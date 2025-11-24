Tarragona acogerá la Gala de los Soles Guía Repsol 2026 Bajo el lema 'Sigamos probando cosas nuevas', la ceremonia de entrega de galardones se celebrará el lunes 16 de febrero en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:45

Por primera vez, Catalunya será el punto de encuentro de la comunidad gastronómica española reunida cada año en torno a la Guía Repsol. La ciudad de Tarragona ha sido escogida para albergar la Gala en la que se desvelarán los galardonados de la edición de 2026, que tendrá lugar el lunes 16 de febrero en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona.

Así lo han anunciado hoy la Generalitat de Catalunya y Guía Repsol, junto con la Diputación de Tarragona y los ayuntamientos de Tarragona, Reus y Alcanar que son los tres municipios implicados en los actos que rodean a esta gran cita, cuyo objetivo es reconocer la labor y la trayectoria de los mejores restaurantes de España. El acuerdo celebra la buena gastronomía en todas sus vertientes, al incluir tanto a establecimientos con Soles y Recomendados como a Soletes.

Los días de celebración arrancarán en Reus el domingo 15 de febrero con una gran fiesta de bienvenida a los galardonados que servirá para «calentar motores» antes de la ceremonia de entrega del día siguiente. El lunes 16 de febrero, más de 200 cocineros y cocineras procedentes de toda España, así como personalidades, instituciones y medios acreditados, se darán cita en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona. La Gala, cuyo lema es 'Sigamos probando cosas nuevas', podrá seguirse también por streaming.

A las pocas semanas, será la localidad tarraconense de Alcanar, en las Terres de l'Ebre, la que tomará el relevo como sede de la entrega de los Soletes de primavera de 2026. Los Soletes son la calificación más joven de Guía Repsol, dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, su propuesta apetecible y el buen ambiente. Tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida en los que su principal pretensión es ser fieles a lo que les hace especiales y a los que todos queremos volver.

La región con más Soles Guía Repsol de España

Catalunya, que este año ha sido reconocida como Región Mundial de la Gastronomía 2025, es el territorio con un mayor número de restaurantes con Soles Guía Repsol en España. Suman un total de 114, de los cuales 13 están ubicados en la provincia de Tarragona. Cabe destacar que Catalunya encabeza también el número de establecimientos galardonados con la máxima distinción de 3 Soles, lo que la convierte en el máximo referente de excelencia de la hostelería nacional. Concretamente, la región tiene 9 restaurantes con Tres Soles, 29 con Dos Soles y 76 con Un Sol.

El anuncio de la nueva sede de la Gala de los Soles ha tenido lugar en la Sala del Sarcófago del pretorio romano de Tarragona. Al acto han asistido Miquel Sàmper, consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya; Cristina Lagé, directora general de Turismo de la Generalitat de Catalunya; Noemí Llauradó, presidenta de la Diputación de Tarragona; Enric Adell, presidente del Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona; Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona; Josep Baiges, regidor de Promoción Económica, Innovación, Conocimiento y Mercados del Ayuntamiento de Reus; Joan Roig, alcalde de Alcanar; María Ritter, directora de Guía Repsol y Javier Sancho, director del Complejo Industrial de Repsol en Tarragona.

Durante su intervención, el consejero de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, ha expresado su satisfacción por la elección de Tarragona como sede de la Gala: «La celebración, por primera vez, de la gala Guía Repsol 2026 en Cataluña es una muestra de que la Región Mundial de la Gastronomía nos dejará un legado que consolidará nuestro liderazgo gastronómico. Catalunya es una región ampliamente reconocida, sostenida por un colectivo de cocineros y cocineras que, con talento, innovación y un profundo respeto por la tradición, han situado nuestro país como una referencia internacional. La gastronomía es expresión de cultura, de identidad y de proyección de país, y seguirá siendo un pilar estratégico para el futuro de Catalunya».

En la presentación han participado los Tres Soles veteranos Nandu Jubany ('Can Jubany') y Eduard Xatruch ('Disfrutar'), que han estado rodeados de otros cocineros y cocineras reconocidos por la Guía Repsol. Además, la directora de Guía Repsol María Ritter ha dado paso a un vídeo protagonizado por otros cocineros catalanes con Tres Soles, como Joan Roca, Jordi Roca y Los Hermanos Torres, que han querido sumarse al evento. «Catalunya es la comunidad con más Soles. Aquí hay chefs que son un referente en el mundo. Aquí el compromiso con el territorio y la innovación son denominador común», ha indicado Ritter. «Es natural que Catalunya y Guía Repsol nos uniéramos para celebrar el talento en las cocinas. Y no podía haber mejor anfitrión que la provincia de Tarragona, con su espectacular producto del Mediterráneo y del Delta del Ebro, con sus variadas D.O y sus involucrados cocineros, para acoger los Soles 2026».

Por su parte, Noemí Llauradó, presidenta de la Diputación de Tarragona ha subrayado que «la gala Guía Repsol 2026 representa una gran oportunidad para mostrarnos como territorio destacado en el aspecto gastronómico, por la cantidad, calidad y diversidad de productos agroalimentarios y de establecimientos de restauración en nuestra demarcación, lo que nos convierte en una potencia gastronómica de primer orden. En la Diputación de Tarragona, promovemos este gran activo como elemento indisociable de las marcas turísticas Costa Daurada y Terres de l'Ebre. La colaboración de la Diputación de Tarragona en la gala Repsol es una nueva muestra de nuestro apoyo a este ámbito tan estratégico».

Javier Sancho, director del Complejo Industrial de Repsol en Tarragona: «En el Camp de Tarragona, el turismo y la industria petroquímica se complementan y se refuerzan, y esta apuesta dual se ha consolidado como un modelo de éxito que da solidez a la economía del territorio. En Repsol creemos en este potencial compartido y, con iniciativas como la Gala de los Soles Guía Repsol, unimos industria, instituciones y gastronomía para proyectar el Camp de Tarragona con una mirada moderna e inspiradora».

«Tarragona es una ciudad con una identidad gastronómica única, heredera de un legado que viene de muy lejos -ha señalado por su parte Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona-. Ya los romanos convirtieron este territorio en un centro de cultura, comercio y buen gusto, y hoy seguimos proyectando esa tradición a través de nuestros productos, nuestros restauradores y la creatividad que define la cocina local».

El teniente de alcaldesa de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento del Ayuntamiento de Reus, Josep Baiges, ha destacado que «para la ciudad es un orgullo acoger el acto previo a la Gala Soles Guía Repsol, dado que son un reconocimiento a nuestra identidad culinaria, al talento de los profesionales que han hecho de la gastronomía un motor de desarrollo económico y de proyección de ciudad, así como a los productos de proximidad y de calidad que son los que dan autenticidad a nuestra cocina».

Por último, Joan Roig, alcalde de Alcanar, ha reconocido que «para Alcanar es un honor acoger la entrega de los Soletes de Primavera 2026. Se trata de un reconocimiento que pone el foco en la gastronomía real, la que forma parte de la vida cotidiana y da identidad a los territorios. La distinción Soletes tiene un valor especial porque democratiza el mapa gastronómico y reivindica aquellos lugares que hacen las cosas con proximidad y autenticidad. Estamos preparados para rendir este gran homenaje a la esencia popular de la cocina y al talento que nace en los mercados, en las tabernas, en los bares, en esos espacios donde se cocina bien, los lugares de toda la vida».

Sobre Guía Repsol

Desde su fundación en 1979, Guía Repsol se ha consolidado como el gran referente en la promoción del turismo y la gastronomía en España. Millones de personas recurren cada año a Guía Repsol como una fuente de inspiración y consulta para planificar sus desplazamientos y descubrir nuevos destinos.

En los últimos años, Guía Repsol ha experimentado una transformación para adaptarse a las tendencias en turismo y gastronomía. Su sistema de calificación de los Soles Guía Repsol incorpora criterios como la sostenibilidad, el kilómetro cero, la integración, la economía circular y la coherencia de los proyectos que deben reflejarse en las cocinas, en el local, la puesta en escena y la selección de vinos.

En línea con esa adaptación a las nuevas tendencias, Guía Repsol quiere estar cada vez más presente en el día a día, democratizando la gastronomía a través de los canales digitales. Cobra especial relevancia la app de Guía Repsol, como respuesta al uso mayoritario de los dispositivos móviles y a la potencia de funcionalidades nativas como la geolocalización, el buscador o la personalización de propuestas gastro y planes.

Guía Repsol apuesta por poner en valor la riqueza de la cocina que se hace en España y cuenta con un equipo de cerca de 60 inspectoras e inspectores, expertos conocedores de la oferta gastronómica de cada región.