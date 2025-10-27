Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este martes 28 de octubre de 2025
Auténtica lasaña de carne con placas La Isleña C7

Auténtica lasaña con placas ¡Directas al horno! de La Isleña

Esta receta es de las que se trabajan y se disfrutan con idéntica intensidad, pero, con las placas de lasaña La Isleña consigues el mejor sabor en memos tiempo porque van directas al horno y consigues el punto de cocción perfecto

Vanesa Delgado Caballero

Vanesa Delgado Caballero

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:21

Me encanta la lasaña, tanto si es rellena de un ragú clásico, como el de esta receta, como si es de verduras. Sea como sea, en casa no la preparamos si no tenemos en la despensa las placas de La Isleña porque el punto de la pasta es perfecto y te ahorras con ellas estar tratando con agua caliente cada placa.

Las llevas directamente al horno y el resultado no puede ser mejor, de hecho, no he conseguido jamás otras en el mercado que las mejoren y, si se trata de una lasaña con placas La Isleña, en casa aplauden el doble esta receta y la devoran en la mitad de tiempo.

Un buen ragú clásico como relleno es lo que más tiempo nos llevará, porque, estas placas no merecen menos, así que manos a la obra para disfrutar de una auténtica lasaña italiana en casa y, si nos ha usado nunca estas placas, la alegría será doble de buena.

  • Tiempo de preparación

    30 minutos

  • Tiempo de cocción

    1 hora y media

  • Tiempo total

    2 horas

  • Comensales

    5

  • Dificultad

    Fácil

Categorías

Recetas de pasta

Ingredientes

  • 750 g de ternera molida (cadera, tapa, tapilla o babilla)

  • 350 g de bacon

  • 1 zanahoria mediana

  • 1 rama de apio

  • 250 ml de vino tinto crianza

  • 600 g de tomate triturado o tomates enteros y pelados

  • Aceite de oliva

  • Sal gruesa

  • Pimienta negra

  • 8 placas de lasaña directa al horno de La Isleña

  • 500 ml de salsa bechamel

  • 300 g de queso parmesano rallado

  • Una nuez de mantequilla

Paso 1

  • Comenzaremos disponiendo los ingredientes para que nos sea más sencilla la receta

Ingredientes para elaborar la lasaña con placas de La Isleña C7

Paso 2

  • En un caldero bajo con buen diámetro, saltearemos el bacon sin nada de aceite.

Salteamos el bacon C7

Paso 3

  • Mientras tanto, cortaremos en brunoise la cebolla y la zanahoria y el apio en pedacitos.

Cortamos las verduras C7

Paso 4

  • Una vez salteado, verteremos un hilo fino de aceite de oliva y añadiremos la cebolla cortada en brunoise. Integramos ambos.

Añadimos la cebolla C7

Paso 5

  • Seguidamente, añadiremos la zanahoria y el apio cortados. Integramos.

Añadimos la zanahoria y el apio C7

Paso 6

  • Salpimentamos al gusto la carne.

Salpimentamos C7

Paso 7

  • Añadimos la carne picada junto con el resto de los ingredientes que tenemos en el caldero.

Añadimos la carne C7

Paso 8

  • Vertemos el vino y subimos a potencia máxima durante 2 minutos, hasta que el alcohol del vino se evapore.

Vertemos el vino C7

Paso 9

  • Por último, añadimos el tomate y mezclamos bien.

Añadimos el tomate C7

Paso 10

  • Bajamos la temperatura a potencia baja y calculamos 1 hora y media, con el caldero tapado. La idea es que todos los sabores se concentren bien y a fuego lento.

Cocinamos a fuego lento C7

Paso 11

  • Una vez pasado el tiempo de guiso del ragú, comenzamos a montar nuestra lasaña y para ello, cubrimos con una nuez de mantequilla la base de la fuente de horno sin olvidar los laterales.

Cubrimos con mantequilla la fuente C7

Paso 12

  • Con ayuda de un cucharón, vertemos una capa fina de bechamel en la base de la fuente.

Añadimos bechamel en la base C7

Paso 13

  • Sobre la bechamel, cubriremos la base con placas de lasaña La Isleña.

Cubrimos la base con placas La Isleña C7

Paso 14

  • Por encima de las placas, cubrimos con una capa de ragú.

Cubrimos las placas con el ragú C7

Paso 15

  • Una vez dispuesto el ragú, volvemos a verter una capa fina de bechamel.

Vertemos behamel sobre el ragú C7

Paso 16

  • Sobre esta, volvemos a cubrir la superficie con placas de lasaña La Isleña y las volvemos a hidratar con bechamel.

Cubrimos de nuevo con placas y más bechamel C7

Paso 17

  • Colocaremos sobre estas el ragú, hasta completar toda la superficie.

Volvemos a cubrir con el ragú C7

Paso 18

  • Cerramos la superficie con placas de lasaña La Isleña y napamos con bechamel y el queso rallado.

Cerramos con placas La Isleña, salsa bechamel y queso rallado C7

Paso final

  • Horneamos nuestra lasaña siguiendo las instrucciones, 16 minutos a 200º y ya estará lista muestra lasaña y aunque parezca mentira, las placas estarán en su punto perfecto de cocción. Cortamos la porción al gusto y en caliente, directo a la mesa.

Auténtica lasaña con placas, directas al horno de La Isleña C7

