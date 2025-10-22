Saborea Gran Canaria muestra los sabores de la isla en un evento gastronómico en Oporto

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:57 Comenta Compartir

Turismo de Gran Canaria, en colaboración con la Cámara de Comercio de Gran Canaria, ha participado este martes en un evento gastronómico exclusivo organizado por Saborea España y Turespaña, con el apoyo de la Oficina Española de Turismo (OET) de Lisboa, celebrado en el recinto WOW Porto, en el nuevo barrio cultural de Vila Nova de Gaia.

Esta cita profesional reúne a una selección de los destinos gastronómicos más destacados de España, concretamente Gran Canaria, Lanzarote, Cambrils, Denia y Burgos, en una velada que ha combinado degustaciones, talleres y showcookings de relevantes chefs. El encuentro, conducido por el periodista de televisión portuguesa Miguel Torrão, ha congregado a más de un centenar de invitados, entre ellos 45 representantes de agencias de viajes, turoperadores, periodistas e influencers, además de clientes VIP de las principales agencias lusas.

La representación grancanaria ha estado encabezada por Mary Fe de León, técnico responsable del programa gastronómico de Turismo de Gran Canaria, Saborea Gran Canaria, y el promotor del destino para los mercados nacional y portugués, Francis Ajeno. El chef Kilian Nordelo y su jefa de sala África Sanz, del restaurante La Catedral Bistró, situado en el municipio de Arucas, han protagonizado la propuesta culinaria de la isla con el plato 'Guiso de cabra con queso de Pajonales de Gran Canaria', un lingote de carne de cabra con demiglace del propio guiso, espuma de queso de Pajonales, chips de papa arrugada y polvo de mojo.

Kilian Nordelo y África Sanz, a la izquierda de la imagen C7

La receta se marida con el vino Modalón Blanco, cosecha 2024, de Bodegas Mondalón, adscrita a la D.O. Gran Canaria y situada en la zona de Tafira Alta de Las Palmas de Gran Canaria. Como cierre dulce de este menú, los asistentes han podido disfrutar de una degustación de almendrados de Tejeda con bienmesabe, acompañados de Ron Miel Guanche de Destilerías Arehucas, una combinación que sintetiza los aromas y sabores más genuinos de la isla.

Ampliar Kilian Nordelo durante la demostración C7

Como novedad, Saborea Gran Canaria ha incorporado en esta ocasión talleres participativos impartidos por el propio chef grancanario y su equipo, en los que los asistentes han elaborado en pequeños grupos un escaldón de gofio preparado con caldo de pescado, gofio de millo, mojo verde y rojo, cebolla roja de Gáldar, ajo frito y hierbahuerto. Esta experiencia sensorial ha permitido que el público portugués haya interactuado directamente con los productos y técnicas locales, reforzando el vínculo entre nuestro territorio, tradición y sabor. La idea es que los asistentes tomen contacto con un producto que nos representa, lo huelan, toquen, prueben y hayan participado en la elaboración de este genuino plato isleño.

La participación en este evento forma parte de la estrategia de diversificación de mercados recogida en el Plan Estratégico y de Marketing Turístico de Gran Canaria 2021–2025, y se suma al conjunto de acciones que desarrolla Turismo de Gran Canaria en Portugal a lo largo de todo el año. Todas ellas buscan consolidar el posicionamiento de un destino multiproducto, destacándose en acciones como la de ayer como referente gastronómico y cultural, además de fortalecer la colaboración con Turespaña, la red Saborea España y los principales agentes del sector turístico portugués.