Vinófilos, finalista en los IWC Industry Awards 2025 como Mejor Tienda Online de España

Vinófilos, la empresa canaria especializada en la distribución, formación y venta de vinos, ha sido seleccionada como finalista en la categoría «Mejor Tienda Online» de los IWC Industry Awards 2025 (International Wine Challenge), los galardones más reconocidos del sector del vino en España.

Los premios, que celebran su 10ª edición, distinguen el talento, la innovación y la profesionalidad de las personas y proyectos que marcan el pulso del vino español en ámbitos como la comunicación, la enología, la distribución, el enoturismo o la sostenibilidad.

La gala de entrega se celebrará el próximo 3 de noviembre de 2025 en la Real Casa de Correos (Madrid), con la participación de las principales figuras del mundo del vino nacional.

«Un reconocimiento que sabe a trabajo bien hecho»

«Para nosotros, estar entre los tres finalistas a Mejor Tienda Online de España es un orgullo enorme. Llevamos más de veinte años compartiendo vinos con alma desde Canarias, apostando por la cercanía, la formación y la confianza. Este reconocimiento demuestra que se puede hacer distribución y venta online desde las islas con la misma calidad y pasión que cualquier gran proyecto peninsular», afirma Iván Mario Reyes, director de Vinófilos.

Más que una tienda de vinos

Con presencia tanto B2B como B2C, Vinófilos combina su tienda online, su red de distribución profesional y su app móvil, ofreciendo una experiencia completa que une asesoramiento, formación y selección de bodegas con filosofía propia.

Desde su creación, la empresa ha representado a más de 200 productores nacionales e internacionales, incluyendo proyectos familiares, vinos de mínima intervención y marcas históricas como RIEDEL, líder mundial en cristalería para vino.

«Nuestro objetivo siempre ha sido el mismo: ayudar a disfrutar, entender y respetar el vino. No vendemos solo botellas, vendemos experiencias», añade Reyes.

Sobre los IWC Industry Awards

Los International Wine Challenge Industry Awards son una extensión del reconocido certamen internacional International Wine Challenge. En España, estos galardones premian cada año a los mejores profesionales del sector, desde sumilleres y comunicadores hasta bodegas, distribuidores y proyectos enológicos destacados.

En su 10ª edición, los premios rinden homenaje a una década de evolución y pasión por el vino español, destacando en esta ocasión a Pablo Álvarez (Tempos Vega Sicilia) con el galardón Toda una vida dedicada al vino.