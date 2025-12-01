Santa Brígida y el Vino: Voces, Territorio y Futuro de un Patrimonio Vivo La Bodega San Juan acogió la primera jornada profesional de vinos del municipio

Enclavada en Santa Brígida, Finca El Mocán alberga la histórica Bodega San Juan, un proyecto que nació en 1912 de la mano de Juan Rodríguez, tatarabuelo de la actual responsable, Cristina Millán. Más de cien años después, este enclave continúa siendo uno de los testimonios vivos del patrimonio vitivinícola de Gran Canaria.

Ayer, fue el entorno escogido para la primera jornada profesional de vinos de Santa Brígida. El encuentro entre profesionales comenzó con la bienvenida y una posterior inauguración por parte del consejero del sector primario Miguel Hidalgo Sánchez. También le acompañaban el alcalde de Santa Brígida José Armando Armengol y la concejala de Comercio y Turismo, Desarrollo Rural -Mercados y Mayores-, María del Carmen Juez Jiménez.

Una herencia centenaria

Cristina representa la quinta generación al frente de la finca. En 2017 decidió retomar y reactivar el proyecto familiar después de once años en los que la bodega permaneció cerrada al público. Aunque los viñedos nunca dejaron de cultivarse —la uva se vendía a otras bodegas—, las visitas guiadas y la actividad turística habían quedado en pausa.

Recuperar ese legado se convirtió, para ella, en una misión personal: «Lo fácil sería cerrar la puerta y dedicarme solo a mi trabajo de ingeniera agrónoma, pero no quiero que se pierda esta historia ni la tradición vitivinícola de Gran Canaria.»

Desde su regreso, Cristina emprendió un proceso de renovación integral. Se construyó una bodega nueva, se recuperaron los espacios históricos y se inició una transición completa del cultivo tradicional al ecológico. El objetivo era claro: modernizar sin perder la esencia, y reactivar una experiencia enoturística que, de hecho, ya existía desde hacía un siglo.

Hoy, las visitas guiadas vuelven a formar parte del día a día de la finca, permitiendo a locales y visitantes conocer la historia, la viticultura y la identidad del vino de la zona. Es por ello que en un día en el que se homenajeaba al vino local, no podía faltar un recorrido por el lugar capitaneada con Cristina, en la cual enseñó cuáles eran los instrumentos que se utilizaban en la época de su bisabuelo para poder elaborar el vino, que se exponen a museo como lo que es, un preciado tesoro, el cuál muestra los orígenes de esta materia prima líquida original de la zona. La bodega cuenta una historia de tradición y mucho trabajo, pero sobre todo, un esfuerzo por conservar lo propio.

La reapertura de Bodega San Juan reafirma el compromiso de su quinta generación con la preservación del patrimonio enológico de Gran Canaria. Con el impulso del enoturismo, el cultivo ecológico y la conexión con el sector gastronómico, Finca El Mocán continúa escribiendo la historia que comenzó en 1912.

Comunicación, identidad y orgullo local

En la posterior degustación participaron hasta ocho bodegas más a parte de la anfitriona. Los allí presentes pudieron probar los vinos de Bien de Altura, Vandama, Volcán, Lava, Finca Escudero, Rincón del Guiniguada y Eidan. Además se les dió la oportunidad a los alumnos del CIFP Felo Monzón de exhibir sus cualidades y conocimientos a los productores y empresarios del sector.

Como guinda final al encuentro y antes de un pequeño picoteo de la mano de Anteo, se llevó a cabo una mesa redonda en la que profesionales del mundo del vino pudieron compartir sus experiencias. La compusieron Alvaro Gonzalez (gerente de la Ruta del Vino), Maria Chaxiraxi (propietaria de CanaryWine), Rafael Hurtado (Maitre-Sumiller del restaurante Hermanos Padrón), Carmelo Peña (Bodega Bien de Altura) y José Domingo Déniz (Bodega Rincón del Guiniguada).

Alba Bernal, organizadora del evento y mediadora de la mesa redonda, compartió su satisfacción al ver reunidos a profesionales de la gastronomía, la restauración y la sumillería del municipio. Para ella, este tipo de iniciativas son esenciales: «Hacía tiempo que no veía tanta gente de la restauración probando vinos canarios. En los restaurantes debería haber vino de aquí. Vienen turistas, vienen peninsulares, y ¿cómo no van a encontrar vinos canarios en la carta?»

Valorar y defender el producto local es, desde su perspectiva, un paso imprescindible para que el vino canario ocupe el lugar que merece dentro de la oferta gastronómica insular.

Durante el encuentro, Álvaro —gerente de la Ruta del Vino de Gran Canaria— destacó como figura esencial en la conexión entre bodegueros, restauradores y demás agentes del sector. La conversación se centró en Santa Brígida, donde Domingo y Carmelo subrayaron el valor del territorio: un enclave único que une campo y ciudad, influido por la Caldera de Bandama, que aporta singularidad a los vinos locales. También remarcaron la importancia de la formación y del relevo generacional para asegurar el futuro de la viticultura en la zona.

Por su parte, Rafa insistió en el papel de los vinos de Santa Brígida dentro de la restauración, señalando que su producción limitada y su identidad propia ofrecen un atractivo diferenciador que ningún visitante puede encontrar fuera de la isla. A lo largo del encuentro, surgieron temas comunes: el orgullo por lo propio, el trabajo constante, la innovación, el conocimiento del entorno y la necesidad de comunicar mejor el valor del vino canario.

El patrimonio vitivinícola —especialmente el vinculado a la zona volcánica— constituye un tesoro que merece ser explicado y compartido. No se trata solo del contenido de la copa, sino del relato que la acompaña: territorio, historia, esfuerzo y personalidad.

Santa Brígida tiene todos los ingredientes para consolidarse como un referente enoturístico. Solo hace falta seguir uniendo tradición y modernidad, productores y restauradores, estudiantes y maestros. El futuro del vino local dependerá, en gran medida, de esa capacidad para trabajar juntos y para comunicar la singularidad de este rincón de Gran Canaria.