El arte y la gastronomía maridan a la perfección

Emocionante, único, inigualable. Así fue el Encuentro de Arte y Gastronomía, ArtEnyesque, celebrado en diferentes puntos de Lanzarote y que sorprendió a los asistentes con ponencias, conciertos y catas de mucho nivel, algunas de ellas combinadas y otras en formato taller que fue muy didáctico para los privilegiados presentes.

Era la segunda edición de este evento que ya en su primer año logró marcar un punto de inflexión en esta materia en la isla, pues supone posicionarla en el mapa nacional como un destino de referencia donde combinar el arte y la gastronomía, abriendo la puerta al debate, la reflexión, el aprendizaje y el conocimiento.

Organizado por Jaime Puig y Fernando Núñez, y con el incondicional apoyo del Plan Cultural de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, ArtEnyesque supone un viaje sensorial en el imponente paisaje de la isla de Manrique y donde entran en juego escenarios tan icónicos como los Jameos del Agua, el Museo Internacional de Arte Contemporáneo del Castillo de San José o el Islote de la Fermina.

Este encuentro, con una duración de tres días llenos de actividades, empezó a lo grande con una soberbia ponencia de la historiadora del arte Clara G. Freyre de Andrade, que hizo un repaso por la presencia de la gastronomía en el arte en diferentes etapas históricas. Tras su aplaudida charla, uno de los grandes momentos del encuentro.

Ampliar Creación de chocolate de Ludovic Lamontagne.

«Pintura, música...chocolote» era el título, pero aquello fue mucho más. Compartiendo escenario y talento, la artista multidisciplinar Yolanda Verona, que pintó un lienzo; el maestro chocolatero Ludovic Lamontagne, que construyó una obra maestra de chocolate, desde cero y jugando con la técnica del atemperado; y en la parte musical David Ballesteros, que es el primer violín de la Orquesta Sinfónica de Londres y Javier Lanis, titular del Conservatorio Superior de Música de Canarias.

Esplendor artístico

Imagine esa combinación a la vez, con los cuatro protagonistas creando con la máxima concentración y con un público emocionado, donde hubo lágrimas, deleite y aplausos. Todo ello en el Castillo de San José, con el mar como mejor testigo y con la gastronomía y el arte monopolizando el ambiente. Único. Tras semejante experiencia, y en el mismo espacio, una cena que fue más bien una interpretación culinaria del arte y ejecutada por los chefs Orlando Ortega, Gonzalo Calzadilla, Begoña Frahija, Pedro García Curbelo y Germán Blanco. Era el cierre a una primera jornada de un nivel altísimo.

En el segundo día el nivel no bajó, ni mucho menos. En el Islote de la Fermina, un espacio donde nada puede salir mal, el fotógrafo José Salto dio una lección maestra de su disciplina adaptada a la gastronomía. Palabras mayores teniendo en cuenta que Salto ha trabajado con marcas como Adidas, Mahou, Toshiba, Hollister, Joselito o Tatel Restaurants. Con un carisma que impregnó la sala y una capacidad didáctica envidiable, el fotógrafo malagueño dejó una sensación muy positiva entre los presentes, que dejaron el espacio sin sillas libres.

Ampliar Cata de flores comestibles. C7

Una mesa redonda formada por periodistas, arquitectos y otros perfiles especializados debatieron sobre la mirada de la gastronomía como arte efímero, donde entre otros aspectos destacó el eterno debate que sigue aún generando controversia: ¿es o no es arte la gastronomía? Habrá que seguir destripándolo en la tercera edición.

La narradora Isabel Cabrera y el maestro quesero Isidoro Jiménez unieron su talento para hacer una cata de quesos maridada con el particular estilo de Cabrera a la hora de contar historias, todas con ese enfoque canario y donde la imaginación te hace volar con pasión, mientras una selección de espléndidos quesos hace el resto. Sirven, además, de aperitivo antes de visitar una de las grandes joyas de la isla, los Jameos del Agua, donde se disfrutó de un almuerzo en un entorno único y con un cherne, por cierto, muy bien preparado. Así es ArtEnyesque, lo mismo disfrutas de un concierto único que lo haces de un almuerzo en un escenario natural sin igual.

Ampliar Almuerzo en los Jameos del Agua. J.L.R.

El último plato del encuentro fue a cargo de Laura Carrera, doctora en Ingeniería Agrónoma, que es la propietaria de una empresa de éxito basada en flores comestibles. Fue ella la que organizó una sorprendente y dinámica cata de estas flores, con una sala llena y generando muchas sensaciones entre el entregado público, que no paró de probar una y otra flor, mientras Carrera impartía un máster exprés sobre la materia. No se me ocurre otra manera mejor de despedir ArtEnyesque, un encuentro único en una isla única, que la potencia y embellece más aún si cabe. ¿Que si es arte la gastronomía? Lo que está claro es que se puede hacer arte de ella, y gastronomía del arte. Y ArtEnyesque así lo ha demostrado.