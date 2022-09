El pez que bebía en porrón

A Juanita le gustaban las visitas, comer fideos y beber en porrón. Si ella hubiera sido una señora normal y corriente de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) sus gustos no habrían sorprendido a nadie, pero Juanita era una carpa enana, un pececito rojo de apenas 12 centímetros de longitud. En algún momento de los años 40 llegó, junto con otros peces y miles de litros de agua del pantano de Foix, a una alberca ubicada en la finca vilanovense de Mas Carolina. La vida de Juanita fue un afortunado cúmulo de casualidades, porque bien pudo no haber llegado nunca a aquel estanque. O haberse escurrido durante el riego de la finca, que es para lo que se utilizaba el agua de la balsa. O no haberse encontrado nunca con la persona capaz de detectar sus prometedoras habilidades.

El azar reunió a aquella pequeña carpa con Francesc Roig Toqués (1921-2008), habitante de Mas Carolina y apasionado del mundo acuático. Carpintero de ribera, constructor de maquetas de barcos y experto en historia naval, Roig Toqués fue además un hombre con gran capacidad de observación y una infinita curiosidad. Por eso un día se fijó en que, cuando llovía, uno de los peces del estanque se asomaba para beber las gotas que caían sobre la superficie del agua. También parecía amistoso, ya que se solía acercar cuando le observaba. Francesc cogió la punta de un porrón roto, echó agua dentro y la hizo caer junto a donde nadaba aquel curioso pececillo. Tras más de un año de pruebas, esfuerzos y paciencia consiguió no sólo que la carpa saliera a beber aquel chorrillo a gallete, sino también que comiera lo que él le daba con una cucharita en miniatura.

Poseedor de una importante colección de objetos navales, don Francesc Roig había decidido en 1946 abrir un Museo de Curiosidades Marítimas en su propio domicilio particular. Gracias al reclamo de la carpa amaestrada el museo vivió a partir de 1954 (año en que se descubrió aquel prodigio animal) un aluvión de visitas nacionales e internacionales. Uno de los primeros reportajes de prensa que protagonizó fue el dedicado por la revista Destino en diciembre del 54, donde se explicó que Roig llamaba al pez con un silbato. «Una vez en presencia de su dueño saca la cabeza fuera del agua y abre la boca con la misma disciplina con la que los elefantes del zoológico esperan las zanahorias».

Museo de Curiosidades Marineras. / F. Roig Toqués

Ante la admiración de los visitantes Juanita (así bautizada por Roig Toqués) comía un poquito de arroz o fideos cocidos, una pizca de grasa de jamón, corteza de melón e incluso miguitas de turrón de Jijona. Para terminar el menú bebía agua de un porrón diminuto. Su fama creció tanto que llegó a ser utilizada como reclamo publicitario por la marca de fideos «La Teresita» y Roig llegó a un acuerdo de patrocinio con Martini.

A Juanita le salió una rival en el lago de Banyoles, una carpa cuyo único mérito era ser tragona. Igual que la moza de la canción, Ramona era la más gorda de su pueblo y sus propietarios la anunciaban como un pez fenómeno con más de 60 años de edad y 15 kilos de peso. «Come cacahuetes con cáscara», decía el cartel de Banyoles. La pobre Ramona murió, no se sabe si de un atracón, y está ahora disecada y expuesta en un bar de esta localidad gerundense. Poco pudo hacer en vida frente a las fabulosas habilidades de Juanita y el atractivo extra del museo de Roig, que fueron protagonistas del NO-DO y aparecieron en periódicos de todo el mundo. Llegaron a ser admirados por turistas de 88 países, con cifras de 23.000 visitantes al año.

Francesc Roig Toqués murió el 20 de abril de 2008. Aunque su fallecimiento significó el cierre del museo de Mas Carolina, gran parte de su colección se puede seguir viendo en l'Espai Far, un espacio de exposiciones abierto en 2016 en el faro de San Cristóbal de Vilanova i la Geltrú. En el estanque familiar disfruta de su jubilación Juanita II, heredera de la carpa original y de todas sus circenses aptitudes. Ojalá le sigan dando turrón de Jijona.