Muere en un accidente de tráfico el jefe de cocina de Can Roca

Dani Redondo Cuevas, jefe de cocina de Can Roca, ha fallecido este viernes en un accidente de tráfico. Así lo ha informado en sus redes sociales el propio restaurante. «Una noticia triste», han comenzado escribiendo junto a una instantánea del chef, de 46 años.

«Dani ya no está entre nosotros. Ha realizado un viaje acelerado para reencontrarse con su padre. Cantarán los ángeles con sus guisos. Qué descomunal talento», han escrito para despedirse del compañero, al que han recordado como una persona «nacida para cocinar. Una persona perseverante, apasionada y talentosa. A veces gruñón, fruto de su carácter y exigencia, tenía un corazón gigantesco».

«El gran corazón y el ángel de la cocina eran heredados de su deliciosa madre. Se marcha un trabajador incansable. Un cocinero extraordinario tocado por la varita de los privilegiados. Merecía una vida plena. Hizo muchas carreras en la vida. Superó retos que pocos podrán superar. Fue durante nueve años, el jefe de cocina de El Celler de Can Roca», han continuado.

Además, El Celler de Can Roca ha tenido unas emotivas palabras para la familia: «Acompañamos a la familia Redondo en ese momento tan doloroso; a sus hermanas y hermano, familiares, vecinos del barrio, y la familia de Can Roca y sus amigos por tan sensible pérdida. Descansa en paz, querido».