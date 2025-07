Maximilian's: el clásico de Meloneras que sigue conquistando con cocina mediterránea

Jueves, 10 de julio 2025, 13:48 Compartir

Pasear al caer la tarde por el bulevar marítimo que une Maspalomas con Meloneras es uno de esos placeres que no pasan de moda. La brisa, el rumor suave del océano, las terrazas animadas y la silueta del Faro como testigo constante del paseo. En ese entorno privilegiado se encuentra Maximilian's, un restaurante que ha sabido ganarse, con discreción y constancia, un lugar entre los imprescindibles del sur de Gran Canaria. En 2025, más de quince años después de abrir sus puertas, sigue ofreciendo a sus visitantes una experiencia única.

Maximilian's no busca destacar con artificios, sino convencer desde la autenticidad. Su terraza amplia y elegante, con vistas al mar, ofrece un ambiente cuidado, sereno y acogedor, perfecto para disfrutar sin prisas. Manteles blancos, luz cálida, un equipo atento y una carta que respira tradición mediterránea con acento italiano. En su menú de este año destacan propuestas como el Risotto al Frutti di Mare, que concentra todo el sabor del mar; el Carpaccio di Salmone, tan fresco como elegante; o un Ossobuco alla Milanese que respeta la tradición con una cocción impecable. La pasta fresca y las pizzas de masa fina —preparadas con ingredientes seleccionados— siguen siendo el corazón de la casa, acompañadas por entrantes variados, ensaladas y una cuidada selección de pescados del día.

Ampliar Carpaccio di Salmone. C7

Ampliar Pizza Frutti di Mare. C7

La carta ha incorporado nuevas opciones vegetarianas, pensadas con el mismo cuidado que el resto de la propuesta. Todo ello maridado con una selección de vinos que se renueva cada temporada: etiquetas canarias, referencias italianas por regiones, y algunas joyas nacionales, además de un espléndido champagne para quienes prefieren las burbujas. El equipo de sala, amable y bien formado, sabe orientar con discreción y acierto, haciendo que cada visita sea una experiencia completa.

El momento del postre merece mención aparte. El tiramisú casero mantiene su lugar de honor, pero le acompañan otras opciones como la Panna cotta o un estupendo sorbete de limón, refrescante y perfumado, ideal para cerrar la cena con ligereza. El café italiano Illy, como no podía ser de otro modo, es intenso, aromático y reconfortante. El broche ideal para alargar la sobremesa y dejarse llevar por el sonido del mar.

Uno de los rasgos más valorados de Maximilian's es su forma de entender el servicio. No se trata solo de eficiencia, sino de un trato sincero, cercano y respetuoso. Es esa calidez silenciosa la que explica por qué tantos visitantes repiten año tras año, algunos incluso reservando mesa antes de llegar a la isla.

Además, el restaurante ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia. Su carta digital es clara y cómoda, la gestión de reservas online funciona con fluidez, y sus redes sociales permiten seguir sus novedades, recomendaciones o platos fuera de carta. También ha potenciado la organización de eventos privados —como celebraciones familiares o cenas de empresa— con menús personalizados y un espacio versátil que se adapta a cada ocasión.

En una zona con una oferta tan amplia como Meloneras, no es fácil destacar. Pero Maximilian's lo consigue a su manera: con constancia, con calidad, y con una propuesta que no necesita exageraciones para dejar huella. Es uno de esos lugares a los que uno vuelve con gusto, porque sabe que allí encontrará algo que no siempre es fácil de encontrar: una cocina sincera, un entorno cuidado y la serenidad de una velada junto al mar.