El chupito de la casa

Recuerdo aquellos bares y restaurantes de la capital, lugares tradicionales, camareros con pantalón negro y camisa blanca fina, y lo de fina no por la calidad de la tela, sino porque dejaba ver hasta los poros del pecho del camarero. Comanderos de papel con manchas de grasa y sacacorchos en el cinturón del pantalón cual vaquero del oeste americano.

Los domingos las familias salían a comer, con las mejores galas, te repeinaban y te ponían ese jersey que picaba tanto en el cuello. Salíamos a los bares y restaurantes más emblemáticos de la capital por entonces, que no eran muchos comparado con hoy en día. Cuando nos sentábamos a comer en esos restaurantes ruidosos, podías contemplar a todas las familias reunidas, había comuniones, cumpleaños y demás celebraciones.

Se almorzaba muy bien, aunque las cartas y los menús en todos ellos no variaban mucho y cuando íbamos finalizando con el postre el camarero solía invitar a tus padres a un chupito de la casa, lo recuerdo perfectamente porque en casi todos era siempre el mismo, chupito con sabor a manzana verde, plátano, café o mora sin alcohol.

Hoy todo esto de las «invitaciones» ha cambiado. Para empezar esas marcas de licores casi inexistentes en las barras de hoy, costaban lo que viene siendo el equivalente a dos euros, tres a lo sumo. Y por otra parte no me imagino a nadie dar saltos de alegría porque le invites a un licor de menta. En las contra barras lo que podemos encontrar dista mucho de los precios de antaño, marcas de amaretos, cremas, orujos y otros espirituosos que conocemos, alcanzan un coste de media de unos quince euros y sacarías unos quince o veinte tragos a lo sumo. El famoso «chupito de la casa» hoy no existe y es normal, teniendo en cuenta los costes que se asumen en esos licores.

A veces me da la impresión que lo del chupito o licor de la casa es un imperativo al que los camareros estamos obligados a invitar, bien porque el cliente te dice que se ha gastado una considerable suma en la factura (que hay que tener en cuenta que se lo ha comido, bebido y disfrutado) o porque es una celebración o simplemente como ocurre en la mayoría de los casos porque se asume que debe ser así.

Ahora bien, tenga en consideración que no podemos invitar a todas las mesas que se sientan a comer, ya que no es sólo su mesa el que lo solicita, es que hay muchas más con los mismos argumentos que usted. Y aunque, sin embargo, reconozco que es agradable que el camarero tenga por cortesía invitar a esos licores, no siempre es posible llevar a cabo tal gesto.

Por otra parte, no me imagino a ninguna persona saliendo de una tienda de ropa, o unos grandes almacenes, diciendo al dependiente que le regale un par de medias o unos calcetines porque se ha gastado en su tienda mucho dinero en un bolso o un par de zapatos. O porque es la tercera vez que acude a las rebajas de su establecimiento, pero como suele pasar en muchas ocasiones la restauración se entiende como sumisa a los antojos, deseos o exigencias del consumidor.

Para mí, que soy el que te sirve, la invitación va mucho más allá de lo que te hayas gastado, si mucho o poco, al igual que la propina, se produce cuando la relación cliente/camarero ha sido agradable, educada y cordial (cosa que no siempre ocurre), cuando queremos agradecer a esa mesa que nos haya elegido nuevamente para pasar un buen rato con su pareja, familia o amigos.

O también porque no hemos dado el servicio adecuado que consideramos tenía que haberse realizado. En cualquiera de los casos es una opción que no siempre depende del camarero y muchas veces se le coloca en una situación comprometida, algo que el cliente no tiene en cuenta. De igual forma ante el vicio de pedir esta la virtud de no dar.