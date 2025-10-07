Gran Canaria presume, acierta y triunfa con sus sabores y conquista San Sebastián Gastronomika

Vanesa Delgado Caballero San Sebastián Martes, 7 de octubre 2025, 17:48 Compartir

Hoy, cruzar la alfombra del Kursaal era una tarjeta de embarque con destino directo y sin escalas al corazón de Gran Canaria volviendo a demostrar, en el segundo día del epicentro gastronómico mundial, San Sebastián Gastronomika, que su mayor tesoro está en su tierra y en quienes la cultivan, elaboran y defienden.

Bajo la marca Gran Canaria Me Gusta, el Cabildo de Gran Canaria y la Cámara de Comercio y los excepcionales anfitriones, Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico del Cabildo, Juan Manuel Gabella, director insular de industria y comercio del Cabildo y Ramon Redondo, director del Departamento de Comercio y Formación de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gran Canaria, han vuelto a apostar con fuerza por la gastronomía como herramienta de identidad, orgullo y proyección exterior desde el empeño por mostrar el territorio a través del sabor.

San Sebastián Gastronomika 2025 está siendo el mejor escaparate posible: una puesta en escena cuidada y elegante donde el producto isleño fue el verdadero y absoluto protagonista. Lo que se sirvió hoy en el stand de Gran Canaria no fue solo un almuerzo más sino una declaración de respeto y admiración a la isla redonda, a su paisaje y a su gente.

Los convocados a la experiencia, desde el primer bocado, fueron recibidos por el clima, el mar, el interior, la historia y el recetario tradicional tratado desde las excelentes manos de los chefs gancanariosAbraham Ortega (Tabaiba y Verode) y Richard Díaz (Sorondongo)

Ampliar A la izquierda, Abraham Ortega y Richard Díaz C7

Delicias de Apertura: frescura y raíces

Abrió la ruta por la isla redonda Richard Díaz con sus aperitivos iniciales: bonito y salpicón de manga, un plato que llenó de brisa marina y temperatura subtropical al numeroso público de hoy en el stand de Gran Canaria. Un plato, que, desde el primer pase, definió la isla entera.

Ampliar Bonito y salpicón de manga C7

Le siguió lo que muchos comensales consideraron la 'revelación del día' con una carajaca en crema, cebolla y limón verde, presentada en cestitas crujientes que añadían textura y contraste, lo que llevó a que muchos de los invitados se detuvieran a preguntar «¿qué es la carajaca?: una elaboración que resultó ser todo un acto de seducción desde la cocina, siempre honesta, de Ortega y su empeño en rescatar lo propio, elevarlo con técnica y convertir lo local en universal.

Ampliar Carajaca a la izquierda y chorizo de Teror y queso Flor de Guía a la derecha

Y como cierre a estos inicios, Abraham Ortega también sumó chorizo de Teror con queso Flor de Guía dentro de un crujiente irresistible. Potencia y territorio capaz de elevar murmullos de admiración.

Platos con alma: cebolla y garbanza

Ampliar Cebolla almendra C7

En los segundos, con la sala ya rendida a los encantos de Gran Canaria, se elevó la apuesta y la trayectoria. Richard Díaz volvió al comedor con su cebolla-almendra, un plato que conmueve por su textura: elegante y tersa y en paralelo, Ortega sorprendió con su garbanza con cresta y yema: una interpretación sofisticada de ese grano tan fundamental en la tradición gastronómica grancanaria. Su grano intacto y cremoso llevaron a cada uno de los comensales hasta el recetario tradicional, desde la primera cucharada.

Ampliar Garbanza, cresta y yema C7

Sello canario desde un frangollo

La despedida corrió a cargo de Richard Díaz desde un frangollo en que sedujo paladares desde la sencillez y la rotundidad, lejos de toda complejidad y dejando un recuerdo sólido y la nostalgia como sabor que perdura después del último bocado.

Ampliar Frangollo C7

La narrativa líquida de Gran Canaria

El recorrido, de principio a fin, fue conducido bajo la mirada atenta del sumiller Alba Bernal, cuya dirección en sala resultó impecable. Su mano unió cada paso con los vinos únicos de Bien de Altura: Ikewen, Tidao y Elemento, consiguiendo Bernal que cada copa fuera embajadora del paisaje, del clima y de la altitud canaria. Desde las primeras gotas hasta las últimas, los vinos de Bien de Altura refrendaron que Gran Canaria no solo se come, también se bebe.

Identidad, proyección y territorio

Al final de la jornada, el mensaje fue firme: Gran Canaria no llegó a Gastronomika para exhibirse sino para relatar y reafirmar su futuro gastronómico desde su cocina y su producto, capaz de viajar en el tiempo, rescatando recetas, equilibrando la historia con la vanguardia y la evolución de la técnica para ofrecer el alma isleña.

Público porfesional hoy en el stand de Gran Canaria en San Sebastián Gastronomika C7

Hoy, Gran Canaria presume con fundamento, acierto y contundencia desde la convicción y el respeto al territorio. Y como postre de excepción, la promesa de regreso para quien quiera seguir probando y sintiendo todos los sabores que Gran Canaria cuida y custodia.