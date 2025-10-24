Los gemelos de 'Dilo con Arroz by de Ramón' conquistan Panamá de la mano de Domingo Alonso Group La empresa canaria Domingo Alonso Group celebró la apertura de su sede en Panamá con una cena inolvidable firmada por los gemelos de Ramón, quienes cocinaron más de veinte arroces para más de 150 invitados de la sociedad panameña

Pocas veces un arroz ha viajado tan lejos para contar una historia. Desde Gran Canaria hasta Panamá, aterrizaron con la determinación y la filosofía de Domingo Alonso Group, quienes saben que el sabor también puede ser embajador de una tierra.

Alejandro y Javier de Ramón —los gemelos detrás de Dilo con Arroz by De Ramón— cruzaron el Atlántico para ponerle acento a una noche histórica: la inauguración de Domingo Alonso Group como nuevo importador oficial de Volswagen en Panamá, un nuevo capítulo en la expansión internacional del grupo líder automovilístico canario.

Una noche con aroma a éxito

El encuentro fue multitudinario. Más de 150 invitados se dieron cita para brindar por la llegada del grupo a Panamá: empresarios, prensa local, representantes institucionales y hasta el cónsul de España en el país. La velada prometía espectáculo, y no defraudó.

Domingo Alonso Group se encargó de cada detalle: un montaje impecable, luces, proyecciones, música en directo y, como broche, una experiencia gastronómica que nadie esperaba. Porque, ¿qué mejor manera de celebrar una expansión canaria que con talento canario?

Y ahí estaban ellos: los gemelos De Ramón —los mismos que en su catering con base en Gran Canaria se han hecho virales por sus arroces en directo— desplegaron en Panamá su arte con más de veinte arroces diferentes, incluyendo la clásica paella valenciana y adaptándose a ingredientes localessin renunciar a su esencia: «Respetar el producto, mimar el punto y emocionar con el sabor».

De Gran Canaria al resto del mundo

«Fue una locura preciosa», cuentan los gemelos. Llevaron parte de su mise en place desde la isla y encontraron en Panamá el resto: pescados, mariscos y productos frescos con los que lograron replicar el sabor de sus arroces más celebrados: a banda, ibérico y secreto.

«El público panameño fue muy cálido. Cuando vieron las paelleras alineadas y el humo perfumado de azafrán, se acercaban como si fuera un espectáculo», recuerdan entre risas. Y lo fue.

En medio de una noche de gala y networking, los arroces se convirtieron en el corazón de la velada. Aplausos, fotos, brindis. «Fue un orgullo que una empresa tan grande como Domingo Alonso Group piense en nosotros para un evento así. Es una forma de llevar lo que hacemos cada día en las Islas Canarias al otro lado del mundo», confiesan los hermanos.

Un acierto más de Domingo Alonso Group

El grupo automovilístico, con más de 90 años de historia, quiso que su desembarco en Panamá no solo hablara de motores, sino también de identidad. De raíz. De otra forma de hacer las cosas.

Una decisión que se tradujo en aplausos, titulares y una conexión instantánea con el público local, porque el arroz, cuando se cocina con alma, no entiende de fronteras.

Panamá se rindió esa noche ante dos cocineros canarios que han hecho del arroz su bandera. Y Gran Canaria, desde la distancia, celebró con ellos una nueva conquista: la de demostrar que desde una isla pequeña se pueden cocinar sueños gigantes.

«Dilo con Arroz» ya lo hizo y Domingo Alonso Group que volvió a apostar en lo que creen: los grandes viajes se celebran siempre con el mejor sabor.