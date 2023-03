La mejor chef de Asia y las cocineras bolivianas escaladoras estarán en FéminAs 2023

La tercera edición de FéminAs vuelve del 24 al 26 de abril para rendir homenaje al trabajo de las mujeres en el sector de la hostelería, la cocina popular y el medio rural. En esta ocasión, recorrerá diferentes espacios de las cuencas mineras asturianas de las localidades de Mieres, Langreo, Laviana, Pola de Lena, Sobrescobio, el Parque Natural de Redes o Campo de Caso. Tres días con sesiones de ponencias, mesas redondas, showcooking y actividades gastronómicas en los que cocineras, jefas de sala, periodistas y mujeres vinculadas al sector primario podrán compartir experiencias profesionales y dialogar sobre diferentes modos de entender la vida alrededor de la gastronomía. Durante estos tres días, cocineras y cocineros asturianas cocinarán junto a algunas de las chefs invitadas. El objetivo de FéminAs, organizado por Vocento Gastronomía y promovido por la viceconsejería de Turismo del Principado de Asturias, es defender las actividades que redunden en la visibilización de la mujer en la hostelería y el sector primario, así como en la concienciación social para la defensa de la sostenibilidad y las comunidades rurales.

Este año, FéminAs reconocerá con el Premio Guardianas de la Tradición a las cholitas bolivianas, mujeres predominantemente indígenas y campesinas que durante generaciones emigraron a las ciudades en busca de una vida mejor dedicándose a cocinar para turistas y expediciones de alta montaña. Se han convertido en todo un referente cuando decidieron no sólo cocinar o ser porteadoras para los alpinistas que atacaban las montañas bolivianas, sino que decidieron también alcanzar la cima ellas mismas. Este grupo de mujeres indígenas aimaras denunciaron la discriminación que sufrían de los varones, hollaron varias cumbres de las más altas de América, entre ellas el Aconcagua (6.960 metros), y sueñan con llegar a la cima del Everest. Además, han sido reconocidas por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas como colaboradoras de alto nivel para promover una mejor nutrición y empoderar a las mujeres en Bolivia.

La colosal historia de estas mujeres estará representada en FéminAs por Dora Magueño y Ana Lía Gonzáles. Madre e hija, cocineras y escaladoras. La suya, como la de sus compañeras, es una historia de superación, de tenacidad y de amor por las montañas, convertidas en símbolo de la lucha por la igualdad.

El Congreso reunirá de nuevo a un importante cartel de ponentes internacionales, entre las que destaca la mejor Chef Femenina de Asia 2022 en la lista The 50 Best Restaurants, la cocinera japonesa Natsuko Shoji, propietaria de uno de los locales más exclusivos en Tokio, Été. En 2014, con tan solo 25 años, Natsuko Shoji emprendió su propia aventura con este pequeño restaurante, para solo seis comensales, donde en 2020 ya consiguió el Premio Mejor Chef Pastelera de Asia. Su restaurante es una simbiosis de cocina y moda. Decorado con todo tipo de objetos de marcas de lujo (Cartier, Franck Muller, etc.) presenta un menú degustación donde impera la belleza y el perfeccionismo. Shoji ha perfeccionado una técnica inspirada en la meticulosidad francesa, los sabores japoneses y su gusto por la alta costura. Este año ha recibido también otro premio importante, The Best Chef FoodArt.

Además, las chefs María Cano (Voro**), Vicky Sevilla (Arrels*), que es la mujer más joven de España en conseguir una estrella Michelín; Diana Díaz (El Invernadero*), Yolanda León (Cocinandos*), Beatriz Sotelo o Pepa Muñoz (El Qüenco de Pepa) participan en esta tercera edición de FéminAs.