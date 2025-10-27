Auténtica lasaña con placas ¡Directas al horno! de La Isleña
Esta receta es de las que se trabajan y se disfrutan con idéntica intensidad, pero, con las placas de lasaña La Isleña consigues el mejor sabor en memos tiempo porque van directas al horno y consigues el punto de cocción perfecto
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 27 de octubre 2025, 23:21
Me encanta la lasaña, tanto si es rellena de un ragú clásico, como el de esta receta, como si es de verduras. Sea como sea, en casa no la preparamos si no tenemos en la despensa las placas de La Isleña porque el punto de la pasta es perfecto y te ahorras con ellas estar tratando con agua caliente cada placa.
Las llevas directamente al horno y el resultado no puede ser mejor, de hecho, no he conseguido jamás otras en el mercado que las mejoren y, si se trata de una lasaña con placas La Isleña, en casa aplauden el doble esta receta y la devoran en la mitad de tiempo.
Un buen ragú clásico como relleno es lo que más tiempo nos llevará, porque, estas placas no merecen menos, así que manos a la obra para disfrutar de una auténtica lasaña italiana en casa y, si nos ha usado nunca estas placas, la alegría será doble de buena.
-
Tiempo de preparación
30 minutos
-
Tiempo de cocción
1 hora y media
-
Tiempo total
2 horas
-
Comensales
5
-
Dificultad
Fácil
Categorías
Recetas de pasta
Ingredientes
-
750 g de ternera molida (cadera, tapa, tapilla o babilla)
-
350 g de bacon
-
1 zanahoria mediana
-
1 rama de apio
-
250 ml de vino tinto crianza
-
600 g de tomate triturado o tomates enteros y pelados
-
Aceite de oliva
-
Sal gruesa
-
Pimienta negra
-
8 placas de lasaña directa al horno de La Isleña
-
500 ml de salsa bechamel
-
300 g de queso parmesano rallado
-
Una nuez de mantequilla
Paso 1
-
Comenzaremos disponiendo los ingredientes para que nos sea más sencilla la receta
Paso 2
-
En un caldero bajo con buen diámetro, saltearemos el bacon sin nada de aceite.
Paso 3
-
Mientras tanto, cortaremos en brunoise la cebolla y la zanahoria y el apio en pedacitos.
Paso 4
-
Una vez salteado, verteremos un hilo fino de aceite de oliva y añadiremos la cebolla cortada en brunoise. Integramos ambos.
Paso 5
-
Seguidamente, añadiremos la zanahoria y el apio cortados. Integramos.
Paso 6
-
Salpimentamos al gusto la carne.
Paso 7
-
Añadimos la carne picada junto con el resto de los ingredientes que tenemos en el caldero.
Paso 8
-
Vertemos el vino y subimos a potencia máxima durante 2 minutos, hasta que el alcohol del vino se evapore.
Paso 9
-
Por último, añadimos el tomate y mezclamos bien.
Paso 10
-
Bajamos la temperatura a potencia baja y calculamos 1 hora y media, con el caldero tapado. La idea es que todos los sabores se concentren bien y a fuego lento.
Paso 11
-
Una vez pasado el tiempo de guiso del ragú, comenzamos a montar nuestra lasaña y para ello, cubrimos con una nuez de mantequilla la base de la fuente de horno sin olvidar los laterales.
Paso 12
-
Con ayuda de un cucharón, vertemos una capa fina de bechamel en la base de la fuente.
Paso 13
-
Sobre la bechamel, cubriremos la base con placas de lasaña La Isleña.
Paso 14
-
Por encima de las placas, cubrimos con una capa de ragú.
Paso 15
-
Una vez dispuesto el ragú, volvemos a verter una capa fina de bechamel.
Paso 16
-
Sobre esta, volvemos a cubrir la superficie con placas de lasaña La Isleña y las volvemos a hidratar con bechamel.
Paso 17
-
Colocaremos sobre estas el ragú, hasta completar toda la superficie.
Paso 18
-
Cerramos la superficie con placas de lasaña La Isleña y napamos con bechamel y el queso rallado.
Paso final
-
Horneamos nuestra lasaña siguiendo las instrucciones, 16 minutos a 200º y ya estará lista muestra lasaña y aunque parezca mentira, las placas estarán en su punto perfecto de cocción. Cortamos la porción al gusto y en caliente, directo a la mesa.