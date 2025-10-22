Empanadillas rellenas de chorizo de Teror Los Nueces: el sabor más auténtico de Gran Canaria
Crujientes, caseras y con ese toque único especiado del chorizo más famoso de la isla | Una receta sencilla que huele a tradición canaria
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:17
Desde niña, el chorizo de Teror en mi casa era más que un embutido, era todo un ritual porque no se podía tratar de cualquier forma ni comértelo de cualquier manera. El pan se calentaba lo justito para que, al untarlo, el chorizo se convirtiera en una especie de paté, cremoso e intenso y solo nos dejaba acompañarlo de un buen vaso de leche porque, ella, sabia como pocas, sabía que al chorizo de Teror no le hacía falta nada más.
Otro tema eran las 'marcas', si a alguien se le ocurría llegar a casa con un chorizo de Teror que no fuese Los Nueces, corría el riesgo de convertirse en su enemigo para toda la vida porque mi abuela jamás olvidaría tremenda falta de respeto a un chorizo que para ella era mucho más que un alimento: era bandera cuando viajaba con sus cuñadas a ver al resto de la familia repartida por el mundo, eran los panes de bombón rellenos de chorizo de Teror con los que hacía la merienda de sus nietos cuando nos reunía cada viernes por la tarde, era el desayuno especial, cuando desde temprano salía al mercado para comprarlos fresquitos y 'acabaditos de traer' y era el agasajo perfecto para sorprender a todo aquel que la visitara y no fuera de Gran Canaria.
Hoy, con estas empanadillas, cada mordisco me sabe a los recuerdos más entrañables y sabrosos de mi niñez porque solo con el chorizo de Teror Los Nueces soy capaz de revivirlos con la misma intensidad y cariño que ella ponía en cada pedazo de pan, con un plato de arroz blanco o dentro de las mejores meriendas que he disfrutado en mi vida.
-
Tiempo de preparación
35 minutos
-
Tiempo de cocción
15 minutos
-
Tiempo total
50 minutos
-
Comensales
4
-
Dificultad
Fácil
Categorías
Recetas canarias
Ingredientes
-
4 chorizos de Teror Los Nueces
-
200 g de queso de Flor
-
12 obleas para empanadillas
-
2 huevos
Paso 1
-
Disponemos los chorizos sobre una tabla de corte.
Paso 2
-
Con la ayuda de un pincho, vamos haciendo pequeños agujeritos en los chorizos.
Paso 3
-
En un caldero con buen diámetro, vertemos 1 litro de agua y lo llevamos a hervir. Cuando rompa el hervor, retiramos del calor y sumergimos los chorizos en el agua caliente durante dos minutos. Esto ayudará a retirar el exceso de grasa y que el relleno de la empanadilla quede más compacto.
Paso 4
-
Retiramos del agua y vaciamos la carne de los chorizos. La disponemos en un escurridor durante unos 20 minutos.
Paso 5
-
En una fuente amplia, disponemos la carne ya seca.
Paso 6
-
Cortamos el queso en pedacitos y los añadimos a la carne del chorizo.
Paso 7
-
Con ayuda de un tenedor, vamos mezclando la carne con el queso hasta que todo quede bien integrado y nos quede una especie de pasta homogénea para rellenar con ella las obleas.
Paso 8
-
Una a una, las vamos rellenando, dejando más o menos el tamaño de una croqueta gigante en el medio de cada oblea.
Paso 9
-
Mojamos un dedo en agua y humedecemos la mitad de cada oblea. Esto ayudará a sellarlas mejor.
Paso 10
-
Cerramos la oblea, procurando doblar cada borde y con ayuda de un tenedor o la base de una cuchara, hacemos marquitas por todo el borde.
Paso 11
-
Batimos los huevos y sumergimos cada empanadilla en ellos para que, al hornearlas adquieran ese tono dorado tan aparente.
Paso 12
-
En una bandeja de horno, disponemos las obleas y, con el horno previamente caliente a 190º, calor arriba y abajo, horneamos las empanadillas durante 14 minutos.
Paso final
-
Una vez pasado el tiempo de horneado ya tendremos listas nuestras empanadillas de chorizo de Teror Los Nueces y que sepan que están tan deliciosas calientes como a temperatura ambiente.