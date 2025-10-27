Auténtica lasaña con placas ¡Directas al horno! de La Isleña

Auténtica lasaña de carne con placas La Isleña

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 27 de octubre 2025, 23:21 Compartir

Me encanta la lasaña, tanto si es rellena de un ragú clásico, como el de esta receta, como si es de verduras. Sea como sea, en casa no la preparamos si no tenemos en la despensa las placas de La Isleña porque el punto de la pasta es perfecto y te ahorras con ellas estar tratando con agua caliente cada placa.

Las llevas directamente al horno y el resultado no puede ser mejor, de hecho, no he conseguido jamás otras en el mercado que las mejoren y, si se trata de una lasaña con placas La Isleña, en casa aplauden el doble esta receta y la devoran en la mitad de tiempo.

Un buen ragú clásico como relleno es lo que más tiempo nos llevará, porque, estas placas no merecen menos, así que manos a la obra para disfrutar de una auténtica lasaña italiana en casa y, si nos ha usado nunca estas placas, la alegría será doble de buena.

Tiempo de preparación 30 minutos

Tiempo de cocción 1 hora y media

Tiempo total 2 horas

Comensales 5

Dificultad Fácil Categorías Recetas de pasta Ingredientes 750 g de ternera molida (cadera, tapa, tapilla o babilla)

350 g de bacon

1 zanahoria mediana

1 rama de apio

250 ml de vino tinto crianza

600 g de tomate triturado o tomates enteros y pelados

Aceite de oliva

Sal gruesa

Pimienta negra

8 placas de lasaña directa al horno de La Isleña

500 ml de salsa bechamel

300 g de queso parmesano rallado

Una nuez de mantequilla Paso 1 Comenzaremos disponiendo los ingredientes para que nos sea más sencilla la receta

Ampliar Ingredientes para elaborar la lasaña con placas de La Isleña C7

Paso 2 En un caldero bajo con buen diámetro, saltearemos el bacon sin nada de aceite.

Ampliar Salteamos el bacon C7

Paso 3 Mientras tanto, cortaremos en brunoise la cebolla y la zanahoria y el apio en pedacitos.

Ampliar Cortamos las verduras C7

Paso 4 Una vez salteado, verteremos un hilo fino de aceite de oliva y añadiremos la cebolla cortada en brunoise. Integramos ambos.

Ampliar Añadimos la cebolla C7

Paso 5 Seguidamente, añadiremos la zanahoria y el apio cortados. Integramos.

Ampliar Añadimos la zanahoria y el apio C7

Paso 6 Salpimentamos al gusto la carne.

Ampliar Salpimentamos C7

Paso 7 Añadimos la carne picada junto con el resto de los ingredientes que tenemos en el caldero.

Ampliar Añadimos la carne C7

Paso 8 Vertemos el vino y subimos a potencia máxima durante 2 minutos, hasta que el alcohol del vino se evapore.

Ampliar Vertemos el vino C7

Paso 9 Por último, añadimos el tomate y mezclamos bien.

Ampliar Añadimos el tomate C7

Paso 10 Bajamos la temperatura a potencia baja y calculamos 1 hora y media, con el caldero tapado. La idea es que todos los sabores se concentren bien y a fuego lento.

Ampliar Cocinamos a fuego lento C7

Paso 11 Una vez pasado el tiempo de guiso del ragú, comenzamos a montar nuestra lasaña y para ello, cubrimos con una nuez de mantequilla la base de la fuente de horno sin olvidar los laterales.

Ampliar Cubrimos con mantequilla la fuente C7

Paso 12 Con ayuda de un cucharón, vertemos una capa fina de bechamel en la base de la fuente.

Ampliar Añadimos bechamel en la base C7

Paso 13 Sobre la bechamel, cubriremos la base con placas de lasaña La Isleña.

Ampliar Cubrimos la base con placas La Isleña C7

Paso 14 Por encima de las placas, cubrimos con una capa de ragú.

Ampliar Cubrimos las placas con el ragú C7

Paso 15 Una vez dispuesto el ragú, volvemos a verter una capa fina de bechamel.

Ampliar Vertemos behamel sobre el ragú C7

Paso 16 Sobre esta, volvemos a cubrir la superficie con placas de lasaña La Isleña y las volvemos a hidratar con bechamel.

Ampliar Cubrimos de nuevo con placas y más bechamel C7

Paso 17 Colocaremos sobre estas el ragú, hasta completar toda la superficie.

Ampliar Volvemos a cubrir con el ragú C7

Paso 18 Cerramos la superficie con placas de lasaña La Isleña y napamos con bechamel y el queso rallado.

Ampliar Cerramos con placas La Isleña, salsa bechamel y queso rallado C7

Paso final Horneamos nuestra lasaña siguiendo las instrucciones, 16 minutos a 200º y ya estará lista muestra lasaña y aunque parezca mentira, las placas estarán en su punto perfecto de cocción. Cortamos la porción al gusto y en caliente, directo a la mesa.

Ampliar Auténtica lasaña con placas, directas al horno de La Isleña C7