huevos y batimos C7

Paso 10

  • Engrasaremos ligeramente el molde donde dispondremos la mezcla, además de colocarlo dentro de una bandeja con agua porque los flanes se cocerán al baño maría en el horno.

Engrasamos y colocamos en una bandeja con agua C7

Paso 11

  • Verteremos con cuidado el contenido de la mezcla en cada flanera.

Rellenamos las flaneras C7

Paso 12

  • Y ya solo nos quedará llevarlo al horno, previamente caliente a temperatura 170º, calor arriba y abajo, durante 30 minutos. Una vez pasado el tiempo de cocción, retiraremos del horno y lo mantendremos durante 15 minuto dentro de la bandeja con el agua.

Horneamos C7

Paso final

  • Y ya solo nos quedará desmoldarlo con cuidado y espolvorear el queso rallado sobre cada flan, llevarlos a la mesa y a disfrutar de un bocado delicioso

Flanes de espinacas y atún C7

