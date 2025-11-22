Costumbrismo en Canarias a finales del XIX (XVI) Gran Canaria

Mario Hernández Bueno Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:11 Compartir

Desde San Mateo se dirigen a Telde evitando subir con el caballo a Tenteniguada. Bajan hacia Santa Brígida y se adentraron por senderos que atravesaban radiantes viñedos: «…y el campo más fascinante que haya visto en Canarias. Pasamos por delante de toda clase de casas señoriales, construidas sobre verdes lomas, valles y cumbres cercanas y lejanas. Algunas estaban pintadas de colores tan alegres como la vegetación y las flores que las circundaban. Otras, en cambio, hablaban de sólidas riquezas, palaciegas mansiones de piedra que bien podían permitirse prescindir de adornos externos».

Alcanzan Jinámar, ya están en tierras teldenses avistando su núcleo urbano, del que también Mr. Edwardes regala más loas y Pancho las remata revelando que: «Ah, no hay lugar en el mundo que pueda competir con Telde por sus naranjas».

Lavando la ropa en Telde MHB

Y efectivamente, el inglés escribió que: «Durante nuestro breve recorrido a través del sólido puente de lava que cruza el río, y por los exuberantes naranjales de las afueras, plantaciones de cochinilla y jardines ribeteados por blancas azucenas y rojos geranios, resultaba francamente imposible no admirar el buen gusto de los primitivos colonos», y anota algunos datos históricos: «El asentamiento -escribe- fue fundado y posteriormente poblado por un grupo de nobles aventureros que acompañaron a Pedro de Vera en la culminación de la conquista iniciada por Rejón.

Ampliar Una de las calles principales de Telde MHB

Las haciendas en tono a la ciudad, al igual que las mansiones de su casco, aún exhiben imponentes blasones, algunos de los cuales ha sobrevivido a las familias a las que pertenecieron, aunque otros no.

Ampliar Uno de los actos religiosos en Telde MHB

Hoy en día, sin embargo, Telde no está poblada exclusivamente por aristócratas. Desde sus agujeros en las rocas, un número de muchachas trogloditas cantaban tan animadamente como los gorriones en las palmeras al otro lado del camino. Nos tropezamos con mujeres de rudo aspecto con cigarros pegados a los labios y montando burritos que cargaban recién cortadas judías y flores.

Ampliar Telde a principios del siglo XX MHB

Algunos hombres en Telde lucen una prenda que, según parece, no goza del favor de los aristócratas. Consiste en un original blusón de cáñamo ribeteado con adornos de color negro». Y como era costumbre, Mr. Edwardes no se sustrajo a hablar de la belleza de las mujeres: «Se dice que (…) son bellas, mas ¿hay algún pueblo aquí donde no lo sean? Fui presentado a una joven dama que tenía fama de ser muy simpática. Ella, sin embargo, sentada como estaba en el borde de su silla, las manos firmemente recogidas en el regazo, mantuvo todo el tiempo los ojos bajos, alzándolos solamente cada vez que decía: «Sí, señor» a mis observaciones, con lo cual, no pude juzgar su rostro ni su carácter».

Una calle del Telde antiguo MHB

La estancia en Telde fue corta y como estaban a tres leguas de Las Palmas de G.C. cabalgó durante dos, pero ya en la oscuridad. «La carretera es de primera clase, aunque por supuesto no se halla iluminada por farolas. En algunos tramos donde bordea la costa, el resplandor de los blancos rompientes lograba iluminarme. La carretera atraviesa los acantilados mediante un túnel de cien yardas de largo, en cuya mitad cuelga un farol. Durante el resto del trayecto la sombra de los salientes riscos tornaba la oscuridad aún más opaca. Por fin aparecieron las luces de la capital y nuestro largo día tocó a su fin.

Ampliar Acto religioso en San Gregorio de Telde MHB

A la mañana siguiente el SS. Opobo hizo su entrada en el puerto, frustrando aí mis planes para otra excursión al interior. Pancho se presentó temprano en el hotel, preparado y resuelto. El dueño del caballo andaluz, sin embargo, creyó que el pobre animal había hecho suficiente esfuerzo como para dos o tres días y muy sabiamente lo dejó en el establo.

Zarpamos de Gran Canaria por la noche, y al día siguiente de Santa Cruz de Tenerife. Nuestra despedida del Pico fue prolongada. Hora tras hora fuimos contemplándolo desde la cubierta, y no fue hasta bien entrada la tarde, ocho horas después de abandonar la isla, que el rosado como se desvaneció completamente de nuestra vista».

El libro Excursiones y estudios en las Islas Canarias fue escrito por Charles Edwardes y publicado, en Inglaterra, por la editorial Fisher Unwin. Está traducido por Pedro Arbona Ponce, prologado por Nicolás González Lemus y editado, en español, por Ediciones del Cabildo Insular de Gran Canaria.

Al final del libro Mr. Edwardes añade un apéndice a modo de guía para el viajero con los siguientes apartados: «Comunicaciones», que informa sobre los vapores que llegan o pasan por las dos islas principales, así como las comunicaciones entre las islas.

«Alojamiento». Ofrece una pequeña guía de hoteles en los principales núcleos urbanos, así como las tarifas de ciertos establecimientos. Nada habla de restoranes.

«Carreteras». Informa del mal estado de las pocas que cubren los más importantes trayectos en Gran Canaria y Tenerife.

«Caballos». Facilita datos de donde contratarlos en los principales núcleos urbanos.

«Guías», Advierte de la necesidad de contratar uno, pues conocen los caminos y los alojamientos. Además recoge otros apartados, como «Idioma», «Clima» y «Caza»