La pasta más divertida de Gran Canaria está en Moya Con dedicación y mucho mimo, Cristina cuenta cómo ha trasformado un hobbie que parte de sus raíces, en el negocio más colorido del pueblo grancanario, Arte y Sabor

Paula F. Rodríguez-Borlado Moya Martes, 28 de octubre 2025, 23:19

Entre las calles de Moya -Calle Padre Claret, 34- , Cristina encontró un lugar para poder desarrollar su hobby y convertirlo en el negocio que es a día de hoy. Con raíces italianas, ella creció entre el olor a harina y pasta recién hecha, ya que todas sus técnicas y conocimientos sobre este sector los aprendió de su madre y su abuela, quienes llenaban su casa familiar de ricas comidas dónde siempre predominaba la frescura de los productos y el amor con el que se cocinaban.

El amor la llevó a vivir en Brasil durante muchos años, dónde nació su hija y, fue precisamente por ella, que decidió seguirla cuando se mudó a la isla hace seis años. Comenzó haciéndolo como un hobby, para reuniones con amigos y comidas en casa, pero pronto la animarían a que abriese su propio negocio de pasta fresca y se ganase la vida con ello. De este modo, en Moya hace tres años que tuvieron la inmensa suerte de contar con los productos de Cristina y su maravilloso talento de convertir algo tan simple en arte.

Desde el momento en el que abrió, su cabeza no ha hecho más que dar rienda suelta a su creatividad. Entre sus elaboraciones más demandadas se encuentra la pasta de colores, que no es otra cosa que la misma elaborada con verduras, de esta manera adquieren un colorante de manera natural, sin ningún tipo de químicos ni conservantes.

Pasta de diferentes colores elaboradas con frutas y verduras. Cober

Los tipos de pasta que trabaja son muy variados y va desde tallarines o espaguetis a farfalle, raviolis, rondeles y también canelones. Algunos solo puede tenerlos frescos, como pasa con los espaguetis y el resto pueden secarse o congelarse según sus necesidades.

La pasta rellena es otro de sus tesoros más preciados y una de las más vendidas a diario. Sus diseños son de lo más variopintos y todos hechos a mano por Cristina, quien experimenta y los decora con flores o cualquier otro dibujo. Incluso, ha llegado a hacer pasta con forma de rosa para una boda, sin moldes, todas hechas de una en una y por lo tanto, cada una con una forma diferente y especial.

La pasta rellena se puede encontrar de muchos sabores y formas, entre ellas calabaza, almendra y queso, bacalao, carne, mozzarella con albahaca, cuatro quesos o secreto ibérico. Además ha llegado a incorporar una de ellas sin harina, llamada orecchiette, compuesta solo con sémola y agua, sin huevo. Todas elaboradas con harina italiana.

Forma y diseños de la pasta rellena. Cober

Asimismo, desde Arte y Sabor , ponen a disposición del cliente poder acompañar cualquier tipo de pasta con una salsa, también artesanal y hecha por Cristina. Estas, no pueden ser más variadas en sabores como tomate natural, boloñesa, setas, pesto, bechamel, gorgonzola o tomate cherry confitado con ajo, aceite y hierbas.

Las harinas con las que se elabora la pasta son directamente traídas desde Italia, en este caso bajas en gluten haciéndolas así más ligeras y facilitando su digestión. También disponen de opciones sin gluten con una harina de garbanzo y huevo.

Siempre buscando la frescura, para ello, todas las frutas y verduras que necesitan para añadirle a las salsas y a la propia pasta, son de kilómetro 0, locales de los mercados grancanarios.

Para poder acercarnos un poco más a su día a día, Cristina ha querido explicar como es el proceso de elaboración que para ella ya se ha vuelto en su cotidianidad. «No es nada demasiado difícil pero es verdad que si necesitas dedicar tiempo y paciencia porque algunas elaboraciones pueden llevarte hasta un día entero», confiesa. La elaboración de cada pasta es a mano y con ingredientes naturales como verduras y frutas por lo que las materias primas deben tratarse antes de añadirlas.

En el caso del pimiento, se debe asar lo primero al horno, sin piel y triturado con huevo y harina, igual es en el caso de la espinaca, que después debe ser escurrida al máximo antes de ser mezclada con los mismos ingredientes que en el caso anterior. La calabaza debe seguir el mismo proceso de cocción y luego cocinarla a fuego lento para eliminar la humedad restante. En el caso del tuno (higo chumbo) debe ser colado para quitarle las pepitas.

Aunque el talento de nuestra protagonista no queda aquí, también elabora postres y tartas, ya sea en pequeñas porciones en su tienda o por encargo. Entre algunas de ellas se encuentra la crema de frutas (las cuales no llevan ningún tipo de azúcar añadida, sólo la natural que le da la fruta) y tartas de diferentes sabores (fresa, cereza, frutos rojos, vainilla, tiramisú). Todas estas opciones dulces también están disponibles en formato catering para bodas, cumpleaños y eventos, al igual que toda su pasta.

Postres de mango y chocolate. Cober

Y pese que lo ideal para disfrutar del sabor tan único de este arte es hacerlo de manera fresca, también lo vende mediante platos listos para comer. «Algunos de mis clientes habituales y sobre todo vecinos del pueblo lo que hacen es llamarme cuando salen del trabajo en la capital y decirme lo que quieren que les prepare para recogerlo en cuanto lleguen a Moya». Principalmente encargos que se realizan vía teléfono o WhatsApp.

Ampliar Cristina en la barra de su tienda-taller con todos sus productos de pasta artesanal. Cober

Pese a que ahora solo dispone de un pequeño local en el que la cocina solo le permite trabajar a ella sola, no descarta en un futuro poder avanzar y ampliar su negocio, sobre todo, para cuando tenga encargos y servicios de catering.

Unos valores y tradición italiana que Cristina ha luchado por traer a este pueblo de Gran Canaria y ganarse así el corazón de todos los que la conocen gracias a su cercanía y cariño por el detalle.