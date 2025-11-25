Auténtica carbonara solo con espaguetis moldeados al bronce de La Isleña
Una receta cargada de tradición , autenticidad y con una textura tan extraordinaria que solo se consigue con los espaguetis moldeados al bronce de La Isleña
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 25 de noviembre 2025, 23:45
Los espaguetis de Pastas La Isleña, moldeados al bronce, tienen ese valor añadido que no se ve, pero se siente en cada bocado. El trefilado tradicional ―mucho más lento y artesanal que el moldeado industrial― crea una pasta con una superficie ligeramente rugosa, casi porosa, capaz de abrazar la salsa con una intensidad distinta.
No es solo una cuestión técnica: es toda una declaración de intenciones. Es elegir textura, autenticidad y ese guiño a las pastas de antes, las que se elaboraban con mimo y respeto por el cereal. En un mundo de prisas, que La Isleña siga apostando por el bronce significa preservar la calidad como seña de identidad.
Una pasta así no se puede acompañar de cualquier manera, sino que merece una salsa como la auténtica carbonara, la que no lleva ni ha llevado jamás un solo gramo de nata. De esas salsas que se cuidan cerquita del fuego durante todo el proceso y solo así, se consigue un resultado tan extraordinario y sublime como el de esta receta: auténtica carbonara con espaguetis moldeados al bronce de La Isleña.
-
Tiempo de preparación
20 minutos
-
Tiempo de cocción
15 mintos
-
Tiempo total
35 minutos
-
Comensales
6
-
Dificultad
Fácil
Categorías
Recetas de pasta
Ingredientes
-
500 g de espaguetis moldeados al bronce La Isleña
-
4 huevos
-
Pimienta negra
-
150 g de queso pecorino
-
200 g de guanciale
-
Sal gruesa
-
Agua para la cocción de la pasta
-
Paso 1
-
Disponemos la mise en place de todos los ingredientes.
Paso 2
-
Salteamos el guanciale hasta que está bien hecho sin añadir nada de aceite.
Paso 3
-
Mientras tanto, batimos un huevo entero y de los otros tres, solo las yemas. Las claras restantes pueden aplicarlas en otra elaboración. Añadimos pimienta al gusto antes de batir.
Paso 4
-
Rallamos el queso pecorino.
Paso 5
-
Poco a poco, iremos añadiendo el queso a los huevos batidos. Iremos añadiendo y batiendo hasta conseguir una mezcla densa pero cremosa. Reservamos.
Paso 6
-
Llega el momento de llevar a ebullición 5 litros de agua con un buen puñado de sal gruesa.
Paso 7
-
Una vez rompa a hervir, añadimos la pasta y cocemos durante 9 minutos, tal y como indica el paquete de Espaguetis moldeados al bronce de La Isleña para que queden al dente.
Paso 8
-
Llegados a este punto, el guanciale ya estará bien dorado. Retiramos con ayuda de una espumadera y reservamos, pero mantenemos en el caldero la grasa que ha soltado al hacerse.
Paso 9
-
Una vez finalizada la cocción de los espaguetis La Isleña, los escurrimos muy ligeramente y los llevamos directamente al caldero donde salteamos el guanciale, junto la grasa.
Paso 10
-
Sin encender el fuego, mezclamos bien los espaguetis con la grasa del guanciale.
Paso 11
-
Añadimos a los espaguetis la mezcla de huevos y queso.
Paso 12
-
Mezclamos rápidamente hasta que todo quede integrado y sobre la marcha vertemos medio cucharón del agua de la cocción de los espaguetis y mezclamos bien.
Paso final
-
Por último, añadimos el guanciale que teníamos reservado y ya tendremos lista nuestra extraordinaria auténtica carbonara con espaguetis moldeados al bronce de La Isleña.