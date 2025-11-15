Costumbrismo en Canarias a finales del XIX (XV) Gran Canaria

Mario Hernández Bueno Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:54 Compartir

La Atalaya de Santa Brígida fue otro de los puntos de interés para los viajeros curiosos. Y no tanto por su singular alfarería, sino por la carga antropológica. Y así lo describe Mr. Edwardes: «El nombre de 'villa' quizá sea demasiado halagador para este lugar. 'Colmena' sería más apropiado, ya que se trata de un ingente número de cuevas practicadas en la vertical faz de un aislado risco de piedra arenosa, que va a caer sobre una cañada por la que discurre un riachuelo. La Atalaya es el Burslem de Gran Canaria. Cada cueva contiene los primitivos utensilios para la manufactura de la alfarería isleña.

Ampliar Grupo de mujeres de La Atalaya MHB

Hombres, mujeres y niños, ligeramente vestidos, se agachan bajo el sol que calienta las entradas a sus moradas y manipulan el barro con rapidez y destreza. Pancho me confirmó la extendida opinión acerca de los habitantes de La Atalaya. Carecen de moralidad y viven como animales. La Iglesia no interfiere en sus asuntos …para ellos el cura de Santa Brígida es como si no existiera. Los chiquillos desnudos se revolcaban ante la mirada de sus madres, y las ya crecidas muchachas, que abandonaban sus tareas para seguirnos, observarnos y reírse de nosotros, iban ataviadas con la menor cantidad de ropa posible. Incluso las matronas de la comunidad, gruesas mujeres morenas, lucían faldas que exhibían sus desnudas piernas, espectáculo que haría estremecer a nuestro Lord Chambelán. Pero tampoco la vida al aire libre había dotado a todos de una vigorosa salud. Las deformidades y las enfermedades parecían castigarles.

Este curioso asentamiento humano es tan antiguo que es probable que sus hombres y mujeres sean los únicos en toda la isla que perpetúan la sangre de los aborígenes grancanarios. Sosa, al escribir en 1678, dice que los nativos poseían la habilidad de fabricar vasijas de barro sin emplear molde, torno o cualquier clase de instrumento, y que esas vasijas eran de uso común en todos los pueblos.

Ampliar Alfareras de La Atalaya MHB

La Atalaya, en consecuencia, mantiene dicha reputación. Después de permanecer sentado unos minutos junto a la cueva de una habilidosa anciana, contemplándola mientras cogía la blanda arcilla con las manos, la separaba y la trabajaba, para al cabo de dos o tres minutos ofrecerme una tosca, aunque bien formada tinaja decorada con intrincadas incisiones, todo ello producto exclusivo de sus dedos; y después de observar con detenimiento los rasgos de la multitud que se congregó en torno nuestro, sus anchas mandíbulas, grandes ojos de un color avellana más pálido que el de los españoles, y sus modales agrestes y espontáneos, entonces fue cuando me convencí de que en este lugar había todavía sangre aborigen. Esto parece bastante probable. Los civilizados habitantes de las poblaciones adyacentes antes se casarían con una negra que con una mujer de La Atalaya, por lo que desde tiempo inmemorial las gentes de esta localidad han cohabitado entre ellos».

Sin embargo, pasan luego a la villa de Santa Brígida y su opinión cambia radicalmente: «…recorrimos una encantadora avenida de esbeltas palmeras y, al poco rato, entrábamos en el pueblo, más notable por la belleza de su valle que por cualquier circunstancia histórica o arqueológica. En la vecindad se encuentra el más grande depósito de agua que haya visto en las tres islas. Se trata, de hecho, de un estanque, y la exuberante vegetación a su alrededor muestra lo que el agua es capaz de lograr aquí».

Dejan atrás las «blancas fábricas de tabaco y la Iglesia» y continúan la expedición hasta San Mateo, en donde piensan desayunar y descansar. No lo dice, y eso parece extraño, donde habían pasado la noche; sin embargo, aborda el tema del hospedaje en esta nueva etapa y se lamenta de que no había pensiones. Pero Pancho solucionará el problema aunque de una forma curiosa e, indubitadamente, revelará su otra debilidad, mujeriego.

En esta entrega he querido aunar diversos párrafos y copiarlos en lugar de modificarlos y hacer una malgama pues las descripciones y estilo del autor son difíciles de mejorar. Así que ahí va lo que aconteció con el acomodo en San Mateo: «Pancho tenía una tía y una prima en San Mateo, y en vista de que el pueblo carecía de fonda, nos dirigimos a casa de sus parientes. Estas damas nos recibieron con cierta temerosa reserva, sin duda debida a la reputación aventurera de mi guía. Pancho, sin embargo, era todo entusiasmo y habría besado a su prima más de una vez, si ésta no lo hubiera apartado bruscamente. Conmigo, en cambio, esta buena gente fue en extremo hospitalaria. La comida del hotel que cargaba el caballo fue complementada con lo que ellas tenían en casa. Con ojos expectantes, ambas damas se sentaron para verme comer. Pancho estuvo a punto de propasarse y unírseme a la mesa, mas las indignadas protestas de sus familiares lograron contenerlo».

Ampliar Trabajadores en el casco urbano de San Mateo MHB

No se entusiasmó con San Mateo. Aparte de la iglesia no vio edificios de interés: «Aquel día nos encontramos el templo engalanado (…). El pasillo se hallaba sembrado de ramas y lindas muchachas arrodilladas o sentadas, fabricando coronas y ramos (…). El cura estaba también allí, sólo con las jóvenes y una talla de la Virgen de tamaño natural, vestida de azul y cubierta por un blanco velo de gasa, que levantó reverentemente para que yo pudiera ver sus facciones. Mayo es el mes de las flores. (Sin embargo aquí comete el inglés un lapsus, pues al contemplar los viñedos de El Monte dijo que estaban en junio).

Ampliar Calle principal y al fondo la iglesia de San Mateo MHB

Gracias a Pancho, el sacerdote y sus atractivas ayudantes me acogieron como no lo hubieran hecho con un protestante. En voz baja explicó al entusiasmado clérigo que como yo preguntaba por la iglesia siempre que atravesábamos un pueblo, y que como había quedado tan decepcionado al enterarme que La Atalaya carecía de templo, por todo ello tenía que ser católico. Ni el sacerdote ni las muchachas rebatieron el argumento, tratándome con extremada cortesía, sin pensar en las consecuencias, el párroco pidió a la más hermosa de las muchachas (a quien imprudentemente calificó de esta manera ante las demás) que me regalara una flor perfumada para que la llevase en el recuerdo. La chica que ciertamente era bella, se sonrojó, sonrió y obedeció a su maestro espiritual, aunque al no ponernos de acuerdo, ella y yo, acerca de cual de las flores presentes era la más fragrante, el asunto se prolongó un rato. Luego, después de desearme devotamente un próspero viaje, me dijeron adiós. Volví a montar el caballo y, mientras salíamos ligeros de San Mateo, Pancho me reveló lo que él pensaba de los sacerdotes en general, y del cura de San Mateo en particular. A no ser que hubiera exagerado, temo que la más bella de las muchachas de la iglesia se haya encontrado en peligro en ocasiones anteriores».