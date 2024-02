La guía de restaurantes dictada por los aficionados premia a Camarena y Bardal en su desembarco en Valencia y Málaga

En la constelación de guías, listas y distinciones que dan lustre al mundillo gastronómico, un nombre ha ido adquiriendo cierta relevancia en los últimos años partiendo prácticamente de la nada. Macarfi, acrónimo de su fundador, Manuel Carreras Fisas, empezó pidiendo recomendaciones a amigos de buen comer para elaborar, a la manera de la publicación anglosajona Zagat, una guía que reflejara el criterio de los aficionados. Menos de una década después de su fundación ha sido capaz de reunir este lunes en Málaga a una representación de chefs de prestigio y prensa especializada tan nutrida que da una idea de su capacidad de influencia.

Tras las primeras ediciones limitadas a Barcelona, Macarfi inició en 2017 un proceso de expansión que le llevó primero a Madrid, a Euskadi en 2021 y a La Rioja y Girona el año pasado. Esta vez suma las provincias de Málaga y Valencia, dos potentes polos gastronómicos, y anuncia su vocación de convertirse en una guía de ámbito nacional para el año 2025. Hasta 550 referencias se incluyen en la última publicación, ordenadas en un ránking absoluto con los 50 mejores restaurantes de cada provincia, pero también clasificadas en función del tipo de cocina, la zona, la decoración, el ambiente o sus especialidades. El resultado es una colección muy heterogénea de mesas de distinto rango, donde se mezcla con naturalidad lo popular con la alta cocina, lo tradicional con lo moderno y que no siempre se corresponde con la proyección pública de los chefs implicados.

El madrileño Desde 1911, el barcelonés Cocina Hermanos Torres, el vizcaíno Asador Etxebarri, el guipuzcoano Elkano, el alavés Arrea, El Celler de Can Roca en Girona, El Portal de Echaurren en La Rioja, el malagueño Bardal y el valenciano Ricard Camarena han sido los grandes triunfadores de una gala que ha distinguido además a OSA, Azul Rooftop Barceloneta y Bakea como las aperturas más interesantes del año. La corta pero intensa trayectoria de la guía permite ya mirar sus listados con cierta perspectiva. En Madrid Saddle cede la primera posición que ostentaba el año pasado ante el éxito imparable de Desde 1911, el buque insignia del grupo Pescaderías Coruñesas. Ugo Can completa el podio, seguido del Coque de los hermanos Sandoval, la sucursal madrileña de Estimar, de Rafa Zafra o Smoked Room, de Dani García. El resto del top 10 lo completan proyectos tan variopintos como La Tasquita de Enfrente, Horcher, Sacha o El Corral de La Morería.

En Barcelona la subida la protagoniza Cocina Hermanos Torres, que escala del 5 al 1 después de la atención recibida en el último año al lograr la tercera estrella en la guía de la competencia. Le siguen Alkimia, Estimar y Vía Veneto, que firmaron el podio el año pasado. Gresca es quinto, Can Jubany, sexto y Al Kostat, séptimo. Cierran el escalafón Enigma, de Albert Adrià, Dos Palillos y Aürt. En Bizkaia y Gipuzkoa apenas hay movimientos en las primeras posiciones. Asador Etxebarri es número 1 en Bizkaia por tercera vez y según las reglas de la guía en la próxima edición pasará a la categoría fuera de competición Top of the Tops, donde ya están DiverXO y Disfrutar. Le siguen Azurmendi, Nerua y Mina. Garena es quinto, Porrue, sexto, por delante de La Despensa de Etxanobe, Kuma y Aitor Rauleaga. Entra en el top 10 Islares.

En Guipuzcoa repite en la primera posición Elkano, seguido de leyendas como Arzak, Akelarre y Martín Berasategui. Amelia by Paulo Airaudo ocupa la quinta posición, seguido de Mugaritz, Rekondo y Narru, además de Ama Tolosa y Casa Urola. El ránking alavés vuelve a estar liderado por Arrea!, seguido de Kromatiko, el histórico Zaldiaran y Kea Basque Fine Food. Después, Amelibia, El Puntido, Bideko, Tierra y Vino, Marqués de Riscal y El Clarete. En La Rioja reina El Portal de Echaurren, seguido de Venta Moncalvillo, Alameda y Echaurren Tradición. A partir de ahí, figuran Kiro Sushi, Nublo, Ikaro, Aitor Esnal, Ajonegro y Casa Masip. El Celler de Can Roca encabeza la lista de Girona por segundo año consecutivo, seguido de Ca L'Enric, Miramar , Les Cols, Bo.Tic, Els Tinars, L'Alianca d'Anglès, El Motel, Serendipia y Candlelight by Roman Fornell.

Valencia se estrena en la guía encumbrando a Ricard Camarena, seguida de La Salita y Fierro. Ya fuera del podio, Arrels, Kaido Sushi Bar, Saiti, El Bressol, Nozomi Sushi Bar, Lienzo y El Poblet. En Málaga el triunfador es Bardal, seguido de Kaleka y Los Marinos José. Completan el top 10 Back, Skina, El Lago, La Milla, Nintai, José Carlos García y Kava. Macarfi entrega además los premios Rookies a las aperturas más interesantes del año. OSA, Velascoabellà, Bascoat, Ta-Kumi y Haramboure han sido distinguidos en Madrid. Azul Rooftop Barceloneta, Colmado Múrria, Casa Parera, Bravo y Present en Barcelona, mientras que Bakea, Artean Barra Abierta, Lasai, Lamaskerida de Gros y Asador Olivi han sido las aperturas del año en Euskadi.

TOP 10 MADRID 1 Desde 1911 2 Saddle 3 Ugo Chan 4 Coque 5 Estimar 6 Smoked Room 7 La Tasquita de Enfrente 8 Horcher 9 Sacha 10 Corral de La Morería

TOP 10 BARCELONA 1 Cocina Hermanos Torres 2 Alkimia 3 Estimar 4 Via Veneto 5 Gresca 6 Can Jubany 7 Al Kostat 8 Enigma 9 Dos Palillos 10 Aürt

TOP 10 BIKZAIA 1 Asador Etxebarri 2 Azurmendi 3 Nerua Guggenheim Bilbao 4 Mina 5 Garena 6 Porrue 7 La Despensa del Extanobe 8 Kuma 9 Aitor Rauleaga 10 Islares

TOP 10 GIPUZKOA 1 Elkano 2 Arzak 3 Akelarre 4 Martín Berasategui 5 Amelia By Paula Airaudo 6 Mugaritz 7 Rekondo 8 Narru 9 Ama 10 Casa Urola

TOP 10 ARABA 1 Arrea! 2 Kromatiko 3 Zaldiaran 4 Kea Basque Fine Food 5 Amelibia 6 El Puntido 7 Bideko 8 Tierra y Vino 9 Rest. Gastronómico Marqués de Riscal 10 El Clarete

TOP 10 LA RIOJA 1 El Portal de Echaurren 2 Venta Moncalvillo 3 Alameda 4 Echaurren Tradición 5 Kiro Sushi 6 Nublo 7 Ikaro 8 Aitor Esnal 9 Ajonegro 10 Casa Masip

TOP 10 GIRONA 1 El Celler de Can Roca 2 Ca L'Enric 3 Miramar 4 Les Cols 5 Bo.Tic 6 Els Tinars 7 L'Alianca d'Anglès 8 El Motel Restaurant 9 Serendipia by La Calèche 10 Candelight by Roman Fornell

TOP 10 MÁLAGA 1 Bardal 2 Kaleja 3 Los Marinos José 4 Back 5 Skina 6 El Lago 7 La Milla 8 Nintai 9 José Carlos García 10 Kava

TOP 10 VALENCIA 1 Ricard Camarena Restaurant 2 La Salita 3 Fierro 4 Arrels 5 Kaido Sushi Bar 6 Restaurante Saiti 7 El Bressol 8 Nozomi Sushi Bar 9 Lienzo 10 El Poblet

Rookies

ROOKIES MADRID 1 OSA 2 Velascoabellà 3 Bascoat 4 Ta-kumi 5 Haramboure

ROOKIES BARCELONA 1 Azul Rooftop Barceloneta 2 Colmado Múrria 3 Casa Parera 4 Casa Parera 5 Present Restaurant