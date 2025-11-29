Un toque de Nouvelle Cuisine

Mario Hernández Bueno Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:52 Compartir

Desconocer los motivos que llevaron a poner en marcha aquella revolución culinaria, que se generó en los pasados años setenta, merma la capacidad de entender lo que sucedió en la Cocina profesional. Una revolución que comenzó con la crítica «Nada en el plato, todo en la cuenta» y sin embargo puso a las cosas del comer patas arriba.

No es cuestión ahora de meterse a fondo en ese asunto, que cambió la Alta Cocina o Cocina profesional tras dos siglos, desde que se dio la gran revolución que un día explosionó en París, porque no hubo pan, y se extendió por el mundo a finales del XVIII. Y tampoco voy a extenderme en una de sus consecuencias aunque ataña a esta sección, la de aquellos cocineros de la aristocracia que, al quedarse en la calle tras la «decapitación» de sus amos, se volcaron en un novedoso negocio: el restorán. Vaga con que la revolución de los pasados años setenta no fue cosa pequeña ni superficial; la Nouvelle Cuisine irrumpió trufada de implicaciones políticas, como fueron las pugnas por la hegemonía en la moda, perfumería y gastronomía por las que se veían las peores caras Francia e Italia. O las prescripciones para la salud de un Occidente, el Primer Mundo, que avanzaba hacia los nefastos abrazos del sedentarismo y una alimentación que no tendría razón.

El Club de Gastrónomos Extrísimo quiso rememorar la Nouvelle Cuisine acudiendo a platos creados por los chefs que la implementaron en el lustrado restorán Rías Bajas a la vez que celebrar sus reformas: se eliminaron recovecos; se remodeló el bar, dándosele un evidente ambiente chic, se amplió el ventanal que permitía ver la cocina y su brigada en las más febriles faenas... Se dotó de tecnología y se fichó a un chef ejecutivo con experiencias nacionales e internacionales, Alberto Verdugo, y se invirtió de lo lindo en lo oculto: las redes de fontanería y electricidad. Con lo que se le asegura una larga y saludable vida.

Se celebró el capítulo, oficiado por Verdugo y Mario Hernández Jr., el cocinero del club, y la minuta comenzó con esas grandotas aceitunas italianas Bella di Grignola, comprobándose que no pueden medirse con nuestras manzanillas, y las griegas Kalamata así como un canutillo crocante relleno de cremosa Brandada. Una de las ricas sorpresas de Verdugo. Tanto las aceitunas como el pequeño bocado se mojaron con el vermut Pico Fino, que viene macerado con naranjas.

Canutillo crocante relleno de brandada del chef Verdugo MHB

La comida se regó con champagne brut Philipponnat y sauternes Bordenave. El primer plato fue Pastel de cabracho o rascacio, una de las primeras elaboraciones del indiscutible introductor de la Nouvelle Cuisine en Vascongadas, España, Juan Mari Arzak. Plato que en su tiempo fue motivo de alguna crítica: pertenecer a una antigua preparación de la Cocina urbana o burguesa como es el Pastelón de vieja que recogió Josefina Mujica en uno de los pioneros y mejores recetarios. En cualquier caso, es plato elegante y sabroso que facturó Hernández, pues durante su estancia en el Arzak lo cocinó muchas veces.

Ampliar Pastel de cabracho o rascacio (Arzak) MHB

Después vino la Lubina a la pimienta verde, también regada con el champagne. Preparación que no tiene que ver con el Filé de boeuf a la poivre vert (Solomillo a la pimienta verde), que triunfó en París junto a la Langosta a la americana (en realidad es «a la armoricana») entre los ricos viajeros e intelectuales norteamericanos enganchados a un París pleno de luz: Hemingway, Dos Passos, Fitzgerald, Steinbeck… en plena Belle Epoque. Bocado que vino con el aval de que también Hernández lo había cocinado más de una vez en el Akelarre. Templo de su creador y otro padre de la Nueva cocina, Pedro Subijana. Elaboración que se aromatiza con un flameado con calvados; plato que puede enseñorearse en las mesas más elegantes.

Lubina a la pimienta verde (Subijana) MHB

Después, foie-gras de pato fresco sellado en sartén y servido sobre culís de manga. La adopción de los culís tras la llegada de la Nouvelle Cuisine se debe a una de sus encomiendas: sustituir las grasosas salsas con base en un roux y nata. Se casó con su mejor licoroso, pues tiene, entre otras cosas, la virtud de compensar el mínimo amargor que pueda dar el hígado: el sauternes.

Ampliar Foie gras de pato sobre culís de mango MHB

El postre, que se empapó en la mesa con otro licoroso, Moscatel Ochoa, fue una sorprendente Tarte au citron. Creación del maestro Paul Bocuse, uno de los padres de la revolución culinaria y mentor, entre tantos, de Juan Mari Arzak. Una masa quebrada, como base de algo más que una simple crema con aromas del cítrico horneada hasta el más apetecible dorado. Delicia que encantó y se curró Verdugo. Tan fue así que se sirvió a comensales ajenos al club y quedaron encantados. De ahí que los menús que propone el Club pueden ser incluidos en las sugerencias del día del reputado y renovado restorán.

Tarta al limón (Paul Bocuse) MHB

De la vaca al jumento. Del Moo Moo a El Potro, el asador criollo que a galope ha inaugurado el buenazo y acogedor guatemalteco César Aldana, formado en esa escuela que es El Churrasco y luego, como emprendedor, triunfó en D'Brasas. El Moo Moo (muu muu onomatopeya en iglés del mugido de la vaca) lo llevaba un estupendo cocinero ruso formado en Suecia cuya oferta transcurría por el tex-mex y unas hamburguesas de toma pan y moja. Pero no triunfó. Sergei es cocinero, pero no gestor. Hay que releer 'El principio de Peter' para entender ciertos fracasos. Así que César, cabalgando tal potrillo, trotando, le dio un lavado al local e implantó un steakhouse. A mi gusto propone una carta demasiado larga. Dicen los manuales norteamericanos que lo ideal son catorce especialidades más postres y varias recomendaciones del día.

Ampliar Parte de la plantilla de El Potro a la derecha Dalia y César MHB

Es cierto que la cocina, el espacio culinario de El Potro, que maneja con mimo Dalia Castellón, es más de cinco veces la superficie del D'Brasas, pero para ofrecer muchos platos se requiere acopio de más y distintas mercaderías, dificultad de mantener en buenas condiciones los perecederos, mayor inversión, una mise en place (preparación previa) más extensa… y más cocineros… Pero, bueno, esta no es mi guerra.

La parrilla de El Potro MHB

Yo le recomendaría las primeras fases del sistema Ingeniería de Menús y Precios. Por lo demás, siempre gozó allí de su más que probada Ensalada de aguacate con gambas, queso a la plancha, empanadilla de ternera, verduras asadas, pollo de corral deshuesado a las brasas, una hamburguesa de matrícula de honor… las mollejas las carnes, estándar y premium, asadas en una parrilla hecha a medida en Vascongadas.

Carnes premium en El Potro C7

Temas

Gastronomía

Restaurantes

Vino

Cocineros

Francia

España

vermut