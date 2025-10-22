Empanadillas rellenas de chorizo de Teror Los Nueces: el sabor más auténtico de Gran Canaria

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:17 Compartir

Desde niña, el chorizo de Teror en mi casa era más que un embutido, era todo un ritual porque no se podía tratar de cualquier forma ni comértelo de cualquier manera. El pan se calentaba lo justito para que, al untarlo, el chorizo se convirtiera en una especie de paté, cremoso e intenso y solo nos dejaba acompañarlo de un buen vaso de leche porque, ella, sabia como pocas, sabía que al chorizo de Teror no le hacía falta nada más.

Otro tema eran las 'marcas', si a alguien se le ocurría llegar a casa con un chorizo de Teror que no fuese Los Nueces, corría el riesgo de convertirse en su enemigo para toda la vida porque mi abuela jamás olvidaría tremenda falta de respeto a un chorizo que para ella era mucho más que un alimento: era bandera cuando viajaba con sus cuñadas a ver al resto de la familia repartida por el mundo, eran los panes de bombón rellenos de chorizo de Teror con los que hacía la merienda de sus nietos cuando nos reunía cada viernes por la tarde, era el desayuno especial, cuando desde temprano salía al mercado para comprarlos fresquitos y 'acabaditos de traer' y era el agasajo perfecto para sorprender a todo aquel que la visitara y no fuera de Gran Canaria.

Hoy, con estas empanadillas, cada mordisco me sabe a los recuerdos más entrañables y sabrosos de mi niñez porque solo con el chorizo de Teror Los Nueces soy capaz de revivirlos con la misma intensidad y cariño que ella ponía en cada pedazo de pan, con un plato de arroz blanco o dentro de las mejores meriendas que he disfrutado en mi vida.

Tiempo de preparación 35 minutos

Tiempo de cocción 15 minutos

Tiempo total 50 minutos

Comensales 4

Dificultad Fácil Categorías Recetas canarias Ingredientes 4 chorizos de Teror Los Nueces

200 g de queso de Flor

12 obleas para empanadillas

2 huevos Paso 1 Disponemos los chorizos sobre una tabla de corte.

Ampliar Chorizo de Teror Los Nueces C7

Paso 2 Con la ayuda de un pincho, vamos haciendo pequeños agujeritos en los chorizos.

Ampliar Pincharemos los chorizos ligeramente C7

Paso 3 En un caldero con buen diámetro, vertemos 1 litro de agua y lo llevamos a hervir. Cuando rompa el hervor, retiramos del calor y sumergimos los chorizos en el agua caliente durante dos minutos. Esto ayudará a retirar el exceso de grasa y que el relleno de la empanadilla quede más compacto.

Ampliar Sumergimos los chorizos en agua muy caliente C7

Paso 4 Retiramos del agua y vaciamos la carne de los chorizos. La disponemos en un escurridor durante unos 20 minutos.

Ampliar Vaciamos los chorixos y dejamos escurrir C7

Paso 5 En una fuente amplia, disponemos la carne ya seca.

Ampliar Disponemos la carne en una fuente C7

Paso 6 Cortamos el queso en pedacitos y los añadimos a la carne del chorizo.

Ampliar Añadimos el queso y mezclamos C7

Paso 7 Con ayuda de un tenedor, vamos mezclando la carne con el queso hasta que todo quede bien integrado y nos quede una especie de pasta homogénea para rellenar con ella las obleas.

Ampliar Disponemos las obleas C7

Paso 8 Una a una, las vamos rellenando, dejando más o menos el tamaño de una croqueta gigante en el medio de cada oblea.

Ampliar Rellenamos las obleas C7

Paso 9 Mojamos un dedo en agua y humedecemos la mitad de cada oblea. Esto ayudará a sellarlas mejor.

Humedecemos los bordes C7

Paso 10 Cerramos la oblea, procurando doblar cada borde y con ayuda de un tenedor o la base de una cuchara, hacemos marquitas por todo el borde.

Ampliar Cerramos y sellamos las empanadillas C7

Paso 11 Batimos los huevos y sumergimos cada empanadilla en ellos para que, al hornearlas adquieran ese tono dorado tan aparente.

Ampliar Bañamos en huevo las empanadillas C7

Paso 12 En una bandeja de horno, disponemos las obleas y, con el horno previamente caliente a 190º, calor arriba y abajo, horneamos las empanadillas durante 14 minutos.

Ampliar Disponemos en bandeja y horneamos C7

Paso final Una vez pasado el tiempo de horneado ya tendremos listas nuestras empanadillas de chorizo de Teror Los Nueces y que sepan que están tan deliciosas calientes como a temperatura ambiente.

Empanadillas de chorizo de Teror Los Nueces C7