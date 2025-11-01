Tapas con Arte: tu paladar tiene una cita con La Isleta

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:04 Compartir

Desde 31 de octubre y hasta el 15 de noviembre, el barrio de La Isleta se convertirá en el epicentro de la cultura y la gastronomía de la capital grancanaria con una nueva edición de Tapas con Arte, la iniciativa municipal que combina sabor, arte y vida de barrio. Tras el éxito cosechado el pasado año en Arenales, el evento llega ahora a este enclave con un propósito claro: dinamizar sus calles, apoyar al comercio local y convertir cada tapa en una pequeña obra de arte.

Un barrio que respira historia y sabor

La Isleta no necesita presentaciones. Es barrio con alma y con memoria que transcurren entre sus calles estrechas, sus fachadas coloridas y la vida a pie de acera. Por eso no podía haber escenario mejor para acoger un evento como Tapas con Arte, que invita a saborear la gastronomía al tiempo que se disfruta de la cultura, la música y el teatro en plena calle.

En palabras del propio Ayuntamiento, Tapas con Arte forma parte del proyecto «LPGC, Calles con Arte», que busca «transformar la vida cultural y social del vecindario poniendo los espacios públicos a disposición del talento local». Esta edición promete convertir La Isleta en un museo al aire libre, donde cada esquina será un escenario y cada tapa, una excusa para encontrarse.

Del 31 de octubre al 15 de noviembre: una ruta con sabor y participación

Listado de locales y sus tapas C7

Durante dos semanas, bares, tascas y restaurantes del barrio ofrecerán tapas exclusivas elaboradas para la ocasión. Los visitantes podrán recorrer la ruta, degustar las propuestas y, lo más importante, votar por su favorita, porque este año el público también tiene voz y voto.

Además del jurado profesional, compuesto por tres especialistas que anunciarán su veredicto el 8 de noviembre, se sumará un veredicto popular con las valoraciones de todos los asistentes que prueben las tapas. Una fórmula que combina la exigencia del paladar experto con la espontaneidad del gusto ciudadano.

El claim de este año lo resume a la perfección: «Tu paladar tiene una cita con La Isleta.» Una invitación directa y simbólica para descubrir el barrio desde el sabor, el arte y la convivencia.

Un encuentro de arte, barrio y sabor

Cartel del evento C7

La cita no se limita a la gastronomía. Tapas con Arte desplegará en paralelo un completo programa cultural con actuaciones de música en vivo, teatro, danza y otras intervenciones artísticas que transformarán las calles en un recorrido sensorial.

El objetivo es claro: que vecinos y visitantes vivan el barrio. Que disfruten de su ambiente, descubran locales nuevos, revisiten los clásicos y se dejen llevar por el bullicio creativo que caracteriza a La Isleta.

Del éxito de Arenales al corazón de La Isleta

El año pasado, Tapas con Arte se celebró en Arenales con gran acogida. La experiencia sirvió para consolidar un formato que une gastronomía, cultura y turismo de proximidad. Ahora, La Isleta recoge el testigo desde su identidad, su ritmo vital y ese magnetismo que la hace tan única.

Esta nueva edición promete superar la anterior, tanto en número de locales participantes como en la riqueza de las propuestas. Bares de toda la zona ya tienen listas sus creaciones con productos de la tierra, sabores tradicionales reinterpretados y presentaciones pensadas para sorprender.

Una cita que dinamiza y emociona

Más allá del concurso, Tapas con Arte es una forma de celebrar el talento local y la vitalidad del barrio. De llenar las calles de vida, cultura y sabor. De demostrar que la gastronomía también puede ser motor cultural y social.

Por eso, si hay un plan que resume el espíritu de noviembre en la capital, es este: recorrer La Isleta tapa a tapa, al ritmo de su gente, de su música y de su arte.

Porque este año, más que nunca, tu paladar tiene una cita con La Isleta.