Recomendador de estrellas Michelin: dónde puedes comer según dónde estés
Encuentra tus restaurantes favoritos, los pueblos que quieras visitar (por si tienen estrellas cerca) o deja que el azar haga el trabajo por ti
Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:41
Para gustos, opciones gastronómicas. Con esta herramienta puedes ubicar y listar todos los restaurantes Michelin de España (306 con estrella y 204 Bib Gourmand), incluidas las últimas incorporaciones anunciadas para 2026.
Cómo utilizarlo
-
1
Si sabes dónde vas o el restaurante que te interesa, escribe en la caja de búsqueda o utiliza la función aleatoria para dejarte sorprender.
-
2
Una vez en el mapa, podrás filtrar por la distancia. ¿Cuánto te quieres mover para ir comer?
-
3
Más abajo encontrarás todas las opciones disponibles y dos filtros (por tipo de restaurante y por precio) para que decidas tu mejor opción.
Esta herramienta dispone de información de todos los restaurantes con estrella o Bib Gourmand anunciados por la guía Michelin para 2026. Incluye las últimas 25 incorporaciones a la lista y los cinco restaurantes que consiguieron una segunda estrella. En esta última edición de la gala no hubo ningún establecimiento que se sumase al club de 16 tres estrellas Michelin.
Créditos
-
Desarrollo Carlos Muñoz
-
Diseño Álex Sánchez
-
Coordinación Sara I. Belled