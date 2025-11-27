Raíces que se cocinan: el rincón donde la cocina venezolana se vuelve street food artesanal Nopal es un proyecto que combina cocina casera, producto local y salsas auténticas. Donde cada receta se elabora desde cero

En la calle Olof Palme, colindando con el paseo de Las Canteras se encuentra el negocio de unos hermanos venezolanos, aunque sus raíces y su corazón siempre han estado en Gran Canaria. Con padres y familia canaria, siempre han estado muy vinculados a la isla pese a que ellos nacieron y crecieron en Venezuela ya que sus padres emigraron allí a emprender. Fue Janeissa quién se aventuró a la tierra de origen de sus padres a empezar sus estudios universitarios y decidió quedarse. Unos años después le siguió su hermano Julián.

Ambos, preocupados por la situación socioeconómica de su país decidieron emigrar a las islas como lo hicieron sus padres años atras pero a la inversa. «Empezar de 0 en un lugar diferente siempre es difícil así que pensamos que este era el lugar ideal porque aquí tenemos familia», admite Julián.

Ellos no tenían ninguna experiencia gastronómica y sus estudios distaban mucho de parecerse a su oficio actual pero las reuniones familiares, en las que se dedicaban a cocinar y rendir culto a la cocina venezolana, les dio la idea para abrir su propio negocio, una propuesta que en su opinión no existía de esta manera en la isla. Y es que después de pasar por varios planteamientos y discusiones hasta llegar al concepto actual: una filosofía de street food americano con la calidad artesanal y casera de la comida venezolana.

De las reuniones familiares al negocio propio

Si ya emprender no es nada sencillo, a ellos se le sumó el COVID-19 y es que la casualidad hizo que abrieran sus puertas en noviembre y ese mismo marzo tuvieron que cerrarlas y pasarse al formato delivery. Sin embargo con mucho esfuerzo, dedicación y a puerta cerrada los hermanos elaboraraban a diario las comandas que llegaban por las plataformas de pedidos a domicilio. Pese a las dificultades fue gracias a esto que se dieron a conocer más y cuando pudieron volver a abrir sus puertas notaron el calor de la clientela.

El primer choque cultural con el cliente fue el modelo de servicio, al estilo street food, el cual se basa en pedir en barra y no hay servicio en mesa tradicional. Admiten que fue algo complicado al principio que el cliente comprendiera el concepto y lo aceptase pero poco a poco han ido acercando su propuesta al público. La perseverancia ha sido uno de los aspectos esenciales que les ha hecho no flaquear, así como mantener los estándares de calidad en sus productos.

Actualmente la empresa sigue creciendo y ya cuentan con cuatro trabajadores a su cargo, todos formados por ellos en el estilo de comida que quieren desarrollar y es así como han conseguido el ambiente familiar y acogedor que ya ha enamorado a muchos. Todo se realiza de manera artesanal en el local, un ejemplo son todas las salsas, también elaboran algunos postres caseros como cookies americanas, cinnamon rolls y Apple crumble con helado, poco conocido en Canarias pero con aceptación creciente. Incluso se preparan para sacar un nuevo postre, inspirado en la crème caramel y postre venezolano.

Su ingredientes son todos frescos sin procesados ni bases industriales, para ello desde sus inicios confían en productores locales, importando únicamente productos que aquí no pueden encontrarse como chiles secos, tomatillo verde y productos específicos de la cocina mexicana. La fruta tiene sello canario así como las tortitas, fabricadas también en la isla. En cuanto a las salsas cuenta con muchas variedades de picantes para asi poder adaptarse bien al gusto de cada consumidor, pero siempre usando chiles auténticos para lograr el sabor original.

Entre sus platos estrella destacan los burritos, los más vendidos de su carta, estos pueden personalizarse desde 0 al gusto del consumidor eligiendo la base, el acompañamiento y el nivel de picante, con una variedad de hasta seis rellenos. También se pueden encontrar otras muchas elaboraciones como tacos (suavemente adaptados), quesadillas, flautas mexicanas y bowls - con el relleno del burrito pero sin tortilla- para aquellos que prefieran algo más ligero.

También disponen de entrantes como nachos, las chilli fries (patatas fritas con chilli) o alitas de pollo, una nueva adquisición en la que llevan trabajando durante meses hasta que han dado con la receta final.

Asimismo, cuentan con opciones para intolerancias a la lactosa o alérgicos al gluten, aunque siempre prefieren que se avise para poder garantizar la menor cantidad de trazas posibles. También tienen muchas alternativas veganas como chili vegano elaborado desde 0.

Su cercanía a la playa ha desarrollado que la mayor parte de la producción sea delivery: «casi un 60% de los pedidos son para llevar porque son productos muy fáciles de comer». Ya sea por las aplicaciones de comida a domicilio - trabajan con Uber y Glovo- o recogiéndolo en el restaurante.

Con la mirada puesta en el futuro

Con la mirada puesta en el futuro, el proyecto sueña con seguir creciendo paso a paso: primero de forma orgánica dentro de Las Palmas, quizá mañana con un salto al sur de la isla y, quién sabe, más adelante con una aventura en Tenerife, donde muchos clientes ya reclaman su llegada.

Pero no hay prisa, su filosofía es clara: avanzar solo cuando la oportunidad sea la adecuada, manteniendo siempre la calidad, la esencia y ese sabor que los ha convertido en un pequeño imprescindible de la ciudad. «Será un camino lento y tortuoso», reconocen, aunque lo dicen con la serenidad de quien sabe que la paciencia también forma parte de la receta.

Ese orgullo por lo conseguido —a pesar de no tener experiencia previa en hostelería— se mezcla con la gratitud hacia la constancia, la valentía y el espíritu emprendedor que los ha acompañado desde el primer día. Y, sobre todo, con la presencia silenciosa pero determinante de la familia, que estuvo en la decisión de migrar y también en la de atreverse a emprender.

Al final, todo se reduce a una promesa sencilla pero inquebrantable: servir únicamente aquello que ellos mismos disfrutarían. Quizá ese sea el secreto de su éxito… y la mejor garantía de lo que está por venir.

